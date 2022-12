Zachowania konsumentów: na celowniku marki własne

Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia przedstawia rezultaty badania „Private Brands Mini Report”, z którego wyraźnie wynika, że marki własne cieszą się coraz większą popularnością kupujących. Grono polskich gospodarstw domowych, które minimum raz w roku sięgają po tego rodzaju produkty, liczy sobie już 13,5 mln, a same marki własne odpowiadają już za 1/5 sprzedaży sektora dóbr szybkozbywalnych.

Przeczytaj także: Konsumenci częściej wybierają marki własne

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co stoi za popularnością marek własnych?

W których regionach Polski marki własne rosną najszybciej?

Które formaty handlowe notują najsilniejszy wzrost udziału wartościowego marek własnych?

Marki własne mają się świetnie z kilku powodów. Po pierwsze, konsumenci już kilka lat temu przekonali się, że są to produkty, które oferują bardzo dobrą relację ceny do jakości i stanowią rozsądną alternatywę w porównaniu do droższych, markowych zamienników. Po drugie, ich wzrostowi sprzyja obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza połączona z rekordową inflacją, która od wielu miesięcy intensywnie zmusza wielu Polaków do poszukiwania oszczędności i wyboru tańszych produktów – tłumaczy Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polacy podczas zakupów coraz częściej sięgają po marki własne Wśród kategorii spożywczych, grupy produktów najszybciej rozwijających się pod kątem zmiany wartości marki własnej to: masło (+284 mln zł), wędliny (+262 mln zł), ser żółty (+228 mln zł) czy oleje jadalne (+175 mln zł).

Oleje, masło i mąka napędzają wzrosty

Z danych Panelu GfK wynika, że wśród marek własnych wszystkie spośród „top 20” największych kategorii spożywczych i chemicznych rosną wartościowo. Dla większości kategorii są to wzrosty dwucyfrowe. Aktualnie, wśród kategorii spożywczych, grupy produktów najszybciej rozwijających się pod kątem zmiany wartości marki własnej to: masło (+284 mln zł), wędliny (+262 mln zł), ser żółty (+228 mln zł) czy oleje jadalne (+175 mln zł) – mówi Rafał Dobrowolski, Strategic Insight Manager w Panelu GfK.

Dwucyfrowe wzrosty w całym kraju

Przeczytaj także: Inflacja ogranicza wydatki Polaków

100 proc. – tyle w przybliżeniu wynosi już penetracja zakupu marek własnych wśród polskich nabywców. Po produkty FMCG sygnowane logotypem sieci detalicznych sięga już niemal każdy z nas, a udziały „private brands” w całkowitej wartości realizowanych zakupów systematycznie rosną.Udział wartościowy marek własnych rośnie na poziomie całego kraju, a na najwyższym poziomie utrzymuje się w dyskontach (43,2 proc.) – choć historycznie w przypadku tej grupy sklepów ich udziały były jeszcze większe (ponad 50 proc. w 2015 roku). Najrzadziej po omawiane produkty sięgamy z kolei w małoformatowych sklepach sieciowych, gdzie wartościowy udział marek własnych kształtuje się na poziomie 5,7 proc. wszystkich dokonywanych zakupów.Najszybsze wzrosty w ujęciu procentowym notują z kolei oleje jadalne (+70,5 proc.), masło (+57 proc.) oraz mąka (+45,2 proc.) i makaron (+28,4 proc.).Według opracowania „Private Brands Mini Report” marki własne rosną dwucyfrowo we wszystkich regionach Polski, a najszybciej w południowo-zachodniej części kraju.W przypadku sieci detalicznych największą wartość w całej sprzedaży osiągają w Lidlu, ALDI i Biedronce (wszędzie powyżej 40 proc.).Prowadzona przez GfK cykliczna analiza motywacji i zachowań konsumentów kupujących marki własne wykazuje, że największa ich grupa – ponad 25 proc. ogółu – w praktyce już nie dzieli produktów na te z marką producenta oraz te z marką sieci handlowej. Wszystkie one tworzą ogólną, równorzędną ofertę i podobne marki muszą ze sobą mocno konkurować – nie tylko cenami, ale także jakością oraz, coraz częściej, budowanym w mass-mediach wizerunkiem. Inna duża grupa kupujących marki własne, wykazująca najbardziej dynamiczny wzrost w ostatnim okresie, to nabywcy, którzy szukają w tego typu produktach przede wszystkim oszczędności. Są gotowi sięgać po ofertę sieci handlowej, jeśli tylko jest tańsza, mimo odczuwanego czasami poczucia kompromisu z jakością.