Strategia marketingowa - najważniejsze elementy

43% firm nie posiada strategii marketingowej*. Z kolei aż 50% osób błędnie utożsamia strategię marketingową z planem marketingowym. Czym zatem jest strategia? Jakie obszary obejmuje? Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy strategii marketingowej.

Elementy strategii marketingowej: cele i plany

Ważna uwaga: każdy cel i plan powinien mieć przypisane konkretne miary. Tylko wtedy możliwa będzie weryfikacja skuteczności podjętych działań.

X nowych użytkowników odwiedzających stronę WWW miesięcznie,

X pozyskanych leadów w kwartale,

X% wzrost sprzedanych produktów,

X kliknięć w zakładkę „kontakt” na stronie.

Jeśli czujesz się trochę zagubiony lub nie masz pewności, od czego zacząć, analiza SWOT to świetny sposób, aby zagłębić się w twoją firmę (jak również w szersze otoczenie rynkowe), zidentyfikować pewne możliwe do zrealizowania cele i zadania.

Elementy strategii marketingowej: grupa docelowa

dane demograficzne (wiek, płeć, dochód, stan cywilny itp.),

geograficzne (lokalizacja, klimat, kultura, język),

psychograficzny (wartości, sympatie, antypatie, style życia, opinie itp.),

behawioralne (działania wykonane w witrynie, w aplikacji, w sklepie).

Analiza konkurencji to proces skupiony na zidentyfikowaniu marek, które stanowią potencjalne zagrożenie dla Twojej firmy.

Elementy strategii marketingowej: analiza konkurencji

produktów

działań z obszaru media relations,

obecności w social mediach,

atrakcyjności strony WWW,

działań posprzedażowych,

akcji specjalnych.

Elementy strategii marketingowej: content

blogi firmowe,

infografiki,

filmy,

przewodniki,

autorskie podcasty.

Muszą opierać się na badaniu słów kluczowych, sezonowości oraz potrzeb użytkowników – mówi Sebastian Kopiej z agencji Commplace, która wspiera firmy w obszarze tworzenia strategii marketingowej. – Niezbędna staje się tu ścisła współpraca ekspertów ds. SEO, strategów oraz wykwalifikowanych copywriterów. Takie połączenie sprawi, że wygenerujmy content, który zacznie sprzedawać– dodaje ekspert z Commplace.

Cel strategiczny to szerokie, nadrzędne stwierdzenie, które zazwyczaj odnosi się do długoterminowej perspektywy. Plan jest bardziej szczegółowy, precyzyjny i obejmuje działanie lub działania, które zostaną podjęte, aby osiągnąć cel strategiczny. Jeśli czujesz się trochę zagubiony lub nie masz pewności, od czego zacząć, analiza SWOT to świetny sposób, aby zagłębić się w twoją firmę (jak również w szersze otoczenie rynkowe), zidentyfikować pewne możliwe do zrealizowania cele i zadania. Przeprowadzenie analizy SWOT zachęca do zidentyfikowania mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Dzięki temu uzyskasz jasny obraz tego, w czym się wyróżniasz, co możesz poprawić, jakie masz potencjalne możliwości i wyzwania, z którymi będziesz musiał się zmierzyć. Przeanalizuj również czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, technologiczne, naturalne i demograficzne (analiza PEST), aby lepiej zrozumieć środowisko, w którym działa Twoja firma. Posiadanie konkretnych celów i planów jest bardzo ważne dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, budżetu czy oferty. Twoje cele i plany mogą koncentrować się na zwiększaniu świadomości marki, wdrażania nowości na rynku, wypełnianiu luki między sprzedażą a marketingiem, zwiększaniu wskaźnika otwarć wiadomości e-mail, poprawianiu jakości leadów itp.Przykłady wskaźników:Grupa docelowa stanowi zbiór osób, które z największym prawdopodobieństwem identyfikują się z twoją marką i korzystają z jej produktów lub usług. Istnieją marki, które wykorzystują marketing masowy (ich oferta jest skierowana do wszystkich), jednak pozwolić na taki zabieg mogą sobie jedynie nieliczne firmy, które sprzedają produkty powszechnie potrzebne. Dlatego większość przedsiębiorstw kieruje swoje działania do kilku różnych odbiorców lub koncentruje się na określonych, niszowych grupach ludzi. Aby zdefiniować „idealną grupę docelową”, musisz dokonać segmentacji rynku.Istnieją cztery główne kryteria segmentacji rynku:Po przeprowadzeniu segmentacji, warto utworzyć persony. Persona kupującego to fikcyjna postać reprezentująca idealnego klienta. Przypisujesz jej szczegóły, takie jak wiek, dochody, zainteresowania, czy wzorce kupowania.Poniżej kilka przykładów person:Firma produkująca luksusowe kosmetyki dla kobiet: kobieta, 35 lat, zainteresowana podróżami, mieszkająca w dużym mieście, pracując na stanowisku wyższego szczebla, znająca 2 języki obce.Firma produkująca obuwie sportowe: mężczyzna, lat 25, mieszkający w średnim mieście, uprawiający amatorsko sport, zainteresowany zdrowym stylem życia i odżywianiem.Analiza konkurencji to proces skupiony na zidentyfikowaniu marek, które stanowią potencjalne zagrożenie dla Twojej firmy. Jakie działania warto wykonać? Rekomendujemy przede wszystkim analizę:Pozwala to uzyskać jasne wyobrażenie o tym, w jakim punkcie znajdujesz się ty, a w jakim konkurencyjne marki. Im lepiej poznasz swoją konkurencję, tym łatwiej będzie ci zidentyfikować potencjalne możliwości i obszary, w których możesz prześcignąć i wyprzedzić ją, by zyskać przewagę. Tak więc badanie konkurencji rynkowej nie tylko pomoże Ci pozostać na szczycie, ale także poprawi Twój wgląd w to, jaki rodzaj marketingu działa w Twojej branży, a jaki nie.Uwaga dodatkowa: nie ma znaczenia, jak niszowa jest Twoja marka, produkt lub usługa, zawsze na rynku będzie istnieć mniejsza lub większa konkurencja, z którą trzeba się zmierzyć. Może nie będzie bezpośrednia, ale z pewnością spotkasz się z konkurencją dotyczącą jakiegoś aspektu Twojej firmy. Mogą to być po prostu alternatywne obszary, w których potencjalni klienci wydają pieniądze, wchodzą w interakcje w mediach społecznościowych lub czytają blogi zawierające treści podobne do Twoich.Badania przeprowadzone przez Hubspot wykazały, że w 2020 roku aż 70% marketerów inwestowało w content marketing. Dzieje się tak, ponieważ treści na stronie internetowej funkcjonują obecnie jako coś więcej niż suchy opis oferty. Stały się elementem strategii biznesowej. Budują markę. Zyskują przychylność grupy docelowej. Sprzedają. Wśród przykładów takich działań znajdują się:Przygotowywane treści powinny być przemyślane. Co to oznacza w praktyce?Powyższe elementy strategii marketingowej to podstawowe obszary, które należy rozważyć, jeśli zależy nam na zwiększonej sprzedaży, zwrocie z inwestycji, czy uzyskaniu pozycji lidera w branży. Można to zrobić samodzielnie lub w przypadku braku wiedzy, specjalistów, czasu – skorzystać z doświadczenia ekspertów z zewnątrz.*na podstawie raportu „Ogólnopolskie badanie strategii marketingowej w firmach”.