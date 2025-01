Czyje rekomendacje wpływają na decyzje konsumentów?

Media społecznościowe już od dawna stanowią nieodłączny element życia wielu Polaków, ale ich rola na przestrzeni lat wyraźnie się zmieniła. Kiedyś służyły głównie do komunikacji, dziś są także kluczową częścią procesu zakupowego. Potwierdzeniem tego są chociażby wyniki opublikowanego przez Santander Consumer Bank raportu "Doświadczenia e-commerce", z którego wynika, że dla młodszego pokolenia social media są już zupełnie naturalnym źródłem rekomendacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto pomaga Polakom podejmować decyzje zakupowe?

Czyje rekomendacje są najważniejsze dla kupujących?

Które kategorie zakupowe w internecie cieszą się największą popularnością?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Polecenia w social mediach wpływają na zakupy co trzeciego Polaka Na czele listy najczęściej kupowanych produktów pod wpływem poleceń w social mediach znajdują się kosmetyki i produkty do pielęgnacji.

Jesteśmy świadkami zmiany, w której media społecznościowe stają się nowoczesną formą ‘poczty pantoflowej’ – miejscem, gdzie znajomi polecają sobie produkty, a specjaliści dostarczają rzetelnych recenzji. O tyle, o ile polecenia najmocniej wpływają na najmłodszych konsumentów, tak zakupy bezpośrednio przez social media są najpopularniejsze wśród Polaków w wieku 40-49 lat. Zadeklarowało tak aż 36 proc. respondentów z tej grupy wiekowej. Wpływ platform społecznościowych na decyzje zakupowe spada wraz z wiekiem. Jak pokazuje nasze badanie pięćdziesięciolatkowie oraz seniorzy zdecydowanie stwierdzają, że nie korzystają z rekomendacji. Odpowiednio 55 proc. oraz 64 proc. – mówi Patryk Perliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Zaufanie do rekomendacji – bliscy na pierwszym miejscu

Najczęściej kupowane produkty

Wyniki naszego badania wyraźnie pokazują, że coraz większa liczba konsumentów uznaje social media, jako jeden z naturalnych kroków w procesie zakupowym. Okres Noworocznych promocji w sklepach i online może tylko nasilić ten trend. Często wraz z Nowym Rokiem przychodzą postanowienia, które wymagają nakładu finansowego. W ofercie Santander Consumer Banku mamy produkty, które pozwolą klientom zaplanować wydatki i nie obciążyć budżetu. Jednym z nich jest karta kredytowa Visa Comfort, która gwarantuje kredyt bez odsetek nawet do 54 dni. Z kolei Visa TurboKARTA umożliwia uzyskanie nawet do 360 zł zwrotu za zakupy rocznie. Z kolei przy wyższych kwotach można skorzystać z e-rat, które zapewniają kredytowanie nawet do 50 tys. do rozłożenia na 60 rat – komentuje Patryk Perliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Autentyczność jest w cenie

W dobie cyfryzacji media społecznościowe stały się nie tylko przestrzenią do dzielenia się codziennym życiem, ale także miejscem, gdzie tworzą się trendy i kształtują decyzje konsumenckie . Choć niemal trzy czwarte Polaków nie kupuje bezpośrednio na tych platformach, to polecenia znajomych, influencerów i testerów odgrywają coraz większą rolę. Co ciekawe, to kobiety (45 proc.) częściej niż mężczyźni (26 proc.) przyznają, że zakupy pod wpływem rekomendacji z mediów społecznościowych mają dla nich znaczenie. Rosnąca rola platform social media w procesie zakupowym pokazuje, że stają się one kluczowym miejscem nie tylko do poszukiwania inspiracji, ale również do budowania zaufania do produktów i marek poprzez rekomendacje innych użytkowników.Mimo ogromnej popularności influencerów, to polecenia znajomych i rodziny są najważniejszym źródłem inspiracji zakupowych. Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) wskazuje, że to osoby, które znają osobiście, mają dla nich największą wiarygodność. Na drugim miejscu plasują się niezależni testerzy i recenzenci (26 proc.), którzy budują zaufanie dzięki swojej specjalistycznej wiedzy i bezstronności.Co piąty respondent wskazał z kolei na nieznajomych, którzy także korzystają z produktów czy usług danej marki, ale nie są z nią związani. Warto zauważyć, że choć influencerzy zajmują dopiero czwarte miejsce (17 proc.), to wśród młodszych użytkowników (18-29 lat) ich rola jest zauważalnie wyższa – 35 proc. osób z tej grupy wiekowej uznaje ich rekomendacje za wartościowe. Z kolei tylko 14 proc. Polaków korzysta z poleceń znanych osób i celebrytów, a 12 proc. kieruje się rekomendacjami ambasadorów danej marki.Fakt, że to opinie bliskich są dla Polaków najbardziej wiarygodne nie jest w żadnym stopniu zaskakujący. Na uwagę zasługuje dość liczna grupa osób, która wskazała na niezależnych recenzentów – to wyraźnie pokazuje, że fachowa wiedza czy doświadczenie z danym produktem bądź marką są dla konsumentów istotnym czynnikiem w kwestii rekomendacji i podejmowania decyzji o zakupie.Aktualnie w Internecie można kupić w zasadzie wszystko. Podobnie jest w przypadku mediów społecznościowych. Na czele listy najczęściej kupowanych produktów pod wpływem poleceń w social mediach znajdują się kosmetyki i produkty do pielęgnacji. Wskazało na nie 34 proc. uczestników badania Santander Consumer Banku. Drugą najpopularniejszą kategorią są ubrania i akcesoria, które wybrało 29 proc. ankietowanych. Kolejne miejsca zajmują książki, filmy i gry (24 proc.) oraz elektronika (23 proc.). Popularność tych produktów może wynikać z faktu, że to właśnie treści związane z kategoriami lifestyle są najliczniejsze zarówno na Instragramie, Facebooku, jak i TikToku. Co ciekawe, znacznie mniejsza grupa Polaków kupuje pod wpływem rekomendacji online produkty spożywcze i sprzęt sportowy (odpowiednio 12 i 11 proc. wskazań). To sugeruje, że decyzje dotyczące tych kategorii są wciąż podejmowane podczas tradycyjnych, stacjonarnych zakupów.Zjawisko wpływu mediów społecznościowych na zakupy to nie tylko wynik nowoczesnych technologii, ale także zmieniających się oczekiwań konsumentów. Użytkownicy, zwłaszcza młodzi, chcą czuć, że dokonują świadomych i przemyślanych wyborów. Opinie znajomych, recenzje ekspertów i autentyczność influencerów stają się jednym z kluczowych elementów, który determinuje ich zakupy.