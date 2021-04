Handel elektroniczny: ogromne wzrosty sprzedaży

E-commerce w dobie pandemii zanotował bezprecedensowy właściwie wzrost. Początek bieżącego roku nic właściwie w tej sytuacji nie zmienił. Opracowany przez Salesforce Indeks Zakupów (Shopping Index) wskazuje, że na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy 2021, wartość sprzedaży w globalnym handlu elektronicznym wzrosła aż o 58%. To dowód na to, że sprzedawcy internetowi świetnie zareagowali na kryzys, ale również sygnał, że powinni kontynuować inwestycje w handel cyfrowy, nie zapominając przy tym, jak bardzo istotna jest kompleksowa obsługa klienta.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co przyniosą sprzedawcom detalicznym nadchodzące miesiące?

Które kategorie produktów odnotowały największą, a które najmniejszą dynamikę wzrostu?

Jaki udział w ruchu i zamówieniach składanych w handlu elektronicznym miały poszczególne urządzenia?



Kliknij, aby powiekszyć fot. imtmphoto - Fotolia.com.jpg Obroty handlu elektronicznego nadal rosną Wzrosty przychodów z handlu cyfrowego sięgnęły 58%.

Kategorie produktów o największej dynamice wzrostu w I kwartale r/r:

Sprzęt sportowy (101%)

Urządzenia gospodarstwa domowego (96%)

Luksusowe torebki (95%)

Kategorie produktów o najsłabszej dynamice wzrostu w I kwartale r/r:

Odzież dla aktywnych (42%)

Dom, kuchnia, sztuka i dekoracje (40%)

Torebki i bagaż ogólnego użytku (8%)

Perspektywy na przyszłość

W ubiegłym roku sprzedawcy detaliczni musieli wykazać się nie lada odwagą, reagując na napływ nowych, cyfrowych klientów i stosując nowe rozwiązania, takie jak odbiór towarów w sklepach przy zapewnieniu konsumentom bezpieczeństwa — powiedział Rob Garf, wiceprezes i dyrektor generalny ds. handlu detalicznego w firmie Salesforce. Wzrost obrotów w handlu elektronicznym w pierwszym kwartale jest sygnałem, że sprzedawcy detaliczni będą musieli kontynuować inwestycje w handel cyfrowy, jednocześnie koncentrując się na obsłudze w sklepie. W ostatecznym rozrachunku sklepy muszą zapewniać równowagę między obsługą bezkontaktową, a kompleksową. Wszystko to po to, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby konsumentów.

Wydatki stymulowane przez państwo – przykład USA

Najważniejsze dane raportu Salesforce

Rozwój handlu elektronicznego:

Światowy ruch w cyfrowych kanałach w I kwartale 2021 r. wzrósł o 27% w porównaniu od I kwartału 2020 r.

Światowe wydatki kupujących w I kwartale 2021 r. wzrosły o 31% w porównaniu od I kwartału 2020 r.

Globalny handel cyfrowy wzrósł o 58% licząc od I kwartału 2020 r. do I kwartału 2021 r.

W niektórych krajach nastąpił gwałtowny wzrost:

W Kanadzie handel elektroniczny wzrósł o 111%.

W Holandii handel elektroniczny wzrósł o 108%.

W Wielkiej Brytanii handel handel elektroniczny wzrósł o 91%.

W niektórych krajach i regionach wzrost był większy niż w poprzednich kwartałach.

Niemcy wykazały największy roczny wzrost w czasie trwania pandemii, wynoszący 61%. Poprzedni wysoki wzrost wyniósł 40% w IV kw. 2020 r.

Kraje skandynawskie wykazały największy roczny wzrost w czasie trwania pandemii, wynoszący 70%. Poprzedni wysoki wzrost wyniósł 51% w IV kw. 2020 r.

W niektórych krajach i regionach odnotowano spadek w stosunku do poprzednich kwartałów.

Australia i Nowa Zelandia (ANZ) wykazały najniższy roczny wzrost przez cały okres pandemii na poziomie zaledwie 58%, w porównaniu do 97% w III kwartale 2020 r.

Region APAC-EANZJ (Azja-Pacyfik, Azja Wschodnia, Nowa Zelandia i Japonia) wykazał jeden z najniższych wzrostów w czasie pandemii, wynoszący zaledwie 39%, w porównaniu z 90% w III kwartale 2020 r.

Wzrost ruchu i zamówień:

W I kwartale 2021 r. wzrost ruchu na całym świecie wyniósł 27% w porównaniu z I kwartałem 2020 r.: 28% na komputerach i 29% na urządzeniach mobilnych.

Przyrost zamówień (zmiana liczby zamówień złożonych z każdego urządzenia) wyniósł 46% w I kw. 2021 w stosunku do I kw. 2020 ogółem: 34% na komputerach i 59% na urządzeniach mobilnych. Jest to jednak najniższy ogólny wzrost procentowy od I kwartału 2020 r. Ogólny wzrost ruchu w Kanadzie wyniósł 41%, co stanowi najwyższy wynik od początku pandemii. Ogólny wzrost zamówień w Kanadzie wyniósł 106%: 97% na komputerach i 124% na urządzeniach mobilnych. W Holandii odnotowano największy wzrost ruchu od początku pandemii, wynoszący 40%. Odnotowano również ogólny wzrost zamówień o 84%, najwyższy od początku pandemii. W Hiszpanii w I kwartale 2021 r. ruch wzrósł o 50%, co jest najwyższym wynikiem od początku pandemii. Jednak odnotowano również spadek zamówień o 13%, jedyny spadek od początku pandemii. Wzrost zamówień na urządzeniach mobilnych w Niemczech wyniósł 58% w porównaniu do zaledwie 24% na komputerach. Ogólny wzrost zamówień w regionie APAC-EANZJ był ogółem niższy o 12%, a w przypadku komputerów o 22%. Wciąż jednak był wyższy o 6% na urządzeniach mobilnych.



