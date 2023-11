Mobilne aplikacje zakupowe: jakie wady i zalety?

Zakupy online cieszą się ogromną popularnością. Również te, przy których wykorzystujemy aplikacje mobilne sklepów. Opracowany przez Santander Consumer Bank raport "Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023" dowodzi, że co 5. Polak korzysta z "apek" kilka razy w tygodniu. Co sprawia, że wybieramy taką właśnie formę dokonywania zakupów w internecie? Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakim celu Polacy korzystają z aplikacji mobilnych sklepów internetowych?

Jakie są największe udogodnienia wynikające z korzystania z tego rodzaju aplikacji?

Co postrzegane jest jako wada zakupów przez aplikacje?

Kliknij, aby powiekszyć fot. sdecoret - Fotolia.com Czy korzystamy z mobilnych aplikacji zakupowych? Co piąty Polak korzysta z aplikacji mobilnych sklepów internetowych kilka razy w tygodniu.

Z naszego najnowszego raportu „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023” wynika, że najwięcej seniorów sprawdza dostępność produktów w aplikacjach mobilnych sklepów internetowych. Odpowiedź tę wybrało 69 proc. osób w wieku 60 lat i więcej. Ponadto 57 proc. kobiet korzysta z aplikacji, aby szukać kodów rabatowych. Jest to również popularna odpowiedź wśród zarabiających do 1999 zł netto oraz respondentów z dochodami na średnim poziomie od 5000 do 6999 zł na rękę. W obu przypadkach odsetek respondentów wynosi 56 proc. – komentuje Patryk Perliński – Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Jakie są wady i zalety aplikacji mobilnych sklepów internetowych?

Bogata oferta sklepów internetowych

Wyniki naszego badania wskazują, że Polacy korzystają najczęściej z aplikacji mobilnych sklepów internetowych, aby kupić najpotrzebniejsze produkty m.in. odzież, buty czy jedzenie. Wiemy, że rosnące ceny powodują, że oszczędza się coraz mniej, a takie wydatki są przecież niezbędne. – komentuje Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Santander Consumer Bank zapytał również o to, w jakim celu Polacy korzystają z aplikacji mobilnych sklepów internetowych.Okazało się, że ponad połowa respondentów odwiedza je, aby sprawdzić dostępność konkretnego produktu (56 proc.). Trochę mniej, bo 52 proc. ankietowanych poszukuje kodów rabatowych w aplikacjach mobilnych sklepów. Natomiast prawie połowa badanych przyznała, że korzysta z nich, aby śledzić swoje zamówienia (45 proc.).Postanowiliśmy również sprawdzić, jakie według ankietowanych są największe udogodnienia wynikające z korzystania z aplikacji mobilnych sklepów internetowych.Spośród wymienionych zalet respondenci najczęściej wskazywali, że taka forma zakupów jest dla nich szybka i wygodna (62 proc.). Ponadto wielu ankietowanych odpowiedziało, że ceni sobie możliwość kupowania produktów i usług bez wychodzenia z domu (59 proc.). Co drugi respondent wskazał dostępność asortymentu sklepu w każdej chwili (50 proc.).Wyniki badania Santander Consumer Banku pokazują również, jakie wady posiadają aplikacje sklepów internetowych. Najbardziej przeszkadzają Polakom ciągłe powiadomienia (35 proc.). Niewiele mniej respondentów wymieniło problemy techniczne np. zacinanie się aplikacji (31 proc.). Co ciekawe, najrzadziej uważali ten aspekt za wadę seniorzy w wieku 60 lat i więcej (19 proc.). W dalszej kolejności respondenci wskazywali konieczność ciągłej aktualizacji oraz zajmowanie przez aplikacje dużej ilości pamięci (w obu przypadkach po 24 proc.).Jak pokazuje badanie „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023” najczęściej ankietowani korzystają z aplikacji mobilnych sklepów internetowych, które oferują odzież lub obuwie (57 proc). Była to najpopularniejsza odpowiedź wśród młodych w wieku 18-29 lat (73 proc.), osób mieszkających w małych miastach do 50 tys. mieszkańców (64 proc.) oraz zarabiających od 3000 do 3999 zł netto (62 proc.).Następnie respondenci wymieniali kosmetyki (43 proc.), artykuły spożywcze, chemię gospodarczą (39 proc.), zabawki i artykuły dla dzieci (17 proc.) czy sprzęt sportowy (16 proc.).