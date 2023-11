Coraz częściej robimy zakupy w internecie. Co kupujemy?

Już jutro święto zakupów, czyli Black Friday. Z badania przeprowadzonego przez Inquiry wynika, że w tym roku z promocji skorzysta ponad połowa kupujących online. Z badania wynika, że zakupy internetowe robimy coraz częściej i coraz więcej na nie wydajemy. Co i gdzie kupujemy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie produkty kupujemy w internecie?

Jakie usługi nabywamy online?

Gdzie najczęściej kupujemy online?

Ile wydajemy w sieci?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Usługi kupowane w internecie Najpopularniejsze usługi są związane z aktywnością turystyczną – rezerwacja noclegów, kupno biletów kolejowych, ale także zakup dostępu do platform streamingowych czy biletów na wydarzenia kulturalne. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Produkty kupowane w internecie Do najchętniej kupowanych produktów należą kosmetyki i perfumy (51% kupujących), odzież i bielizna dla dorosłych (50%), obuwie dla dorosłych (50%). Kliknij, aby przejść do galerii (3)



Popularność zakupów internetowych w Polsce rośnie z roku na rok. Powszechnie korzystamy z wielu platform, uwielbiamy serwisy typu Allegro czy Empik. Co ważne, jesteśmy otwarci na rozwiązania, dzięki którym możemy usprawnić i przyspieszyć nasz proces zakupowy. Najlepszym tego przykładem jest BLIK, którego dynamika rozwoju jest wręcz niebywała. Za chwilę Black Week i Black Friday - sklepy internetowe jak co roku przeżyją prawdziwe oblężenie – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Agencja Inquiry już po raz piąty przeanalizowała zwyczaje Polaków w zakresie zakupów internetowych. Wyniki pokazują, że aż 80% ankietowanych kupuje w internecie przynajmniej raz w miesiącu, a ponad 1/3 minimum raz w tygodniu. Średnia miesięczna częstotliwość zakupu produktów oraz usług online jest najwyższa w historii badania.Do najchętniej kupowanych produktów należą kosmetyki i perfumy (51% kupujących), odzież i bielizna dla dorosłych (50%), obuwie dla dorosłych (50%). Popularne są również zakupy wyposażenia do domu oraz książek, gier i multimediów. Jeśli chodzi o usługi, najpopularniejsze z nich są związane z aktywnością turystyczną – rezerwacja noclegów, kupno biletów kolejowych, ale także zakup dostępu do platform streamingowych czy biletów na wydarzenia kulturalne. Usługi nabywamy najczęściej na stronach poszczególnych usługodawców, zaś produkty na platformach typu marketplace.W przypadku zdecydowanej większości kategorii produktowych, niekwestionowanym liderem jest Allegro. To tutaj najczęściej kupujemy wszystkie badane rodzaje produktów, począwszy od kosmetyków, a skończywszy na sprzęcie turystycznym – zależnie od kategorii, Allegro wskazuje od 55% do nawet 80% kupujących dany rodzaj produktów.Na kolejnych miejscach (za Allegro) znajdziemy platformy internetowe, które specjalizują się w sprzedaży produktów pochodzących z konkretnych kategorii zakupowych. Innymi słowy kosmetyki kupujemy także w sklepie internetowym Rossmann (38% kupujących kosmetyki online), odzież i bieliznę na Zalando (24%), obuwie dla dorosłych na eobuwie.pl (29%), a wyposażenie do domu w sklepie Ikea (32%). Empik to silny gracz w przypadku książek i multimediów (55%) oraz zabawek (29%). Odzież i bielizna dla dzieci to domena sklepu Smyk, zaś wśród sklepów oferujących urządzenie elektroniczne, sprzęt komputerowy oraz RVT/AGD, najczęściej pojawia się Media Expert.Jeżeli chodzi o usługi, nie mamy tu niekwestionowanego lidera dla wszystkich kategorii, w każdej dziedzinie pierwsze miejsce zajmuje inna, wyspecjalizowana platforma. Noclegi rezerwujemy najczęściej przez Booking.com (76% kupujących usługi noclegowe online), usługi streamingowe nabywamy na platformie Netflix (68%), bilety kolejowe na Intercity.pl (42%), a lotnicze na stronie Ryanair (47%). Spośród firm oferujących przewozy taksówkowe, Polacy przeważnie wybierają Uber (65%) oraz Bolt (54%). W przypadku nabywania treści muzycznych, najczęściej wykupują subskrypcję Spotify (55%) lub YouTube Music (34%).Najważniejszymi czynnikami, które decydują o wyborze konkretnej formy zakupu, sklepu internetowego czy aplikacji, są niskie ceny (36% kupujących online, darmowa dostawa (28%) i szeroka oferta (26%).W 2023 roku, średnia kwota jednorazowego zakupu produktów w Internecie wyniosła 338 zł, usług zaś 277 zł. Obecnie absolutnym liderem, jeśli chodzi o płatności podczas dokonywania zakupów online jest Blik - 54% kupujących płaci tą metodą. Na drugim miejscu znalazł się szybki przelew, np. PayU czy Przelewy24. Z tej metody korzysta obecnie 42% respondentów.Jak każdej jesieni, rozpoczyna się właśnie jeden z najgorętszych okresów promocyjnych w świecie Internetu - Black Week i związany z nim Black Friday. Nasze badanie pokazuje, że w tym roku, z promocji skorzysta ponad połowa ankietowanych kupujących online. Dodatkowo 20% nastawia się na Cyber Monday.