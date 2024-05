S&OP (Sales & Operations Planning), czyli Planowanie Sprzedaży i Operacji, to modny ostatnio trend w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obiecuje on wiele korzyści i z pozoru wydaje się prosty. To właśnie pozorna prostota może okazać się jego największą trudnością.

Czym jest S&OP i na czym polega jego największa trudność?

Złudna prostota S&OP

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe S&OP Jak elastycznie planować i produkować to, czego chce klient.

Porównanie do fizyki kwantowej

Dlaczego warto komplikować sobie życie, czyli korzyści z S&OP

Minimalizacja utraconej sprzedaży

Optymalizacja stanów magazynowych

Optymalizacja wysokości zamrożonego kapitału

Płynność zapasów i zwiększenie rotacji

Eliminacja ryzyka złomowania niepotrzebnych materiałów

Elastyczność i niezwłoczne reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym i w preferencjach klientów

Zsynchronizowana wewnętrznie i współpracująca firma

Eliminacja silosów

Lepsza dostępność, skrócony czas realizacji zamówień

Wzrost zadowolenia klienta

Zwiększenie zyskowności

Jakie korzyści daje S&OP szefowi?

Zrozumienie i kontrolę nad funkcjonowaniem firmy i własną rolą w niej

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej

Powód do sensownego wdrażania innowacji organizacyjnych

Lepszą kontrolę i zarządzanie firmą dla pewności realizacji planów i budżetów

O co chodzi w S&OP?

Prognoz wielkości sprzedaży poszczególnych produktów (SKU) w poszczególnych okresach

Trafności prognoz

Naturalnych odchyleń w popycie generowanych przez klientów

Bezwładności funkcji operacji podczas reagowania na zmienione prognozy

Jak działa S&OP?

Sprzedaż przygotowuje prognozę Planowanie oblicza przyszłe oczekiwane stany magazynowe Planowanie opracowuje plany produkcji i zakupów Co tydzień/miesiąc działy spotykają się, by skorygować plany w reakcji na powstałe odchylenia

Czemu napisałem tę książkę?

Podsumowanie

S&OP (Sales & Operations Planning), czyli Planowanie Sprzedaży i Operacji, to modny ostatnio trend w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obiecuje on wiele korzyści i z pozoru wydaje się prosty. To właśnie pozorna prostota może okazać się jego największą trudnością.Na pierwszy rzut oka definicja S&OP jest prosta: "to synchronizacja planów sprzedaży i produkcji". Menedżerowie, słysząc o S&OP i czytając jego definicję, mogą pomyśleć: "Nic prostszego! Idźcie i zróbcie".W rzeczywistości S&OP jest procesem złożonym i wymagającym zaangażowania całej organizacji. Za jego wdrożenie i funkcjonowanie odpowiada prezes firmy (CEO). To on musi dostrzec korzyści płynące z S&OP i podjąć decyzję o jego implementacji. Dopiero wtedy kadra średniego szczebla będzie mogła zająć się kwestiami technicznymi i procesowymi związanymi z jego wdrożeniem.Aby wyjaśnić charakter S&OP menedżerom przyzwyczajonym do codziennej "bieżączki", można sięgnąć po porównanie do fizyki kwantowej. Tutaj też definicja jest prosta, ale zrozumienie jej działania jest niezwykle trudne.Wdrożenie S&OP może przynieść firmie wiele korzyści, m.in.:Dodatkowe korzyści:Dla szefa firmy S&OP oznacza:Punktem centralnym S&OP jest odpowiedź na pytanie: "Jakie powinny być stany magazynowe (produktów, komponentów, surowców) w poszczególnych okresach (najczęściej miesięcznych)?"Określenie poprawnej wielkości zapasu (nie za dużo, by nie zamrażać kapitału, i nie za mało, by nie doprowadzać do utraty sprzedaży) zależy od kilku czynników:S&OP działa w czterech krokach:Książka została napisana, aby pomóc menedżerom zrozumieć i wdrożyć S&OP, a także aby wskazać im najprostszą ścieżkę do rozwoju intensywnego firmy. Autor kieruje ją do tych, którzy chcą rozwijać swoje firmy i szukają praktycznego punktu widzenia na S&OP.S&OP to potężne narzędzie, które może pomóc.