Zacznij zarabiać na swojej stronie WWW - dlaczego inwestycja w pozycjonowanie ma sens

Stworzenie strony internetowej nie przyniosło Ci spodziewanego ruchu - klienci nie zaglądają na nią w ogóle lub robią to sporadycznie. Witryna nie sprzedaje, a Ty liczysz straty wywołane nietrafionymi założeniami. Rozwiązanie tych problemów nie jest trudne, ale dla specjalistów. Skorzystaj z ich pomocy i spraw, aby strona zaczęła zarabiać.

Przeczytaj także: Jak pozycjonować sklep internetowy?

Dlaczego Twoja strona nie zarabia?

Jakie efekty daje skuteczne pozycjonowanie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie efekty daje skuteczne pozycjonowanie? Pozycjonowanie stron internetowych powoduje wzrost widoczności Twojej strony w wyszukiwarce internetowej. Na Twoją witrynę trafią osoby zainteresowane Twoimi produktami czy usługami. Tak nabyci klienci podnoszą zdecydowanie sprzedaż. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Ile trwa inwestycja w pozycjonowanie?

Dlaczego SEO musi kosztować?

Podsumowanie

Często strona internetowa nie zarabia, ponieważ jest trudna w użytkowaniu dla internautów a przez to nieatrakcyjna dla algorytmów Google. W ten sposób uzyskuje niską pozycję w wyszukiwarce i nie generuje ruchu. Niestety, ale bez klientów ciężko o sprzedaż. Dlaczego tak się dzieje?Strona ma błędy techniczne np.: w kodzie źródłowym lub jest źle zaprojektowana – nie jest przejrzysta i intuicyjna. Jeśli nie uwzględniono dla niej wariantu dla urządzeń mobilnych, to ciężko ładuje się na tablecie czy smartfonie. To obniża ranking witryny w Google i bywa irytujące dla klientów.Poza tym często brakuje w jej treściach odpowiednich fraz kluczowych, które wpisują internauci, wyszukując konkretnego produktu lub usługi. Szczególnie mowa o frazach long tail typu: fryzjer damski Katowice Szopienice. Taka fraza ma w sobie lokalizację, nazwę usługi i informację komu jest ona dedykowana. Stosowanie zbyt ogólnych fraz lub niezwiązanych z działalnością czy regionem powoduje, że na stronę trafiają przypadkowe osoby, które nie skorzystają z promowanej usługi.W tym wypadku nie pomaga również brak inwestycji w pozycjonowanie stron. Konkurencja korzysta zapewne od lat z usług agencji SEO i zyskuje w rankingu Google, posiada dobrze zoptymalizowaną stronę, a przez to pozyskuje klientów. Gdy konkurencja ma takie atuty, ciężko z nią rywalizować. Jak to zmienić? Zainwestuj w pozycjonowanie.Przede wszystkim pozycjonowanie stron internetowych powoduje wzrost widoczności Twojej strony w wyszukiwarce internetowej. Przez m.in. takie działania, jak optymalizacja kodu strony, stworzenie wartościowego contentu – treści, dobranie na podstawie analiz fraz kluczowych Twój sklep internetowy z czasem osiągnie wynik TOP 10 na wynikach wyszukiwania Google.To jednak podstawowa zaleta, gdyż na stronie zauważysz znaczny wzrost ruchu organicznego – bezpłatnego, pozyskanego z wyszukiwarki. Co więcej, jest to ruch Twoich potencjalnych klientów, a nie przypadkowych osób. Na Twoją witrynę trafią osoby zainteresowane Twoimi produktami czy usługami.Tak nabyci klienci podnoszą zdecydowanie sprzedaż. Wzrost tego czynnika powoduje generowanie większych obrotów, a wraz z nimi zysków. Jednak na tym nie koniec, ponieważ większe zasoby finansowe to większe możliwości.Zysków nie musisz inwestować wyłącznie w swoje życie prywatne. Część z nich przeznacz na inwestycje związane z zakupem nowych maszyn, urządzeń, towarów. Doinwestuj także pozycjonowanie czy wzmocnij firmę marketingiem internetowym – Facebook Ads, Google Ads.W ten sposób zbudujesz silniejszą – bardziej rozpoznawalną markę o dużym zaufaniu internautów. Zwiększysz siłę oddziaływania swojego biznesu i znów doprowadzisz do wzrostu sprzedaży. Oczywiście także podniesiesz