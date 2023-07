90% Milenialsów i Zetek stawia na zakupy online. Jakie mają zwyczaje?

Najnowsze badanie PayPal rzuca światło na zwyczaje i zachowania pokoleń Z oraz Milenialsów. Przeprowadzona analiza wyraźnie dowodzi, że badane generacje zanurzone są po uszy w świecie online. Jest on dla nich miejscem kontaktów ze znajomymi, przestrzenią do zakupów, poszukiwania inspiracji i wszelkiego rodzaju rozrywki. Zakupów online dokonuje już 90% respondentów, a 63% robi to regularnie, kilka razy w miesiącu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zwyczaje towarzyszą pokoleniu Y i Z podczas zakupów online?

Jakie kategorie zakupowe są najpopularniejsze wśród tych konsumentów?

Dlaczego kupujący z pokoleń Y i Z porzucają koszyki zakupowe?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rido - Fotolia.com Gen Z i milenialsi podbijają rynek zakupów online Zakupów online dokonuje już 90% respondentów, a 63% robi to regularnie, kilka razy w miesiącu.

Podobni, a jednak różni

Media społecznościowe jako ważne źródło inspiracji zakupowych

Ludzie spędzają coraz więcej czasu w mediach społecznościowych, czy nam się to podoba, czy nie. Przeglądanie Facebooka, YouTube czy Instagrama pozwala zapoznać się z najnowszymi wiadomościami, skontaktować się ze znajomymi, czy znaleźć interesujące ich artykuły. To ostatnie jest szczególnie ważne z punktu widzenia sprzedających, dla których media społecznościowe mogą być źródłem dodatkowych przychodów. Zwłaszcza że, jak pokazują wyniki naszego ostatniego badania, prawie 60% respondentów wykorzystuje je do wyszukiwania produktów przed dokonaniem zakupu - komentuje Efi Dahan, dyrektor generalny na Europę Środkowo-Wschodnią i Izrael w PayPal.

Sprawny i bezpieczny proces płatności nadal w cenie

Nasze badanie potwierdziło, że płynna i bezpieczna realizacja transakcji jest kluczowym elementem udanych zakupów. Długi i skomplikowany proces płatności oraz brak preferowanej metody płatności zostały wskazane wśród głównych powodów porzucenia koszyka przez odpowiednio 17% i 29% respondentów. Z drugiej strony, prawie jedna czwarta ankietowanych klientów (24%) zrezygnowała z zakupu w sieci z powodu obaw o bezpieczeństwo transakcji. Z perspektywy sprzedawców zapewnienie bezproblemowych i bezpiecznych płatności jest zatem kluczem do przyciągnięcia i utrzymania klientów - komentuje Efi Dahan.

Zakupy to jedna z najpopularniejszych aktywności w sieci. 9 na 10 respondentów w Polsce kupuje online, a 63% robi to regularnie - wynika z najnowszego badania PayPal "Milenialsi vs. Gen Z - postawy wobec zakupów online". Milenialsi są przy tym bardziej skłonni do wielokrotnych zakupów (67%) niż przedstawiciele pokolenia Z (58,5%), a że jednocześnie posiadają większą siłę nabywczą, wydają przy tym więcej niż ich młodsi koledzy. W kwietniu br. milenialsi przeznaczyli na zakupy w internecie średnio 1 008 zł, 200 zł więcej niż przedstawiciele pokolenia Z.Najpopularniejszymi kategoriami produktów kupowanych w sieci są odzież, obuwie i akcesoria (71%), kosmetyki i produkty higieniczne (54%), urządzenia elektroniczne (45%), subskrypcje (44%) i jedzenie z dowozem do domu (43%). Nikogo nie zaskoczy fakt, że badane pokolenia najczęściej finalizują swoje transakcje za pośrednictwem smartfonów. Co ciekawe, pod tym względem Gen Z nieznacznie wyprzedza starsze pokolenie - 63% z nich wskazuje, że najczęściej płaci telefonem, podczas gdy wśród milenialsów odsetek ten wynosi 51%.Istnieją również pewne różnice w tym, jak kupują przedstawiciele pokolenia Z i milenialsi. Pierwsi częściej sięgają po subskrypcje serwisów streamingowych (49% vs. 39%) i bilety na podróże (40% vs. 34%). Te dane potwierdzają, że ważniejsze od przedmiotów materialnych są dla nich doświadczenia. „Zetki” są również bardziej impulsywne – aż 38% z nich zdarza się dokonywać spontanicznych zakupów.Dla porównania w przypadku milenialsów jest to 28%. Przedstawiciele starszego pokolenia z kolei częściej kupują w internecie meble i elementy wystroju wnętrz (40%) lub zabawki (46%). Co więcej, są również bardziej skłonni do manifestowania patriotyzmu konsumenckiego - 61% z nich woli robić zakupy na polskich platformach sprzedażowych, podczas gdy tylko 38% pokolenia Z podziela to samo podejście.Około 47% respondentów, którzy wzięli udział w ostatnim badaniu PayPal deklaruje, że przeszło na stronę internetową konkretnej marki w rezultacie informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych. Podobny trend zaobserwowano już wcześniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie około połowa amerykańskich użytkowników mediów społecznościowych z pokolenia Z i milenialsów dokonuje zakupów za ich pośrednictwem. W przypadku ogółu dorosłych Amerykanów odsetek ten wynosi 38% .Platformy społecznościowe są kluczowym źródłem inspiracji zakupowych, choć ich ranga różni się nieznacznie w zależności od pokolenia. 35% milenialsów najpierw poszukuje produktów na Facebooku, 22% na YouTube, a 13% w pierwszej kolejności zagląda na Instagram. Z kolei większość Gen Z zaczyna swoje poszukiwania od Instagrama (24%), a dopiero w następnym kroku sięga do YouTube (20%) i Facebooka (19%). Pokolenie Z jest również znacznie bardziej skłonne niż milenialsi do zaglądania i sprawdzania produktów na platformach spoza pierwszej trójki, takich jak TikTok czy Pinterest. Na przykład 15% „zetek” deklaruje, że najpierw szuka nowych produktów na TikToku – w przypadku milenialsów odsetek ten wynosi 4%.Milenialsi i Gen Z łączy potrzeba poczucia bezpieczeństwa w sieci. Najnowsze badanie PayPal pokazuje, że przedstawiciele obu pokoleń czują się pewniej, gdy korzystają ze znanych i zaufanych platform (42%) i sklepów internetowych (45%) lub płacą za pomocą uznanej i niezawodnej metody płatności (42%).Zarówno milenialsi, jak i pokolenie Z postrzegają PayPal jako jedną z najpopularniejszych i najbardziej zaufanych metod płatności za zakupy w sieci. Prawie 23% zadeklarowało, że korzystało z PayPal w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 20% wskazało go jako metodę płatności, której ufają najbardziej. Dla porównania, karty debetowe/kredytowe zostały uznane za najbardziej zaufany sposób płatności przez 19% respondentów.