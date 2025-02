Zakupy online: Polacy doceniają zalety i narzekają na wady

Stwierdzenie, że Polacy to prawdziwi amatorzy zakupów online, wcale nie jest przesadzone. Potwierdzeniem tego są wyniki najnowszego badania Mastercard, z którego wynika m.in., że na zakupy w sieci poświęcamy więcej czasu niż inni badani Europejczycy. Jesteśmy również bardziej otwarci na korzystanie z oferty różnych sklepów internetowych. Nie oznacza to jednocześnie, że w kupowaniu online nie widzimy żadnych wad.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile czasu na zakupy w sieci poświęcają Polacy?

Jakie kwestie są priorytetowe dla polskich e-kupujących?

Co jest najbardziej uciążliwym elementem zakupów online?

Nasze dane pokazują, że Polska jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków zakupów online w Europie, zarówno pod względem aktywności, jak i wykorzystania nowoczesnych technologii. Mimo wyzwań, takich jak potrzeba zapewnienia wyższego bezpieczeństwa i uproszczenia procesów zakupowych, polscy konsumenci wykazują się innowacyjnością i otwartością na zmiany. Te trendy prognozują dalszy rozwój e-commerce w Polsce oraz potrzebę dostarczania jeszcze bardziej zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań zakupowych - powiedziała Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Bezpieczeństwo i wygoda priorytetem

Uciążliwe ręczne wpisywanie danych

Nazwa naszej miejscowości, składająca się z 22 znaków, kryje w sobie bogatą historię i jest najdłuższą w regionie. Jesteśmy z niej bardzo dumni, ale wiemy, że czasami może stanowić wyzwanie, szczególnie dla gości z zagranicy. I tak, napisanie jej zajmuje trochę czasu. Cieszymy się, że możemy współpracować z Mastercard w ramach projektu Click To Pay Capitals. Jestem pewien, że to partnerstwo przyniesie korzyści naszym lokalnym przedsiębiorcom i konsumentom, ale także naszej społeczności, zapewniając im lepsze poznanie możliwości, które daje korzystanie z Click To Pay – powiedział Łukasz Harat, burmistrz Czernichowa, gmina Międzybrodzie Żywieckie.

Nowe standardy odpowiedzią na niedogodności zakupowe konsumentów

Jak pokazują wyniki badania Mastercard, polscy respondenci poświęcają na zakupy w sieci średnio 2 godziny tygodniowo, wyprzedzając średni czas dla europejskich badanych (1,7 godziny). Wśród najpopularniejszych kategorii zakupów online nad Wisłą znalazły się: książki (58%), elektronika i technologie (49%), ubrania (43%), zdrowie i produkty kosmetyczne (35%). Przez internet kupujemy również usługi - turystyczne (64%) czy ubezpieczenia (53%). Co ciekawe, wciąż rzadko robimy zakupy spożywcze online (5%), w porównaniu np. do 22% mieszkańców Wielkiej Brytanii.Respondenci z Polski są też najbardziej otwarci na zakupy w różnych sklepach internetowych . W ubiegłym roku kupili średnio u 7,6 różnych detalistów – najwięcej spośród wszystkich krajów objętych badaniem (6,6 średnia). Może wynikać to z rosnącej różnorodności oferty i zaufania do nowych e-sklepów w Polsce.Połowa ankietowanych (50%) w Polsce twierdzi, że zapisuje dane swojej karty tylko u sprzedawców, u których kupuje często, podczas gdy dwóch na pięciu kupujących (39%) przyznaje, że zachowuje je tylko u dużych firm. Polscy ankietowani częściej niż pozostali Europejczycy korzystają też z limitów transakcji kartą, jako środka ochrony przed oszustami (41% vs 23% średnia).Wprowadzanie szeregu danych osobowych, w tym wpisywanie adresu zamieszkania i numeru kart płatniczych, to czynności, które respondenci wskazują jako najbardziej irytujące podczas zakupów internetowych. W efekcie 31% rezygnuje z zakupu, gdy proces jego finalizacji wymaga zbyt wielu danych (23% średnia europejska). Polscy badani jako jedyni wskazywali to jako główny powód porzucania koszyka, z kolei większość europejskich ankietowanych wybrała nieoczekiwane koszty dostawy (29%).56% polskich respondentów potwierdza, że jednym z najbardziej uciążliwych elementów zakupów online jest wpisywanie danych, w tym danych dotyczących adresu zamieszkania. Szczególne powody do narzekania mają mieszkańcy miast o długich i skomplikowanych nazwach, takich jak np. Międzybrodzie Żywieckie.Mastercard adresuje tę niedogodność w najnowszej kampanii Click to Pay Capitals, w której malownicza miejscowość na południu Polski pojawia się obok 5 innych europejskich miast o wyjątkowo długich nazwach: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav w Czechach, Westerhaar-Vriezenveensewijk w Holandii i Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch w Walii. Mastercard popularyzuje Click to Pay - nowy standard płatności kartą w internecie - wśród konsumentów i przedsiębiorców, między innymi w miejscowościach będących osią kampanii.W Polsce Click to Pay jest dostępny w coraz większej liczbie sklepów internetowych. Dzięki współpracy z Mastercard, firmy takie jak Autopay, PayU, Przelewy24 oraz Tpay, obsługujące płatności online w polskim e-commerce, wdrożyły Click to Pay i udostępniają go swoim klientom – platformom i sklepom prowadzącym działalność w internecie.To szybki, prosty i bezpieczny sposób płacenia w internecie, który pozwala kupującym płacić „jednym kliknięciem”, bez konieczności wpisywania długich numerów kart czy danych.Konsumenci, którzy przy płatności kartą zapiszą ją do Click to Pay oraz dodadzą urządzenie do zaufanych, przy kolejnych zakupach zostaną automatycznie rozpoznani, co znacznie skróci czas zakupów. Zalety tego rozwiązania odczują szczególnie kupujący w wielu różnych sklepach internetowych, bo eliminuje konieczność zakładania konta w celu dokonania płatności.Dostępność Click to Pay będzie systematycznie rosnąć, obejmując coraz większą liczbę sklepów i dostawców płatności w Polsce i na całym świecie. Równolegle implementacja narzędzia odbywa się również po stronie banków, które umożliwią swoim klientom uruchomienie Click to Pay bezpośrednio z poziomu ich aplikacji lub bankowości elektronicznej.Kartę płatniczą można dodać do Click to Pay podczas dokonywania płatności wszędzie tam, gdzie widoczne jest logo Click to Pay.