Udział w ruchu i zamówieniach według typów urządzeń:

Udział urządzeń mobilnych w globalnym ruchu wzrósł z 64% w I kw. 2019 r. do 69% w I kw. 2021 r.

Udział komputerów w globalnym ruchu zmniejszył się z 30% w I kw. 2019 r. do 27% w I kw. 2021 r.

W tym czasie udział urządzeń mobilnych w składanych zamówieniach wzrósł z 47% do 57%.

W tym czasie udział komputerów w składanych zamówieniach zmalał z 46% do 40%.

Stosowanie funkcji wyszukiwania:

Na całym świecie 8% sesji zakupowych korzysta z pasków narzędzi wyszukiwania na stronach internetowych, generując 24% wszystkich przychodów. W regionie APAC-EANZJ tylko 4% użytkowników korzysta z paska wyszukiwania na stronie, jednak ta część kupujących generuje 16% przychodów.



Współczynnik konwersji w I kw.:

Najwyższy współczynnik konwersji w I kwartale odnotowano w Wielkiej Brytanii – 3,5%. Holandia jest tuż za nią z wynikiem 3,3%. Japonia, Włochy i Hiszpania mają najniższe współczynniki konwersji, wynoszące odpowiednio 1,2%, 1,1% i 1%.



Średnia wartość zamówienia:

Globalna średnia wartość zamówienia (kwota wydana przez kupującego) była najwyższa w ciągu ostatnich 8 kwartałów i wyniosła 94,72 USD (w porównaniu do 81,60 USD w II kwartale 2020 r.). Średnia wartość zamówienia we Francji, Niemczech, krajach skandynawskich i Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom od 8 kwartałów.



Wskaźnik porzuconych koszyków:

Wskaźnik porzuconych koszyków (procent utworzonych koszyków, które nie zakończyły się złożeniem zamówienia) na urządzeniach mobilnych pozostaje najwyższy i wynosi 93%, podczas gdy wskaźnik dla komputerów jest porównywalnie wysoki i wynosi 87%. Oba wskaźniki pozostały jednak porównywalne z I kwartałem 2019 r.

Ruch generowany przez media społecznościowe:

Ogólny udział ruchu generowanego przez media społecznościowe (udział wizyt, w których źródłem odsyłającym są media społecznościowe) wzrósł z 7% do 9% od I kwartału 2019 r. Udział tabletów wzrósł w tym czasie z 5% do 13,9%. Udział urządzeń mobilnych wzrósł w tym czasie z 9% do 11,8%. Udział komputerów spadł w tym czasie prawie o połowę, z 3% do 1,6%.



Śledzenie wywołanego pandemią gwałtownego wzrostu w obszarze handlu elektronicznego Salesforce zapoczątkował w ramach 2020 Q1 Shopping Index, kiedy to w marcu ubiegłego roku konsumenci przenieśli swoje zakupy do internetu. Wraz z opublikowaniem indeksu za pierwszy kwartał 2021 roku widzimy, jak pandemia przyniosła ze sobą nową falę kupujących online, którzy pozostaną w sieci na dobre.Główny wniosek, który pokazał Shopping Index za pierwszy kwartał 2021 to fakt, że globalne przychody z handlu elektronicznego wzrosły w I kwartale o 58% rok do roku. Złożyły się na to dwa czynniki: ogólny wzrost ruchu w sieci (27%) i zwiększenie kwoty pieniędzy wydawanej przez kupujących w przeliczeniu na wizytę w witrynie (31%).W samych tylko Stanach Zjednoczonych przychody z handlu elektronicznego w wzrosły w I kwartale o 45% rok do roku, co nadal znacznie przewyższa poziom sprzed pandemii i stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z IV kwartałem (43%).Jakie kategorie najbardziej zyskiwały w Q1 2021, a jakie najbardziej traciły? Wnioski wcale nie są takie oczywiste.Dane za I kwartał wskazują, że nawyki ukształtowane w ciągu roku i w sezonie świątecznym 2020 są trwałe, a sprzedawcy i konsumenci w odpowiedzi na pandemię przenoszą się do Internetu. W miarę jak kraje takie jak Stany Zjednoczone zaczynają się ponownie otwierać, sprzedawcy detaliczni i firmy będą musieli ponownie przemyśleć rolę sklepu (i pracowników sklepu) oraz to, w jaki sposób może on służyć jako kluczowy element obsługi klienta cyfrowego w 2021 roku.9 marca w handlu elektronicznym na terenie USA zaobserwowano zauważalny skok, a miało to miejsce zaledwie jeden dzień przed uchwaleniem przez Izbę Reprezentantów ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan Act). Wydatki rosły natychmiast po podpisaniu ustawy 10 marca i osiągnęły szczyt 17 marca (117% r/r), kiedy konsumenci zaczęli otrzymywać czeki stymulacyjne. Kolejny skok nastąpił 24 marca (56% r/r), kiedy to pojawiła się druga fala czeków stymulacyjnych.Analiza wydatków w okresie od 15 do 19 marca, porównująca rok 2021 z 2020, wykazała, że najlepiej rozwijającymi się kategoriami były luksusowe torebki, odzież dla aktywnych oraz elektronika i akcesoria.