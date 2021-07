Zakupy online: jak zatrzymać klientów porzucających koszyki?

Sukces w e-commerce uzależniony jest bez wątpienia od wysokiej jakości oferowanych produktów i usług. Na tym jednak nie koniec. Pozytywne doświadczenie konsumenckie buduje bowiem szereg innych czynników. Mowa tu chociażby o wygodnej nawigacji strony czy intuicyjnym modelu płatności. Okazuje się jednak, że firmy nader często zapominają, że podczas zakupów online efektywność i wygoda to kwestie najwyższej wagi. Efekt? Porzucone koszyki zakupowe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak e-sklepy mogą przełamać bariery w sprzedaży i zniwelować porzucone koszyki?

Dlaczego klienci sklepów internetowych nie kończą zakupów?

Jakie błędy mogą utrudniać finalizację zakupów online?



Porzucone koszyki o wartości 292 miliardów euro

Kliknij, aby powiekszyć fot. ekostsov - Fotolia.com Jak zatrzymać klientów porzucających koszyki? Płatność zdecydowanie nie jest tym, na co klienci czekają z niecierpliwością. Dlatego w najgorszym wypadku powinna być bezbolesna, a w najlepszym stanowić przewagę konkurencyjną.

Dlaczego klienci porzucają koszyki?

Zbyt wiele kroków do realizacji transakcji : im więcej koniecznych kroków, tym większe szanse na porzucony koszyk. Częstym błędem jest zmuszanie ludzi do logowania się przed dokonaniem zakupów online (a wcześniej do założenia konta), a także niewskazanie, które pola są obowiązkowe, a które opcjonalne.

: im więcej koniecznych kroków, tym większe szanse na porzucony koszyk. Częstym błędem jest zmuszanie ludzi do logowania się przed dokonaniem zakupów online (a wcześniej do założenia konta), a także niewskazanie, które pola są obowiązkowe, a które opcjonalne. Niewystarczający wybór metod płatności : eksperci Adyen przeanalizowali, że 212 miliardów z 257 miliardów funtów rocznej straty sprzedaży spowodowanej porzuceniem koszyka może być przypisane ograniczonym opcjom płatności.

: eksperci Adyen przeanalizowali, że 212 miliardów z 257 miliardów funtów rocznej straty sprzedaży spowodowanej porzuceniem koszyka może być przypisane ograniczonym opcjom płatności. Nadmierne skomplikowanie procesu : klienci mogą nie mieć jasności co do tego, jaki kolejny krok jest od nich wymagany – a nawet ile dokładnie muszą zapłacić (np. z powodu braku informacji na temat ostatecznej ceny w lokalnej walucie).

: klienci mogą nie mieć jasności co do tego, jaki kolejny krok jest od nich wymagany – a nawet ile dokładnie muszą zapłacić (np. z powodu braku informacji na temat ostatecznej ceny w lokalnej walucie). Niewystarczająca wiarygodność: klienci mogą nie ufać, że ich dane dotyczące płatności będą bezpieczne. Dla przykładu serwisy, które przekierowują na inną stronę w celu dokonania płatności, która jest wiarygodna mogą spowodować, że niektórzy klienci po prostu zrezygnują z procesu.

Usuwanie barier, aby uzyskać wyższą sprzedaż

Odpowiednia prezentacja dostępnych form płatności . Umieszczenie wszystkich możliwych opcji płatności z każdego rynku na jednej stronie może być mylące. Kluczem jest znalezienie równowagi i lokalizacja – uwypuklijmy tylko najbardziej istotnych opcji płatności dla danego kraju. Przykładowo sprzedaż na rynek chiński nie może odbywać się bez umieszczenia możliwości płacenia przez WeChat Pay lub AliPay.

. Umieszczenie wszystkich możliwych opcji płatności z każdego rynku na jednej stronie może być mylące. Kluczem jest znalezienie równowagi i lokalizacja – uwypuklijmy tylko najbardziej istotnych opcji płatności dla danego kraju. Przykładowo sprzedaż na rynek chiński nie może odbywać się bez umieszczenia możliwości płacenia przez WeChat Pay lub AliPay. Pełna transparentność . Różne metody płatności mogą mieć swój własny schemat postępowania. Niektóre są realizowane bezpośrednio, inne mogą przekierowywać na osobną stronę lub nawet prosić o dodatkową akcję – np. uwierzytelnienie użytkownika. Przejrzystość oznacza wyprzedzenie oczekiwań klienta, aby wiedział, co stanie się dalej (lub co musi wykonać). Dzięki temu będzie czuć się komfortowo i bardziej zaufa procesowi – a nawet będzie bardziej skłonny do wykonania dodatkowych kroków.

