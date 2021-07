Marketing w internecie dla coraz większej liczby branż staje się jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania klientów. Konkurencja stale rośnie, więc posiadanie strony internetowej nie wystarcza. Istotny jest komunikat – nie tylko odpowiednie przedstawienie swojej oferty, ale przede wszystkim korzyści, jakie dostarczysz klientowi. Rodzi się jednak pytanie – jak dotrzeć ze swoim komunikatem do użytkownika i wyróżnić się spośród natłoku innych, podobnych?

Klucz do widoczności w Google – SEO

SEO to inwestycja długoterminowa

Jakie jest znaczenie SEO w marketingu firmy? Rzetelnie prowadzone działania SEO już po kilku miesiącach przełożą się na poprawę pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Podstawowy benefit SEO – wzrost widoczności i ruchu na stronie

Wzrost świadomości marki

Budowa wizerunku eksperta

Poprawa zrozumienia potrzeb klienta

Poprawa jakości witryny

To nie wszystko...

Warto więc się zastanowić, w jaki sposób Twój potencjalny klient poszukuje informacji w internecie. O ile inspirację można z powodzeniem czerpać z mediów społecznościowych, o tyle jeśli poszukujemy wiedzy, produktów lub usług, to w większości wypadków kierujemy się do wyszukiwarki. W Polsce (tak jak i w większości krajów na świecie) często mówimy, że googlujemy – czyli korzystamy z usług wyszukiwania Google. Według statcounter wyszukiwarka ta posiada niemal 97% udział w krajowym rynku. Chcąc być widocznym w internecie, trzeba więc postarać się o osiągnięcie jak najwyższej pozycji w jej wynikach wyszukiwania.Rozwiązania w takiej sytuacji są dwa – reklamy płatne lub „przypodobanie się” algorytmom ustalającym pozycje stron w wynikach wyszukiwania. Zarówno jedno jak i drugie podejście ma swoje istotne zalety, a ich efektem końcowym jest dotarcie do potencjalnych klientów. Budowanie widoczności jedynie w oparciu o płatne wyniki wyszukiwania nie jest rozwiązaniem – wielu użytkowników ignoruje reklamy i nie na każde zapytanie są one wyświetlane. Warto więc postarać się, by strona była w ocenie Google wartościowa i wyświetlała się możliwie najwyżej w wynikach wyszukiwania. Właśnie to jest głównym celem SEO.Analizując zasadność rozpoczęcia działań SEO dla Twojej strony internetowej, koniecznie weź pod uwagę, że pozycjonowanie to inwestycja w przyszłość Twojej strony i biznesu . Jego efekty nie będą widoczne tydzień czy miesiąc po rozpoczęciu działań, a są rozłożone w czasie i sukcesywnie przynoszą zyski. Właśnie to jest istotną zaletą pozycjonowania w porównaniu do reklam – po zakończeniu kampanii reklamowej ruch spadnie do zera, a prawidłowo wypozycjonowana strona będzie widoczna w wynikach wyszukiwania przez dłuższy czas – choć i tutaj należy pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze, a SEO to proces ciągły, gdyż algorytmy Google regularnie się zmieniają. Głównym i najczęściej wspominanym efektem pozycjonowania jest oczywiście rozłożony w czasie wzrost sprzedaży, ale należy pamiętać o innych, z pozoru „ubocznych” rezultatach, które będą istotne dla rozwoju Twojego biznesu.Rzetelnie prowadzone działania SEO już po kilku miesiącach przełożą się na poprawę pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Witryna będzie coraz lepiej widoczna, przez co z czasem zacznie rosnąć na niej ruch. Jeśli słowa kluczowe dobrano w prawidłowy sposób, wykonano pełną optymalizację zawartości i regularnie dodawana jest nowa – Twoja strona będzie odpowiadać na potrzeby użytkowników. Jeżeli