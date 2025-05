Stare nawyki czy nowe zwyczaje? Jak robimy zakupy online?

Pojawiły się właśnie wyniki szóstej edycji badania agencji badawczej Inquiry, a w niej garść najświeższych informacji dotyczących zwyczajów zakupowych w internecie. Opracowanie wskazuje najważniejsze trendy konsumenckie, potwierdzając m.in., że Polacy to zaawansowani już użytkownicy elektronicznych kanałów sprzedaży.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kategorie produktowe i usługowe cieszą się wśród kupujących największą popularnością?

Kto jest najsilniejszym graczem wśród usługodawców?

Co decyduje o wyborze danego sklepu lub platformy internetowej?



To już szósta edycja badania, które pozwala obserwować, jak dynamicznie zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków. Nasze dane pokazują, że jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i płynnie poruszamy się między światem online i offline – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska Inquiry. – Co czwarty badany zdobywa informacje o produkcie w sklepie stacjonarnym, by następnie dokonać zakupu online. W przypadku 15% sytuacja wygląda odwrotnie – najpierw szukają online, a kupują offline.

Jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami e-commerce – chętnie korzystamy z różnych kanałów sprzedaży i nowoczesnych metod płatności Na rynku dominują silni gracze, a największą popularnością cieszą się platformy marketplace, które kompleksowo odpowiadają na potrzeby zakupowe konsumentów. I choć azjatyckie platformy dobijają do czołówki, to nadal wiodącym miejscem zakupów online w większości kategorii jest Allegro.W przypadku usług nie ma jednego lidera – każda kategoria rządzi się swoimi prawami. Wśród najsilniejszych graczy znalazły się takie serwisy, jak Booking.com, Intercity, Netflix, e-Bilet, Spotify, Wakacje.pl, Empik, Steam, Uber czy Ryanair.com Zakupy online stały się codzienną praktyką, a częstotliwość zakupów rośnie zarówno dla zakupów produktów (średnio 3 razy w miesiącu), jak i usług (2,3 raz w miesiącu). Najczęściej wybierane kategorie zakupowe nie zmieniły się od kilku lat. W czołówce znajdują się: odzież i bielizna dla dorosłych (52%), kosmetyki i perfumy (52%) oraz obuwie (48%). Dużą popularnością cieszą się również artykuły do wyposażenia wnętrz, książki, gry, multimedia oraz sprzęt RTV/AGD (39%) i akcesoria telefoniczne (35%). Ponad 30% kupuje online także zabawki i karmę dla zwierząt.Wśród usług, najczęściej zamawiane przez internet są rezerwacje noclegów i bilety kolejowe – wskazuje na nie co trzeci respondent. Popularne są również serwisy streamingowe (29%) oraz bilety na wydarzenia kulturalne (25%).Co decyduje o wyborze danego sklepu lub platformy? Najważniejszym czynnikiem są atrakcyjne ceny (38%), a następnie darmowa dostawa i promocje (po 27%). Co czwarty konsument zwraca uwagę na szerokość oferty, a co piąty – na wcześniejsze pozytywne doświadczenia. Mniej istotne okazują się programy lojalnościowe czy dodatkowe ubezpieczenia, choć duże znaczenie mają opinie o firmie, warunki zwrotu towaru oraz poziom zaufania do sprzedawcy.Polacy z łatwością poruszają się w świecie płatności cyfrowych. Najpopularniejszą metodą jest BLIK – obecnie wybiera go aż 43% badanych. Przelewy bankowe oraz szybkie systemy płatności (np. PayU, Przelewy24) preferuje co piąty. Z roku na rok spada natomiast udział tradycyjnych płatności kartą na rzecz aplikacji mobilnych.