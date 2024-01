E-commerce: Polacy pokochali platformy marketplace

Admitad prezentuje wyniki najnowszego badania poświęconego decyzjom zakupowym Polaków korzystających z e-commerce. Okazuje się, że pomimo niełaskawych dla naszych kieszeni zawirowań gospodarczych polscy konsumenci nie tylko nie tracą zainteresowania zakupami w internecie, ale w przypadku niektórych platform wręcz je intensyfikują. Na brak zainteresowania nie mogą narzekać np. marketplace'y.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kategorie produktów najczęściej kupujemy w e-commerce?

Która kategoria zakupowa notuje największe wzrosty?

Jakie rozwiązania najskuteczniej zachęcają do kupujących do zakupów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. sp4764 - Fotolia.com Polacy pokochali platformy marketplace Polacy w 2023 wydali w marketplace'ach 20% więcej niż w poprzednim roku.

Polacy gonią wydatkami świat

Dominacja mody jako najlepiej sprzedającej się kategorii zakupowej

Kategoria produktów - udział w sprzedaży

Moda - 36%

Dom i ogród - 14,9%

Elektronika - 12,2%

Kosmetyki i uroda - 6%

Sport - 5,8%

Zabawki i hobby - 5,5%

Motoryzacja - 3,7%

Artykuły dziecięce - 3,5%

Narzędzia - 2,8%

Oświetlenie - 2,4%

Inne - 7,2%

Zmieniające się preferencje zakupowe:

Kategoria produktów - wzrost sprzedaży

Zabawki i hobby - 32%

Sport - 29%

Motoryzacja - 22%

Moda damska - 20%

Dom i ogród - 17%

Wzrost sprzedaży przy użyciu urządzeń mobilnych

Nowe kanały marketingowe: Kupony i kody rabatowe skutecznie zachęcają do sprzedaży

Wzrost znaczenia marketingu afiliacyjnego

Polacy wciąż wydają na zakupy mniej niż bogate kraje, lecz ta luka szybko się zmniejsza. Rozwijamy się szybciej niż średnia światowa, szczególnie w zakresie zakupów mobilnych i korzystania z okazji zakupowych, takich jak kupony rabatowe. Polska, z dynamicznie rozwijającym się sektorem e-commerce, staje się kluczowym graczem na europejskim rynku zakupów online, co otwiera nowe możliwości dla sprzedawców i marketplace'ów działających w tym regionie. Sieci partnerskie, jak Admitad, widzą te możliwości i dlatego wspierają platformy sprzedażowe - komentuje wyniki badań Anna Datsiuk, Head of Admitad Polska.

Sieć marketingu partnerskiego Admitad przenalizowała ponad 120 milionów zamówień wygenerowanych dzięki afiliacji, złożonych w 2023 r. w marketplace’ach na całym świecie, a także ponad 32 miliony takich zamówień w Polsce. Celem badania było wykazanie najważniejszych zmian, jakie zaszły w tym sektorze e-commerce na przestrzeni 12 miesięcy oraz porównanie nawyków zakupowych polskich konsumentów ze światowymi trendami.Wyniki badania, obejmujące statystyki z ponad 150 marketplace'ów, w tym globalnych gigantów jak Alibaba i Amazon oraz wiodących polskich platform, wskazują obecne preferencje konsumentów oraz pokazują, jakie trendy będą kształtować świat e-commerce w 2024 roku.Mimo niższej siły nabywczej, polscy konsumenci zwiększają swoje wydatki w marketplace'ach w tempie znacznie przewyższającym globalną średnią. Wzrost ten osiągnął ponad 20%, podczas gdy średnia światowa wynosiła 7%. Średnia wartość zamówienia w Polsce wyniosła około 18 dolarów (około 70 zł), co stanowi tylko nieznacznie niższą wartość niż średnia światowa wynosząca 21 dolarów. Moda pozostaje najpopularniejszą kategorią zakupów w Polsce, stanowiąc 36% wszystkich transakcji w marketplace'ach. Innymi popularnymi kategoriami są artykuły do domu i ogrodu, elektronika i produkty z branży kosmetycznej Na rynku lokalnym widzimy jednak drobne różnice: polscy konsumenci kupowali o kilka procent więcej zakupów rzeczy z kategorii moda i artykuły sportowe, natomiast nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się artykuły gospodarstwa domowego i elektronika. Kolejnymi liderami były takie kategorie jak obuwie (+29%), akcesoria i materiały elektroniczne (+28%), oświetlenie (+25%), AGD (+15%) oraz produkty dla dzieci (+12%). Z kolei najszybszy przyrost sprzedaży w ubiegłym roku zanotowały zabawki, artykuły sportowe oraz motoryzacyjne.Polski rynek e-commerce szybko zaadaptował strategię omnichannel i oferuje swoim klientom nie tylko możliwość zakupów w przeglądarce internetowej, ale także przez aplikacje mobilne. Z badań Admitad wynika, że kanał mobilny rozwija się bardziej intensywnie niż światowa średnia. Udział zakupów mobilnych na świecie wzrósł z 22 do 34%, w Polsce - z 29% do 44%Polacy lubią korzystać z okazji, szukając w internecie kodów rabatowych do wykorzystania na popularnych platformach. Ma to szczególne znaczenie w czasach wysokiej inflacji i wzrostu liczby świadomych konsumentów. Sprzedaż przy użyciu kodów rabatowych i kuponów odnotowuje szybki wzrost w Polsce - liczba zamówień z wykorzystaniem tej metody zwiększyła się o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi dwa razy większy wzrost niż światowa średnia.Prawie wszystkie platformy marketplace obecne w Polsce mają własny program afiliacyjny, który prowadzą bądź samodzielnie, bądź jako reklamodawcy w sieciach partnerskich. Według danych Admitad programy partnerskie platform e-commerce przyciągnęły 10% więcej wydawców niż rok wcześniej, a ich zarobki zwiększyły się aż o 49%. Większe zarobki partnerów afiliacyjnych są wynikiem wyższej sprzedaży przez kanał afiliacyjny, co pozwala przewidywać, że jego znaczenie w strategii biznesowej marketplace’ów będzie tylko rosło.