Marketing w małej firmie - in-house czy outsourcing?

W historii sukcesu każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy mówimy o gigancie technologicznym czy właścicielu lokalnej kawiarni, był moment, kiedy musiał balansować na cienkiej linii pomiędzy realizacją swoich celów biznesowych a codzienną "bieżączką" związaną z prowadzeniem działalności.

Czy miejsce małego przedsiębiorcy jest na biurku praktykanta?

Ponad 50% marketerów twierdzi, że obecnie w dużym stopniu polega na agencjach i zewnętrznych partnerach marketingowych w zakresie strategii i/lub realizacji. – Gartner

Jak pokazują dane raportu przygotowanego przez Grand View Research w 2022 roku, globalny rynek outsourcingu procesów biznesowych w dziedzinie sprzedaży i marketingu osiągnął imponującą wartość 28,65 miliarda dolarów.

Kiedy warto zdecydować się na współpracę z agencję zewnętrzną? Jeśli:

posiadasz podstawową wiedzę marketingową – dzięki temu będziesz mógł skutecznie zlecać działania na zewnątrz firmy. Ułatwi Ci to precyzyjne wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań. Dzięki podstawowej wiedzy marketingowej będziesz wiedzieć, jak mierzyć efekty powierzonej pracy;

Jak wybrać odpowiednią firmę zewnętrzną? Na co zwrócić szczególną uwagę? Cenne wskazówki

Dowiedz się, co mówią i piszą o firmie byli i obecni pracownicy. Sprawdź również średni okres zatrudnienia – poniżej dwóch lat powinien być dla Ciebie sygnałem alarmującym. Duża rotacja pracowników może świadczyć o niewielkim doświadczeniu pracowników, dużej rotacji osób, które będą cię obsługiwać czy gubieniu tematów.

Jakie działania marketingowe warto zlecić na zewnątrz firmy? Wskazówki

tworzenie treści specjalistycznych – jeśli Twoja firma potrzebuje treści specjalistycznych, takich jak filmy, infografiki czy treści techniczne, warto zlecić to zadanie na zewnątrz,

projektowanie strony internetowej + UX strony,

stworzenie strategii i planowanie marketingowe – eksperci z zewnątrz mogą mieć świeże spojrzenie i zaproponować nowe pomysły na strategię marketingową. Posiadają również dostęp do najnowszych narzędzi i znają najnowsze trendy,

zarządzanie social mediami – działania na platformach społecznościowych często wymagają szybkiej reakcji i głębokiego zrozumienia marki, co może być łatwiejsze do osiągnięcia przez wewnętrznych pracowników;

Firma Gartner przygotowała listę 6 pytań. Udzielając na nie odpowiedzi, ułatwisz sobie podjęcie decyzji, czy lepiej zatrudnić pracownika czy zlecić działanie firmie zewnętrznej.

