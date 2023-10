79% Polaków robi zakupy online, social commerce mniej popularny

Najświeższa odsłona raportu „E-commerce w Polsce 2023”, którego partnerami merytorycznymi są Polskie Badania Internetu oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, potwierdza, że zakupy online cieszą się wśród Polaków rosnącą popularnością. Przez internet kupuje już blisko 80% badanych. Rośnie również rzesza osób decydujących się na zakupy poprzez social media, jednak satysfakcja kupujących w tym kanale jest mniejsza aniżeli w przypadku transakcji dokonywanych w sklepach internetowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie problemy towarzyszą zakupom online?

Jakie czynniki skłoniłyby Polaków do częstszych zakupów przez internet?

Jak inflacja wpływa na zachowania zakupowe?

Które formy dostawy cieszą się największą popularnością?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Data pierwszego zakupu w social mediach 35% osób kupiło coś za pośrednictwem mediów społecznościowych 4 do 8 lat temu Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Tegoroczna edycja raportu „E-commerce w Polsce 2023” potwierdza rosnącą popularność e-zakupów w Polsce. Wyraźny podczas pandemii trend utrzymał się, a osoby, które w okresie lockdownu zaczęły kupować online nie porzuciły tego zwyczaju i zadomowiły się w świecie e-commerce’u na dobre. Motywacje do zakupów przez internet nie zmieniły się znacząco w stosunku do ubiegłorocznej fali badania – nadal są one w dużej mierze związane z kwestiami finansowymi. Problemy napotykane w procesie zakupowym, zgłaszane przez badanych, dotyczyły m.in. natrętnych reklam oglądanych wcześniej produktów, długiego czasu dostawy, czy jej wysokich kosztów.Na całą branżę e-commerce wpływa utrzymująca się wysoka inflacja . 30% badanych zadeklarowało, że z jej powodu kupuje mniej niż dotychczas – jest to zjawisko szczególnie widoczne wśród kobiet (34% wskazań) oraz osób pomiędzy 35. a 49. rokiem życia (33%). Jednocześnie 18% respondentów stwierdziło, że w okresie zwyżki cen kupuje więcej niż wcześniej. Zgodnie z deklaracjami badanych, wydają oni na zakupy przez internet średnio 573 zł miesięcznie.W tym roku po raz pierwszy poświęciliśmy więcej uwagi zjawisku social- i live-commerce . Okazało się, że tę formę zakupów online praktykuje 19% badanych. 35% osób z tej grupy po raz pierwszy kupiło coś za pośrednictwem mediów społecznościowych 4 do 8 lat temu.Wciąż jest to jednak forma e-commerce’u dająca użytkownikom mniej satysfakcji niż zakupy w sklepach internetowych i stacjonarnych. Ogólnie bardziej zadowolone z zakupów na platformach społecznościowych są kobiety niż mężczyźni, odwrotnie niż w przypadku dwóch pozostałych opcji.Najchętniej wybieraną i najbardziej motywującą formą dostawy jest dostarczenie kupionych produktów do automatów paczkowych. Jest to też obszar rynku, który rozwija się dynamicznie i staje się coraz bardziej konkurencyjny. Dlatego w tegorocznej edycji przyjrzeliśmy się wnikliwiej temu sektorowi dostaw.Tegoroczny raport „E-commerce w Polsce 2023” to efekt współpracy Gemius, Polskich Badań Internetu oraz IAB Polska, a jego wyniki wzbogacono o dane z badania Mediapanel oraz ekspercką wiedzę specjalistów działających w ramach Grupy Roboczej E-commerce IAB Polska.