zyski. W ten sposób sprawisz, że Twoja firma zacznie „rosnąć”, a i w życiu prywatnym pozwolisz sobie na „większe inwestycje” – dzieci, edukacja, dom, samochód czy wakacje.Inwestycja w SEO musi potrwać. Pierwsze zauważalne efekty mogą pojawić się po paru miesiącach od rozpoczęcia pozycjonowania stron. Jednak trwałe efekty będą naprawdę widoczne po kilku czy kilkunastu miesiącach. Dlaczego tyle trwa profesjonalne pozycjonowanie sklepu internetowego?Przede wszystkim specjaliści nie działają na oślep. Wykonują na wstępie audyt. Dowiadują się od Ciebie jak najwięcej o Twojej branży, poznają Twoją firmę, konkurencję. Następnie wykonują audyt strony w celu znalezienia błędów czy zaplanowania koniecznych działań SEO. Wykonują analizy fraz kluczowych, na jakie pozycjonowana będzie Twoja strona i na jakie pozycjonuje się konkurencja.W kolejnym etapie planowana jest strategia działania. Dostosowane jest ona do Twoich potrzeb i celów. Uwzględnia też zakres działania Twojej firmy, dostosowując się do niego przez pozycjonowanie lokalne, pozycjonowanie ogólnopolskie czy wyłącznie pozycjonowanie sklepu internetowego.Dopiero potem eksperci wykonują szereg działań czy optymalizacji. Tworzone są nowe treści na stronie, umieszczane są na niej starannie wybrane frazy kluczowe, linki. Działania SEO obejmują także czynności poza stroną. Tworzone są np.: artykuły sponsorowane publikowane w popularnych mediach internetowych – lokalnych czy ogólnokrajowych.Wiesz już, że pozycjonowanie stron internetowych to ogrom pracy. Wiąże się to nie tylko z dłuższym okresem wymaganym do realizacji wszystkim zadań, ale także z zainwestowaniem środków finansowych.Na optymalizację strony, wdrażanie działań SEO składają się usługi specjalistów SEO, które muszą kosztować. Do tego dolicz stworzenie unikatowych tekstów. Artykuły, treści na strony czy blogi piszą specjaliści – copywriterzy. Ich usługi również są wliczane w koszty pozycjonowania.Oczywiście SEO obejmuje wydawnictwo artykułów sponsorowanych na lokalnych czy ogólnokrajowych portalach informacyjnych. Jeśli Twoje produkty czy usługi obejmują wąską dyscyplinę, to publikację odbywają się w portalach branżowych. Każde z tych działań znów wiąże się np.: z wynagrodzeniem dla danego portalu za udostępnienie tekstu na jego łamach.Jeśli zdecydujesz się na dodatkowe działania marketingowe typu promocja w Google czy na Facebooku, to musisz uwzględnić również w budżecie środki na płatną reklamę. Ile? To zależy od czasu trwania reklamy, jej zasięgu czy ilości kampanii.Jednak pamiętaj, że nie są to koszty takie, jak zakup kopert, spinaczy czy ubrań roboczych. Pozycjonowanie SEO to inwestycja, która generuje wartościowy ruch, następnie sprzedaż, a w konsekwencji zyski. Nakład finansowy włożony w usługę może zwrócić się wielokrotnie, co widać we wskaźnikach ROI – pokazujących rentowność inwestycji.Ile kosztuje pozycjonowanie? Zależy to od rozmiaru Twojego biznesu, branży, w której działasz czy siły konkurencyjnych firm. Oczywiście budżet SEO ustalany jest indywidualnie ze specjalistą z agencji po zapoznaniu się z wytycznymi i analizą zadań do wykonania.Ważny jednak nie jest sam koszt, a zysk… Inwestując w pozycjonowanie stron, sprawiasz, że widoczność Twojej strony w Google podnosi się do wysokich pozycji. Zauważasz napływ nowych klientów zainteresowanych Twoją ofertą i obserwujesz większą sprzedaż. Następnie przekonujesz się na własne oczy, że SEO także pomaga osiągać czyste zyski.To nie wszystko, bowiem klienci zaczynają pisać, mówić o Twojej firmie, co wpływa na jej większą rozpoznawalność. Zwiększa się też zaufanie do marki, co znów przekłada się na większe obroty i zyski. Tak zarobione pieniądze inwestujesz nie tylko w firmę, ale także w realizację prywatnych planów.