Podsumowanie

Dwoma głównymi deficytowymi zasobami jest ograniczony czas i budżet. Te ograniczenia są szczególnie dotkliwe, gdy chodzi o dwa kluczowe filary, na których opiera się działalność każdej firmy, czyli marketing i sprzedaż. Budowanie świadomości marki i zdobywanie kolejnych klientów jest niezwykle czasochłonne, a zatrudnienie doświadczonego specjalisty słono kosztuje.Outsourcing marketingu – mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się wygodny i efektywny – często napotyka trudności w praktyce, zwłaszcza dla małych firm. Przede wszystkim znalezienie odpowiedniej agencji marketingowej lub freelancera w budżecie małej firmy jest sporym wyzwaniem. Większość agencji preferuje współpracę z dużymi firmami, które dysponują większym budżetem i mogą zapewnić długotrwałe kontrakty. Małe firmy natomiast, z ich ograniczeniami, mogą nie być w stanie przyciągnąć uwagi najbardziej doświadczonych specjalistów.Nawet jeśli mała firma znajdzie agencję gotową do współpracy, może to wiązać się ze sporym rozczarowaniem. Bardzo powszechne stało się zjawisko, gdzie agencje przekazują projekty małych firm do mniej doświadczonych członków zespołu lub praktykantów. Takie podejście może prowadzić do niskiej jakości pracy, opóźnień i niespełnionych oczekiwań. Ponadto małe firmy mogą czuć, że nie otrzymują takiej samej uwagi i odpowiedniego podejścia, jakie agencje oferują swoim większym klientom.Trudność w znalezieniu odpowiedniego partnera do outsourcingu marketingu prowadzi do frustracji i rozczarowania, a co gorsza, może skutkować nieudanymi kampaniami marketingowymi i zmarnowaniem budżetu. Czy jest możliwe zrównoważenie potrzeb marketingowych firmy z ograniczonymi zasobami?Jak pokazują dane raportu przygotowanego przez Grand View Research w 2022 roku, globalny rynek outsourcingu procesów biznesowych w dziedzinie sprzedaży i marketingu osiągnął imponującą wartość 28,65 miliarda dolarów. Co więcej, przewiduje się, że będzie kontynuował swój wzrost na przestrzeni lat 2023-2030 ze średnią roczną stopą wzrostu na poziomie 9,4%. Nieco wolniej niż w USA, gdzie przewiduje się średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 8,9%.Decyzja pomiędzy prowadzeniem marketingu in-house a outsourcingiem to kluczowy wybór, z którym małe firmy muszą się zmierzyć.Z jednej strony prowadzenie marketingu in-house daje pełną kontrolę, dogłębne zrozumienie marki i możliwość bezpośredniego zaangażowania zespołu. Jednakże małe firmy mogą napotkać przeszkody związane z ograniczonymi zasobami, dostępem do technologii oraz trudnościami w rekrutacji i szkoleniu.Jednak z drugiej strony outsourcing marketingu oferuje dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które mogą być trudne do uzyskania wewnętrznie. Niemniej jednak małe firmy muszą być ostrożne podczas szukania odpowiedniego partnera, który będzie rozumiał ich specyfikę pracy, potrzeby i będzie dostarczał usługi na odpowiednim poziomie.Rozważając stworzenie zespołu marketingowo-sprzedażowego w firmie, warto wziąć pod uwagę koszt utrzymania pracowników na poszczególnych stanowiskach. Płace w danej branży zdecydowanie wzrosły w porównaniu do lat poprzednich.Poniżej dane z raportu przeprowadzonego w 2022 roku przez firmę Antal.Decyzja, które działania marketingowe prowadzić in-house, a które zlecić na zewnątrz, zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki Twojej firmy, zasobów, celów marketingowych i budżetu. Poniżej przedstawiam jednak kilka ogólnych zaleceń.Działania marketingowe, które warto zlecić zewnętrznej firmie:Działania marketingowe, które warto prowadzić in-house:Pamiętaj, że są to tylko ogólne zalecenia. Optymalna strategia może różnić się w zależności od specyfiki Twojej firmy. Z pomocą przychodzi firma Gartner, która przygotowała listę 6 pytań. Udzielając na nie odpowiedzi, ułatwisz sobie podjęcie decyzji, czy lepiej zatrudnić pracownika czy zlecić działanie firmie zewnętrznej.Decyzja dotycząca prowadzenia marketingu in-house czy outsourcingu stanowi kluczowy wybór dla małych firm. Ta decyzja może znacząco wpłynąć na strategię biznesową, dostępność zasobów i – w końcu – na sukces firmy. Rozważenie outsourcingu przynajmniej części działań marketingowych może być warte uwagi.Ważne jednak, aby pamiętać, że odpowiedzialność za skuteczną współpracę nie spoczywa wyłącznie na agencji, z którą zdecydujesz się współpracować. Przygotowanie się do współpracy, zdefiniowanie jasnych oczekiwań i celów, a także odpowiednia selekcja agencji, może zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Działania te pomagają zabezpieczyć cenne zasoby, takie jak czas i pieniądze przed nieskuteczną współpracą.Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu digital marketingu? Czytając będziesz na bieżąco z nowinkami ze świata digitalu. Czytaj tak, jak lubisz: online lub w wersji papierowej.