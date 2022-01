Niewypłacalności firm w Polsce w 2021 roku wzrosły o 71 proc. r/r

Coface zaprezentował wnioski z raportu na temat niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2021 roku. Wynika z niego, że ubiegły rok przyniósł wzrost niewypłacalności o 71 proc. r/r. Wzrost liczby niewypłacalności jest widoczny we wszystkich analizowanych branżach. Postępowania pozasądowe stanowiły aż 56 proc. przypadków niewypłacalności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile niewypłacalności ogłoszono w 2021 roku?

Ile niewypłacalności ogłoszono w poszczególnych branżach?

O ile wzrosła liczba nowych uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu?



Niewypłacalności i i restrukturyzacje w skrócie

Łączna liczba 2.125 niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 2021 r. jest aż o 71 proc. wyższa niż w roku 2020. W porównaniu z wynikiem po 6 miesiącach ub. r. (wzrost o 160 proc.) oraz po 9 miesiącach ub.r. (wzrost o 131 proc.) tempo wzrostu spadło, przede wszystkim dlatego, że zwiększała się ubiegłoroczna baza – nowe postępowania pozasądowe pojawiły się w statystykach od III kwartału 2020 r. i z każdym miesiącem zyskiwały na popularności.



Na łączną liczbę niewypłacalności złożyły się postępowania sądowe (44 proc.) i obwieszczenia pozasądowe (56 proc.). W ciągu 12 miesięcy 2021 r. liczba niewypłacalności potwierdzanych na drodze pozasądowej, z wykorzystaniem nowej procedury wprowadzonej ustawą 19.06.2020 r. o ponad ¼ przewyższyła liczbę spraw przeprowadzanych na dostępnej do tej pory drodze sądowej: W całym 2021 roku sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 935 polskich firm (wg danych na koniec grudnia 2021), czyli o 5,5 proc. więcej niż w 2020 r. Dodatkowo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło aż 1.190 podmiotów. To ponad trzykrotnie więcej niż rok temu (musimy jednak pamiętać, że w 2020 r. postępowania te były stosowane dopiero w drugiej połowie roku).

Spadła także liczba postępowań sanacyjnych (ze 112 do 76).

Rok 2021 przyniósł wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach, co odzwierciedla sytuację gospodarczą związaną z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Największy skok zanotowało rolnictwo (+202 proc.). Nadal obserwujemy bardzo duży wzrost niewypłacalności w rolnictwie powodowany coraz częstszym wykorzystywaniem uproszczonego postępowania do zakończenia działalności, 2/3 przypadków to sprawy pozasądowe. Na drugim miejscu znalazły się borykające się z dostępnością do klienta usługi (+74 proc.), a na trzecim handel detaliczny (+ 59 proc.). W pozostałych sektorach wzrost niewypłacalności nie przekroczył 50 proc. r/r. Łącznie najwięcej przypadków ogłoszono w usługach (589), co stanowi 28 proc. wszystkich niewypłacalności w Polsce w 2021 r.

Wyraźnie wzrósł udział niewypłacalności przedsiębiorców, którzy stanowili 58 proc. wszystkich przypadków (w 2020 roku było to 40 proc.)

Wyraźnie wzrósł udział niewypłacalności przedsiębiorców, którzy stanowili 58 proc. wszystkich przypadków (w 2020 roku było to 40 proc.)

Niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło aż 1.190 podmiotów.

W roku 2021 niewypłacalność ogłosiło 589 firm usługowych, co oznacza 74 proc. wzrost w stosunku do 2020 r.

Charakterystyka niewypłacalności w wybranych sektorach

Produkcja przemysłowa

Handel

Transport

Usługi

Rolnictwo

Podsumowanie przekrojowe

50-procentowy wzrost liczby niewypłacalności w budownictwie w 2021 roku jest znaczący, jednakże w dużym stopniu wynika z przyrostu ogłoszeń w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu.

