Zagraniczny link building w strategii SEO. Dlaczego aż tak ważny?

W styczniu 2024 roku eksport usług w Polsce był większy o 13 proc. niż przed rokiem. Regularny wzrost obrotu generowanego przez handel zagraniczny jest w naszym kraju obserwowany już od około 30 lat. Liczby pokazują wyraźnie, że działalność polskich firm coraz częściej wykracza poza granice kraju. Sukces na międzynarodowych rynkach musi być jednak poprzedzony odpowiednią analizą biznesową i strategią marketingową. Jednym z najważniejszych elementów tej ostatniej jest SEO. Pozyskiwanie linków z zagranicznych rynków wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jak sobie z nimi radzić? Na to pytanie odpowiadają eksperci WhitePress.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich działań wymaga budowanie silnej marki na zagranicznym rynku?

Z jakimi wyzwaniami wiąże się realizacja strategii off-site SEO poza granicami Polski?

Dlaczego tak ważny jest zagraniczny link building?

Spora konkurencja, bariery kulturowe i językowe, czyli link building za granicą

Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Strategia SEO Realizacja zagranicznego link buildingu może przynieść firmom wymierne korzyści

Realizacja strategii off-site SEO poza granicami Polski wiąże się z wieloma wyzwaniami. Trzeba wziąć pod uwagę specyfikę konkretnego rynku, konkurencję lokalną i międzynarodową, a także konieczność pogłębionego researchu na temat wartościowych stron, z których możemy pozyskać linki. Na tym etapie mogą pojawić się dwie główne przeszkody. Pierwszą z nich jest bariera językowa i kulturowa. Drugą – brak rozeznania w zagranicznym rynku SEO, a więc brak możliwości oceny, gdzie warto szukać linków zwrotnych. Tutaj z pomocą może przyjść nasza platforma, która ułatwia i przyspiesza proces budowania linków w Polsce i za granicą, bez konieczności nawiązywania długofalowych relacji z zagranicznymi mediami i dziennikarzami. Aktualnie w bazie znajduje się prawie 100 000 portali i 1400 dziennikarzy, którzy działają w ponad 30 różnych językach. To pomoc nie tylko w procesie link buildingu, lecz także podczas tworzenia wartościowych artykułów. Ponadto zamówienie realizowane jest w wybranym przez użytkownika języku z możliwością zapłaty w dowolnej walucie – wyjaśnia Tomasz Domański, Head of International Growth, WhitePress.



Dlaczego pozyskiwanie zagranicznych linków jest ważne?

Pozyskiwanie linków na zagranicznych rynkach jest wyraźnym sygnałem dla wyszukiwarki Google, że nasza strona i jej zawartość jest zauważana i polecana na lokalnym rynku. Nasza witryna potrzebuje rekomendacji od jakościowych stron z kraju, w którym chcemy zaistnieć Nie mniej istotne jest pozyskiwanie linków z tych portali i blogów branżowych, które cieszą się dużą renomą w regionie. Wpływa to nie tylko na większe zaufanie użytkowników do naszej firmy, lecz także budowanie autorytetu strony w wyszukiwarce – dodaje Agata Gruszka, International SEO Manager, WhitePress.



Rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych może być czasochłonnym procesem. Zwykle wiąże się z koniecznością spełnienia wielu skomplikowanych wymogów formalnych, choć warto podkreślić, że w przypadku Unii Europejskiej przedsiębiorcy mogą korzystać ze swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału. Przejście przez prawne labirynty jest dopiero pierwszym krokiem na drodze do międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa. Aby proces ten miał biznesowy sens,. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest ona jednym z głównych wyzwań po stronie przedsiębiorców.Budowanie silnej marki na zagranicznym rynku wymaga podjęcia intensywnych działań w niemal wszystkich obszarach promocji – od, przez, aż po, na którą składa sięRealizacja zagranicznego link buildingu może przynieść firmom wymierne korzyści. Przede wszystkimw lokalnych wynikach wyszukiwania, co przekłada się nagenerowanego przez użytkowników mieszkających w docelowym kraju. Poza ruchem istotne jest również, czyli potencjalnych klientów firmy planującej międzynarodową ekspansję. Przyczynia się to do przełamania bariery przed skorzystaniem z usług lub produktów nowej, zagranicznej marki.Jak podkreśla Agata Gruszka z WhitePress, dobrze skonstruowana i skrupulatnie realizowana strategia międzynarodowego link buildingu ma także kluczowe znaczenie dla pozycjonowania strony w wyszukiwarce.Skuteczną metodą pozwalającą wyróżnić się na tle konkurencji może być także outreach , czyli strategia polegająca na aktywnym pozyskiwaniu linków poprzez bezpośredni kontakt z wydawcą lub edytorem strony i dostarczanie mu wartościowych treści do publikacji, które jednocześnie nie będą materiałami sponsorowanymi.Międzynarodowe SEO to jeden z fundamentów ekspansji e-commerców. Jednak linki ze stron w innych językach są niekiedy wykorzystywane także w pozycjonowaniu stron krajowych. W branży SEO od lat trwa dyskusja czy warto pozyskiwać linki zagraniczne do stron w innych językach. Według najnowszego badania WhitePress. Pozostali ankietowani robią to rzadko (40%), czasami (17%), często (9%) i bardzo często (1%).Podsumowując, firmy planujące ekspansję międzynarodową mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jednym z głównych jest konieczność stworzenia odpowiedniej strategii marketingowej, która będzie uwzględniała zagraniczny link building. Działania off-site SEO przyczyniają się do zwiększenia widoczności strony w lokalnych wynikach wyszukiwania, a także zwiększenia zaufania nowych grup odbiorców do naszej marki.