oferta będzie atrakcyjnie zaprezentowana, zyskasz więcej konwersji – czyli mówiąc wprost wzrośnie sprzedaż!Kompleksowa strategia pozycjonowania zakłada zwykle rozbudowę opisu oferty i utworzenie bloga lub bazy wiedzy związanych z Twoją branżą. Fakt, że witryna będzie częściej pojawiać się w wynikach wyszukiwania spowoduje, że nazwa firmy i jej oferta zapadną w pamięć potencjalnych kupujących. Proces podejmowania decyzji zakupowej stosunkowo rzadko kończy się na jednej wizycie na stronie. Odpowiednia prezentacja zastosowania Twoich produktów i usług oraz korzyści z zakupu właśnie u Ciebie może spowodować, że użytkownik analizujący ofertę wielu firm skontaktuje się z Tobą, a nie Twoimi rywalami. SEO w połączeniu z Content Marketingiem jest jedną ze skutecznych form dotarcia do niezdecydowanych kupujących.Wartościowe, dobrze wypozycjonowane treści są widoczne nie tylko dla Twoich potencjalnych klientów, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych Twoją branżą. Profesjonalnie przygotowana witryna z rozbudowaną częścią poświęconą tajnikom oferowanych produktów lub usług, to jedna z bardzo istotnych dróg do budowy wizerunku eksperta w swojej branży. Wysokiej jakości materiały mogą być chętnie cytowane i linkowane przez portale lub zwykłych użytkowników dzielących się treściami odnalezionymi w internecie. Wpływa to pozytywnie nie tylko na wizerunek, ale może przełożyć się na realne zyski ze sprzedaży lub współpracy z innymi firmami oraz organizacjami.Pierwsze zaskoczenia związane z działaniami SEO często pojawiają się już na ich wstępie. Dogłębna analiza słów kluczowych pozwala bowiem dość precyzyjnie wskazać, w jaki sposób potencjalni klienci poszukują Twojej oferty. Przyglądając się popularnym wyszukiwaniom oraz analizie konkurencji możesz wyciągnąć wnioski związane nie tylko z pozycjonowaniem witryny w internecie, ale również całościowym podejściem do marketingu.Dowiesz się, jak Twoje produkty lub usługi są nazywane, a także jakie częste problemy lub wątpliwości są z nimi związane. Sięgając głębiej poznasz potrzeby, których rozwiązaniem może być Twoja oferta. W niektórych przypadkach może się okazać, że Twoja wizja początkowa była błędna i zmiany w formie prezentacji firmy przyniosą realne zyski. W ten otrzymujesz jedną z podstaw, na której możesz zacząć budować spójną strategię komunikacji swojej marki – nie tylko w wynikach wyszukiwania Google.Chcąc czerpać realne zyski z inwestycji w pozycjonowanie, zwykle na początku działań koniecznie trzeba zwrócić uwagę na użyteczność strony internetowej. Roboty wyszukiwarki Google, w dużym uproszczeniu, próbują symulować zachowania zwykłego użytkownika internetu. Tak więc powolnie działająca, nieintuicyjna witryna raczej nie będzie pojawiała się wysoko w wynikach wyszukiwania. Praca nad tymi aspektami poprawi przede wszystkim doświadczenia Twoich potencjalnych klientów ze stroną, co przełoży się na pozytywne skojarzenia z marką i oferowanymi produktami lub usługami. „Przy okazji” oczywiście wpłynie na efekty SEO.Skuteczność działań SEO w dużej mierze zależy od jakości analiz przeprowadzonych na ich początku oraz ciągłego monitoringu otoczenia biznesowego w trakcie ich trwania. Wnioski można w stosunkowo łatwy sposób przenieść na inne elementy strategii marketingowej, nie tylko w internecie, ale również poza nim. Dobra widoczność w sieci oraz zbudowany wizerunek dają możliwość pozyskania klientów, u których wcześniej być może Twoja oferta nie miałaby szans. Rzetelnie prowadzone SEO sprzedaje, choć bardzo często w sposób niebezpośredni.