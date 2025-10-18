eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacjeJak zmiana czasu na zimowy wpływa na zdrowie i wydajność pracowników?

Jak zmiana czasu na zimowy wpływa na zdrowie i wydajność pracowników?

2025-10-18 00:03

Jak zmiana czasu na zimowy wpływa na zdrowie i wydajność pracowników?

Jak zmiana czasu na zimowy wpływa na zdrowie i wydajność pracowników? © wygenerowane przez AI

Co roku, wraz z nadejściem jesieni, cofamy wskazówki zegara, przechodząc na czas zimowy. Ta pozornie niewielka zmiana ma jednak znaczący wpływ na nasz rytm biologiczny, poziom energii oraz zdolność koncentracji, co przekłada się na efektywność zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy. Ekspertka Uniwersytetu SWPS, dr Agnieszka Kowalczewska, wyjaśnia, dlaczego zmiana czasu może być wielowymiarowym wyzwaniem dla organizmu i jak sztuczne oświetlenie w miejscach pracy potęguje ten efekt.

Przeczytaj także: Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co roku jesienią następuje zmiana czasu na zimowy, która wpływa na rytm biologiczny ludzi.
  • Rytm okołodobowy człowieka jest regulowany przez ekspozycję na światło naturalne i sztuczne.
  • Zmiana czasu może zakłócać produkcję melatoniny, co pogarsza jakość snu i samopoczucie.
  • Zmniejszona ekspozycja na naturalne światło i dłuższy kontakt ze sztucznym oświetleniem wpływa negatywnie na efektywność pracowników.

W Polsce i w większości krajów Unii Europejskiej nadal stosuje się zmianę czasu na zimowy, aby bardziej efektywnie wykorzystać światło dzienne. W nocy z soboty 25 na niedzielę 26 października po raz kolejny cofniemy wskazówki zegara. Co roku wywołuje to liczne dyskusje i kontrowersje.
Choć zmiana czasu nadal jest konieczna, to naukowcy coraz częściej wykazują w swoich badaniach jej szkodliwy wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne człowieka – zauważa dr Agnieszka Kowalczewska, ekspertka w zakresie psychologii komunikacji z Uniwersytetu SWPS.

Rola światła w synchronizacji zegara biologicznego


Już pod koniec lat 90. XX w. amerykański lekarz Charles A. Czeisler wraz z zespołem z Uniwersytetu Harvarda przeprowadzili badania, które wykazały, że zegar biologiczny człowieka opóźnia się nieco w stosunku do doby, która jest odmierzana przez Słońce, i wynosi 24,2 godziny [1]. W swoich badaniach Charles A. Czeisler stwierdził, że to opóźnienie związane jest z rosnącym wpływem sztucznego oświetlenia na funkcjonowanie człowieka.
Badania Czeislera pokazują, że istotny wpływ na synchronizację rytmu okołodobowego mają także czynniki społeczne, a nie tylko światło, jak w przypadku innych organizmów żywych. Wynika z tego ciekawy wniosek dla współczesnych organizacji, który warto rozważyć, tworząc kulturę organizacyjną w firmie – zauważa ekspertka.

Z kolei Russell G. Foster, profesor neurobiologii cyklu dobowego i dyrektor Instytutu Neurobiologii Snu i Rytmu Dobowego na Uniwersytecie Oksfordzkim, przeprowadził obrazowe badanie mózgu po ekspozycji na światło, które wykazało zwiększoną aktywność w wielu obszarach mózgu związanych z czujnością, funkcjami poznawczymi, pamięcią oraz nastrojem.
Foster w swoich badaniach wykazał też, że większa ilość światła poprawia koncentrację, zdolność wykonywania zadań poznawczych i zmniejsza senność. Jego badania udowadniają, że nie odpowiednia ekspozycja na światło w budynku nie tylko może zakłócić sen i rytm dobowy, ale także poziom czujności i wydajności w pracy – mówi dr Agnieszka Kowalczewska.

Według naukowców zajmujących się badaniem postrzegania czasu, codzienne „nastawianie” zegara biologicznego, czyli codzienna synchronizacja z czasem słonecznym jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w świecie, ale także jednostki w danej organizacji [2]. Jak dodaje ekspertka, to właśnie światło reguluje nasz rytm okołodobowy. Nieodpowiednie natężenie jasnego, sztucznego oświetlenia, które jest wszechobecne we współczesnych przestrzeniach biurowych, może – według najnowszych badań – negatywnie wpływać na produkcję melatoniny, hamując ją i rozregulowując naturalny, biologiczny zegar.

W Polsce badania z tym związane prowadziła m. in. chronopsycholog dr hab. Irena Iskra-Golec wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu SWPS. W swojej pracy naukowej udokumentowała możliwość manipulowania czasem biologicznym poprzez jego przyspieszanie i opóźnianie, a także wykazała zastosowanie sposobu oddziaływania światłem poprzez zmianę przebiegu rytmu okołodobowego.

– Wnioski z powyższych badań dowodzą, że w codziennym życiu ekspozycja na światło naturalne jest nieciągła – wyjaśnia dr Agnieszka Kowalczewska. Polscy badacze udowodnili, że naprzemienność ekspozycji na światło dzienne i sztuczne oświetlenie wpływa na naturalny rytm biologiczny człowieka, przyspieszając go lub zwalniając, co może mieć swoje odzwierciedlenie w organizacji procesów i pracy we współczesnych firmach.
Z powyższych badań wynika, że nieodłącznym elementem wpływającym na nasz system okołodobowy jest ekspozycja na światło. Duże znaczenie ma to, czy jest to wystawienie na światło dzienne, słoneczne, naturalne czy sztuczne, wygenerowane przez ostre, biurowe jarzeniówki.