Wielkość i wiek niewypłacalnych firm



Obroty

Wiek

Uwarunkowania prawne

Według ekspertów Coface na wzrost liczby niewypłacalności aż o 71 proc. r/r ma wpływ duży wzrost liczby nowych uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu. W 2021 roku było ich ponad trzykrotnie więcej niż w 2020. Ten rodzaj postępowań został wprowadzony ustawą covidową z 19 czerwca 2020 r. Ogłoszenie otwarcia tej formy postępowania restrukturyzacyjnego następuje wyłącznie poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie jest rejestrowane przez sąd. Z tego względu od III kwartału 2020 r., odkąd pojawiły się uproszczone postępowania pozasądowe, aby zachować rzetelność w ocenie bieżącej sytuacji dotyczącej niewypłacalności firm – w raporcie Coface dane te są dodawane do statystyk przedstawiających postępowania ogłoszone przez sądy.Od 1 grudnia 2021 r. procedurę wpisano (z pewnymi modyfikacjami) na stałe do polskiego systemu prawnego.W roku 2021 ponad 1/5 wszystkich niewypłacalności dotyczyła firm i przedsiębiorców działających na Mazowszu. W czołówce, jak zazwyczaj, znalazła się także Wielkopolska i Górny Śląsk, te trzy województwa odpowiadają w sumie za 45 proc. wszystkich niewypłacalności.Jedynym regionem, który w 2020 roku zanotował nieznaczny spadek niewypłacalności było województwo świętokrzyskie.Z roku na rok obserwujemy rosnący udział niewypłacalności przedsiębiorców w ogólnej grupie firm, których dotyczą statystyki. Zakończenie w ten sposób działalności gospodarczej staje się coraz częstszą praktyką. W 2021 r. liczba niewypłacalnych przedsiębiorców stanowiła 58 proc. wszystkich ogłoszeń (w 2020 roku było to 40 proc.) i była prawie dwukrotnie wyższa od najliczniejszej do tej pory grupy, którą od lat stanowiły spółki z o.o. (32 proc. wszystkich). Wpływ na to miały m.in. dwie przyczyny: duży udział przedsiębiorców (aż 68 proc.) w grupie pozasądowych uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu oraz rosnący udział oficjalnie ogłaszanych niewypłacalności przedsiębiorców-rolników (wzrost w rolnictwie o 202 proc).Analiza obrotów wszystkich niewypłacalnych firm z raportu jest utrudniona od momentu pojawienia się uproszczonych postępowań sądowych. Tę procedurę wybierają często mniejsze firmy, w tym bardzo duża grupa gospodarstw rolnych, na temat których nie są dostępne szczegółowe dane finansowe. Coface posiada (*) na chwilę obecną dane o obrotach 34 procent wszystkich firm uwzględnionych w raporcie. W tej grupie 57 proc. stanowiły firmy z rocznym obrotem do 5 mln złotych (o 22 pkt. proc. więcej niż w 2019 r.), a 37 proc. firm objętych postępowaniami generowało obrót pomiędzy 5 a 50 mln złotych. Najmniejszą grupą stanowiącą 6 proc. były przedsiębiorstwa duże, z obrotami rocznymi powyżej 50 mln zł.Pod względem obrotów, w czołówce znalazły się: producent kotłów RAFAKO, S.A. (postępowanie o zatwierdzenie układu), firma budowlana IDS-BUD S.A. (uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu), zakłady mięsne KOŃSKOWOLA MEAT Sp. z o.o. (d. Pini Beef, postępowanie sanacyjne), stocznia CRIST S.A. (postępowanie o zatwierdzenie układu), WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A. (postępowanie o zatwierdzenie układu).Z analizy wieku niewypłacalnych firm badanych w raporcie wynika, że blisko 98 proc. z nich zostało założonych w okresie ostatnich 30 lat, po transformacji ustrojowej, która miała miejsce w połowie 1989 roku, a 14 proc. bankrutów to firmy najmłodsze, założone w ciągu ostatnich 5 lat (w okresie 2017-2021). Firm założonych przed 1989 rokiem było tylko nieco ponad 2 proc. Są wśród nich powstała w 1945 r. Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. (upadłość w celu likwidacji majątku), czy zakłady URSUS S.A. (upadłość w celu likwidacji majątku), gdzie historia marki, co prawda z licznymi przekształceniami i przejęciami, sięga końca dziewiętnastego wieku.