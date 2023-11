Zachowania konsumentów: czy chcemy kupować ukraińskie marki?

Zachowania konsumentów ulegają zarówno sezonowym tendencjom, jak i trendom wynikającym z uwarunkowań gospodarczych czy geopolitycznych. Te ostatnie wywarły m.in. wpływ na gotowość Polaków do zakupu ukraińskich produktów. Atak Rosji na Ukrainę rozbudził w nas nie tylko zainteresowanie ukraińskimi markami, ale również chęć wsparcia tamtejszego biznesu. Czy obecnie, już blisko 2 lata po wybuchu wojny, nadal jesteśmy otwarci na marki z Ukrainy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy obecność ukraińskich marek jest dostrzegana przez konsumentów?

Które marki z Ukrainy zyskały największą rozpoznawalność?

Jak duży odsetek polskich konsumentów uważa, że należy wspierać rozwój ukraińskich marek na krajowym rynku?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Cczy chcemy kupować ukraińskie marki? Zainteresowanie towarami pochodzącymi z Ukrainy wyraźnie spadło i dotyczy to każdej kategorii zakupowej.

Nasze tegoroczne badanie wyraźnie wskazuje, że ubiegłoroczny entuzjazm co do obecności ukraińskich produktów na półkach polskich sklepów, znacznie osłabł. Zachowania konsumentów uległy zmianie - Polacy stali się mniej otwarci dla ukraińskiej oferty. W ich wypowiedziach pojawia się więcej obaw, związanych z konkurencyjnością produktów pochodzących od naszych wschodnich sąsiadów. Częściej niż rok temu upatrujemy w tym zagrożenia dla polskich producentów. Nie tak chętnie sięgniemy także po ukraińskie produkty. Zjawisko to może wynikać z ogólnej niepewnej sytuacji ekonomicznej, z którą od roku borykają się Polacy. Wysokie ceny, inflacja, kłopoty firm – jest prawdopodobne, że czynniki te wywierają wpływ na naszą otwartość do wspierania produktów sprowadzanych z Ukrainy ” – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

Agencja Inquiry przedstawiła wyniki drugiej fali badania dotyczącej zorientowania polskich konsumentów na ukraińskie marki . Obecnie, co czwarty Polak zauważa ich obecność na rodzimym rynku. To o 10 p.p. więcej niż w ubiegłym roku. Nie oznacza to jednak, że wykazujemy się większą znajomością ukraińskich marek – pozostaje ona na niezmienionym poziomie (konkretne kojarzy co piąty Polak).W dalszym ciągu trzy najbardziej rozpoznawalne ukraińskie marki to Nemiroff, Roshen i Korona.Zachowania polskich konsumentów wskazują, że coraz mniej skłonni są do akceptacji obecności ukraińskich produktów na rodzimym rynku, a co za tym idzie – nie chcą ich tak chętnie nabywać.W ubiegłym roku gotowość do zakupu wykazywało 58% badanych, obecnie 41%, a więc blisko jedna trzecia mniej. Zainteresowanie towarami pochodzącymi z Ukrainy wyraźnie spadło i dotyczy to każdej kategorii zakupowej. Dla przykładu - w 2022 ukraińską żywnością zainteresowana była ponad połowa respondentów, dziś jedynie 30%.Co trzeci Polak uważa, że należy wspierać rozwój ukraińskich marek na krajowym rynku, podczas gdy rok temu wskaźnik ten wynosił ponad 50%. Obawy społeczeństwa, związane z ich obecnością w polskim systemie gospodarczym, znacząco wzrosły. Niemal połowa ankietowanych widzi w obecność wschodnich towarów na polskim rynku stanowi zagrożenie dla rodzimych producentów (wzrost o 12 p.p. w stosunku do ubiegłego roku). Spadło także przekonanie konsumentów, że obecność ukraińskich produktów oznacza bardziej atrakcyjną ofertę polskich sklepów (39% vs 52% w 2022 roku) oraz że stanowią one szansę na rozwój dla polskich sieci sklepów (30% vs 43% w 2022 roku).