Zakupy online: dlaczego nie finalizujemy transakcji w sklepach internetowych?

Zakupy online to już codzienność. Polacy coraz częściej odwiedzają sklepy internetowe, zapełniają koszyki zakupowe, a potem...rezygnują z finalizacji transakcji. Do takiej praktyki, jak wynika z najnowszego badania Santander Consumer Banku "Doświadczenia e-commerce", przyznaje się blisko co 4. kupujący. To duże wyzwanie dla e-sprzedawców. Jakie kroki powinni podjąć, aby ich klienci nie porzucali koszyków?

Jak często Polacy rezygnują z rozpoczętych zakupów online?

Jakie czynniki warunkują decyzje zakupowe Polaków o sfinalizowaniu bądź nie danej transakcji?

Jak przekonać kupujących, aby nie porzucali zapełnionego koszyka w sklepie internetowym?

Porzucenie już rozpoczętych zakupów online jest szczególnie popularne wśród najmłodszych konsumentów w wieku 18-29 lat. W tej grupie niemal jedna trzecia deklaruje, że robi to często. Z kolei po przeciwnej stronie mamy dojrzałych konsumentów w wieku 60+. W tej grupie aż 34 proc. ankietowanych prawie nigdy nie rezygnuje z finalizacji zakupu, a 14 proc. nie robi tego nigdy – komentuje Patryk Perliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.



Okazuje się jednak, że jest kilka kluczowych czynników, które warunkują decyzje Polaków o tym czy sfinalizują transakcję w danym koszyku zakupowym czy też nie. Wynikają one przede wszystkim z oszczędności oraz szukania jak najlepszej oferty – dodaje.

Ceny, koszty i dostawy

Oferty, którym trudno się oprzeć

Wyniki naszego badania pokazują, że decyzje zakupowe Polaków często opierają się na analizie korzyści, co wskazuje na rosnącą dojrzałość konsumencką i odpowiedzialne zarządzanie osobistym budżetem. W Santander Consumer Banku dostosowujemy nasze produkty tak, aby jak najlepiej odpowiadały na oczekiwania konsumentów i dbały o ich finanse. E-raty pozwalają na łatwiejsze dopasowanie zakupów do indywidualnych potrzeb finansowych, a tym samym optymalizację wydatków. Kolejnym z naszych rozwiązań jest kredyt online nawet do kwoty 100 tys., który umożliwia staranne zaplanowanie kosztów z gwarancją stałych, niezmiennych spłat rozłożonych do nawet 84 rat. Produkt może wspomóc budżet podczas konieczności wydania większych kwot – mówi Patryk Perliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.