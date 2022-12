Terminowość płatności znowu zawodzi. Płynność finansowa i zyski zagrożone

EOS, firma zarządzająca wierzytelnościami, prezentuje rezultaty 13. odsłony badania "Europejskie praktyki płatnicze", na potrzeby którego zebrano opinie 3,2 tys. firm reprezentujących 16 europejskich państw. Opracowanie rzuca światło na bieżącą sytuację w zakresie dyscypliny płatniczej przedsiębiorstw i niestety wnioski, które za sobą niesie, nie należą do nazbyt optymistycznych - nieterminowe płatności to problem co czwartego respondenta z Europy Wschodniej. Nieco lepiej jest na zachodzie kontynentu, choć i tam opóźnienia nie należą do rzadkości.

Przeczytaj także: Inflacja wydłuża terminy płatności. Jak rośnie luka płatnicza?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duży problem dla europejskich przedsiębiorstw stanowią opóźnienia płatności?

Jakie są skutki opóźnień w płatnościach?

Jakie kroki podejmują firmy, aby skutecznie ściągać wierzytelności?

Pogorszenie się dyscypliny płatniczej jest niepokojące – zwłaszcza, że w świetle aktualnych wyników gospodarczych i wysokiej inflacji musimy liczyć się z dalszą regresją, jeśli chodzi o płatności, stwierdza Marwin Ramcke, CEO Grupy EOS.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Co czwarta w Europie boryka się z pogorszeniem terminowości płatności Mimo wydłużenia terminów płatności przez firmy, przede wszystkim prywatni klienci opłacali swoje faktury ze średnio 19-dniowym opóźnieniem.

Profesjonalizacja w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami

Brak płynności to jedna z najczęstszych przyczyn ogłaszania upadłości i utraty miejsc pracy. Dlatego też europejskie firmy powinny dalej profesjonalizować zarządzanie wierzytelnościami i dać szansę współpracy z zewnętrznymi partnerami, zaleca Ramcke.

Zwłaszcza w obliczu słabych wyników gospodarczych należy pamiętać, że firmy windykacyjne są dla przedsiębiorstw i obiegu gospodarczego ważnym filarem, przywracającym płynność finansową, podkreśla Christina Schulz z Grupy EOS, odpowiedzialna za region Europy Wschodniej.

Rozwój cyfrowych metod płatności

Technologie wkraczają do wielu obszarów naszej pracy wpływając na uproszczenie komunikacji pomiędzy firmą windykacyjną a osobą zadłużoną – na przykład w contact center, jak również w całym obszarze windykacji polubownej. Technologia pomaga także w digitalizacji czy przetwarzaniu tekstu np. w obsłudze korespondencji z sądami, wierzycielami pierwotnymi i osobami zadłużonymi. W ostatnim czasie wzrosło wykorzystanie narzędzi automatyzujących procesy i strategię oraz workflow, komunikacyjnych typu voice bot czy chatbot a także do rozpoznawania tekstu np. OCR, który po skonwertowaniu na cyfrową informację może służyć do automatycznego inicjowania procesów”, podkreśla Bartosz Jurczyk, Dyrektor Pionu Operacji i Strategii EOS Poland.

Mimo wydłużenia terminów płatności przez firmy, przede wszystkim prywatni klienci opłacali swoje faktury ze średnio 19-dniowym opóźnieniem.W porównaniu do badania z 2019 r., według którego 16 procent faktur zostało przez prywatnych klientów opłaconych z opóźnieniem albo nieopłaconych w ogóle, w aktualnym badaniu wskaźnik ten wyniósł już 20 procent. Jako główną przyczynę słabej dyscypliny płatniczej firmy biorące udział w ankiecie wskazały problemy z płynnością swoich klientów.Według ankietowanych firm skutki opóźnień w płatnościach i wąskich gardeł, to przede wszystkim ich własne problemy z płynnością finansową (42 procent wskazań) oraz niższe zyski (51 procent wskazań). Celem kompensacji, niemal jedna trzecia firm była zmuszona do ograniczenia inwestycji i podwyższenia cen. Dlatego też przedsiębiorstwa z pesymizmem patrzą w przyszłość. W 2019 r. jeszcze 22 procent ankietowanych zakładało poprawę praktyk płatniczych, jednak aktualnie niemal 24 procent firm biorących udział w badaniu liczy się z dalszym pogłębianiem problemu. Przede wszystkim w Danii, Szwajcarii, na Słowacji, w Czechach, Słowenii i Bułgarii w porównaniu z 2019 r. prognozy wypadły szczególnie słabo.Coraz więcej firm decyduje się na współpracę z zewnętrznymi usługodawcami z dziedziny zarządzania wierzytelnościami, aby skutecznie ściągać wierzytelności.Jeśli chodzi o profesjonalizację procesu zarządzania wierzytelnościami to Europa Wschodnia jest pionierem. Niemal połowa firm z tego regionu stawia na korzystanie z pomocy zewnętrznych specjalistów.Jednocześnie rozwój cyfrowych metod płatności zyskuje na znaczeniu w oczach firm. Od 2019 r. silny trend wzrostowy jest zauważalny zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej. Poprzez wzrost o 20 punktów procentowych, przedsiębiorstwa z Europy Wschodniej niemal podwoiły ofertę cyfrowych metod płatności. Dużym zainteresowaniem cieszy się metoda typu „Buy Now, Pay Later (BNPL)”. Cztery na dziesięć europejskich firm postrzega ją jako nową kartę kredytową i must have w ofercie metod płatności.Technologia stanie się kluczem do planowania procesów płatności w przyszłości a digitalizacja i szczegółowe badanie trendów konsumenckich może pozwolić na wykrywanie kryzysów we wczesnej fazie rozwoju – wynika z raportu EOS Group.