. Różne metody płatności mogą mieć swój własny schemat postępowania. Niektóre są realizowane bezpośrednio, inne mogą przekierowywać na osobną stronę lub nawet prosić o dodatkową akcję – np. uwierzytelnienie użytkownika. Przejrzystość oznacza wyprzedzenie oczekiwań klienta, aby wiedział, co stanie się dalej (lub co musi wykonać). Dzięki temu będzie czuć się komfortowo i bardziej zaufa procesowi – a nawet będzie bardziej skłonny do wykonania dodatkowych kroków. Inteligentne uwierzytelnianie . Uwierzytelnianie pomaga chronić zarówno klientów, jak i sprzedawców, ale jednocześnie może negatywnie wpłynąć na poziom autoryzacji. Jest to konieczny kompromis, na szczęście sprzedawcy mogą zminimalizować jego efekt poprzez optymalizację tego procesu. Korzystając z przykładu, mechanizm Authentication Engine opracowany przez Adyen analizuje wiele punktów danych, aby stworzyć optymalny mechanizm ich uwierzytelniania.

. Uwierzytelnianie pomaga chronić zarówno klientów, jak i sprzedawców, ale jednocześnie może negatywnie wpłynąć na poziom autoryzacji. Jest to konieczny kompromis, na szczęście sprzedawcy mogą zminimalizować jego efekt poprzez optymalizację tego procesu. Korzystając z przykładu, mechanizm Authentication Engine opracowany przez Adyen analizuje wiele punktów danych, aby stworzyć optymalny mechanizm ich uwierzytelniania. Optymalizacja pod kątem powracających klientów. Aby rozwijać skalę działalności, właściciele sklepów powinni zwiększyć wartość klienta w całym okresie jego życia (LTV). Aby to osiągnąć, klienci muszą chcieć powracać. Dlatego właśnie serwisy powinny skupić się na maksymalnym ułatwieniu zakupów online powracającym użytkownikom. Jednym z narzędzi pozwalających to osiągnąć jest bezpieczne przechowywanie danych kart kredytowych, które umożliwia klientom dokonywanie płatności jednym kliknięciem. Ponadto w przypadku klientów powracających, warto wziąć pod uwagę wyświetlanie im tylko wybieranych wcześniej preferowanych metod płatności.

Świat fizyczny równie istotny, co ten cyfrowy

Wykorzystanie mobilnych terminali POS , aby zmniejszyć kolejki i czas oczekiwania. Mobilne terminale punktów sprzedaży mogą umożliwić klientom dokonywanie zakupów bez konieczności stania w kolejkach – skracając ogólny czas oczekiwania i zapewniając znacznie lepsze doświadczenie w sklepie.

, aby zmniejszyć kolejki i czas oczekiwania. Mobilne terminale punktów sprzedaży mogą umożliwić klientom dokonywanie zakupów bez konieczności stania w kolejkach – skracając ogólny czas oczekiwania i zapewniając znacznie lepsze doświadczenie w sklepie. Dostępność wszystkich kluczowych metod płatności – gdy jedna metoda płatności zawodzi udostępnienie alternatywnych metod może uratować dany zakup.

– gdy jedna metoda płatności zawodzi udostępnienie alternatywnych metod może uratować dany zakup. Obsługa „podróżnych” . Ważne jest, aby ułatwić zakupy online zarówno turystom, jak i mieszkańcom. W tym celu pomocna jest np. dynamiczna konwersja walut (DCC), aby klienci z zagranicy mogli wybrać, czy chcą płacić w walucie lokalnej czy własnej. Terminale obsługujące DCC rozpoznają walutę kraju, w którym wydano kartę klienta, więc ta opcja jest automatycznie dostępna.

. Ważne jest, aby ułatwić zakupy online zarówno turystom, jak i mieszkańcom. W tym celu pomocna jest np. dynamiczna konwersja walut (DCC), aby klienci z zagranicy mogli wybrać, czy chcą płacić w walucie lokalnej czy własnej. Terminale obsługujące DCC rozpoznają walutę kraju, w którym wydano kartę klienta, więc ta opcja jest automatycznie dostępna. Optymalizacja punktów kontaktowych w sklepie. Umożliwienie klientom wprowadzania informacji bezpośrednio do terminala – jak: rejestracji do programu lojalnościowego, potwierdzenia, podpisów,– usprawnić realizację płatności oraz pozwolić uzyskać cenne dane.

Umożliwienie klientom wprowadzania informacji bezpośrednio do terminala – jak: rejestracji do programu lojalnościowego, potwierdzenia, podpisów,– usprawnić realizację płatności oraz pozwolić uzyskać cenne dane. Plan B. Klientów może nie interesować, dlaczego ich doświadczenia były złe, ale pamiętają tylko, że takie były. Jeśli terminal POS straci połączenie z siecią, opcją umożliwiającą dalsze przyjmowanie sprzedaży jest przetwarzanie w trybie offline lub w systemie „store-and-forward”. Wtedy po przywróceniu połączenia system będzie mógł je prawidłowo przetwarzać.

Unified Commerce – łączenie świata offline i online