Stąd zmiana czasu nawet o godzinę ma ogromne znaczenie, ponieważ w przypadku osoby pracującej w przestrzeni biurowej naraża ją na dłuższy kontakt ze sztucznym oświetleniem, co może skutkować, według badaczy, gwałtownym zahamowaniem melatoniny, czyli może mieć bezpośrednie przełożenie na jakość snu, wysypianie, a co za tym idzie ogólną kondycję psychofizyczną człowieka.

Ponadto wzrost ciepłoty ciała i przyspieszenie rytmu serca po ekspozycji na sztuczne światło może być dodatkowym czynnikiem, który negatywnie wpływa rytm biologiczny człowieka, powodując ospałość, zmęczenie, wyczerpanie, wzrost kortyzolu oraz zwiększoną podatność na stres w miejscu pracy – wskazuje dr Agnieszka Kowalczewska.

Zmiana czasu a efektywność pracowników


We współczesnych organizacjach, które często wymagają od pracownika ciągłego zaangażowania, motywacji do działania, koncentracji czy pozytywnego nastawienia, przesunięcie czasu nawet o godzinę, wydłużając ekspozycję pracownika na sztuczne oświetlenie i zwiększając ryzyko zaburzenia jego naturalnego biologicznego rytmu, wpływa negatywnie na jego kondycję i efektywność w pracy.

Ponadto, jak zauważa ekspertka, osoby, których praca jest ustrukturyzowana, mają powtarzalne, niezależne od nich godziny rozpoczęcia i kończenia pracy, czyli pracę w systemie „od-do”, mogą mieć poczucie większego znużenia i wyczerpania pracą. Mogą też częściej doświadczać obniżenia nastroju w czasie zimowym, w swoich miejscach pracy, w przeciwieństwie do osób, które same strukturyzują sobie swój czas pracy, np. freelancerzy czy osoby wolnych zawodów. Brak kontroli nad strukturą swojego czasu może mieć negatywny wpływ na nastrój, zwłaszcza w miesiącach zimowych, gdy ekspozycja na naturalne światło dzienne jest ograniczona.
Godzina robi w tym przypadku dużą różnicę, która może mieć znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania firm i organizacji oraz osób w nich zatrudnionych, dlatego kwestia zmiany czasu wymaga podjęcia szerszej dyskusji nie tylko z perspektywy prawnej czy ekonomiczno-gospodarczej, ale też z perspektywy psychospołecznej – podsumowuje dr Agnieszka Kowalczewska.


[1]Charles A. Czeisler (1999), „Stability, Precision, and Near-24-Hour Period of the Human Circadian Pacemaker”.

[2] Iskra-Golec, I., (2010). Zegar biologiczny i światło - manipulowanie czasem biologicznym (s.131-152) W: Sędek, G., Bedyńska, S., (red), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, Warszawa: PWN.

Przeczytaj także: Zmiana czasu na wykresówce kierowcy Zmiana czasu na wykresówce kierowcy

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: czas zimowy, czas letni, zmiana czasu na zimowy, zmiana czasu, wydajność pracowników

Przeczytaj także

Zmiana czasu już w najbliższy weekend

Zmiana czasu już w najbliższy weekend

Zmiana czasu: kosztowna i męcząca tradycja?

Zmiana czasu: kosztowna i męcząca tradycja?

Zmiana czasu na letni nie zmniejsza pensji

Zmiana czasu na letni nie zmniejsza pensji

Czterodniowy tydzień pracy? Profesjonaliści są na tak

Czterodniowy tydzień pracy? Profesjonaliści są na tak

Czy wolontariat pracowniczy może nadać sens pracy?

Czy wolontariat pracowniczy może nadać sens pracy?

Przywództwo a efektywność pracownika i organizacji

Przywództwo a efektywność pracownika i organizacji

4-dniowy tydzień pracy sprawdza się za granicą. Gdzie przyjął się najlepiej?

4-dniowy tydzień pracy sprawdza się za granicą. Gdzie przyjął się najlepiej?

Jakość snu Polaków do poprawy. Gospodarka traci na tym miliardy złotych rocznie

Jakość snu Polaków do poprawy. Gospodarka traci na tym miliardy złotych rocznie

Skrócenie czasu pracy - jakie konsekwencje dla gospodarki?

Skrócenie czasu pracy - jakie konsekwencje dla gospodarki?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupe - hybrydowy potwór o mocy 816 KM, test i wrażenia z jazdy

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupe - hybrydowy potwór o mocy 816 KM, test i wrażenia z jazdy

Czy Dyrektywa UE o przejrzystości wynagrodzeń dotyczy tylko luki płacowej?

Czy Dyrektywa UE o przejrzystości wynagrodzeń dotyczy tylko luki płacowej?

Nowy dzień - nowe ATH na złocie

Nowy dzień - nowe ATH na złocie

Harmonogram naborów wniosków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na 2026 już dostępny

Harmonogram naborów wniosków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na 2026 już dostępny

Dolar słabszy, EUR otrzymuje wsparcie z Francji

Dolar słabszy, EUR otrzymuje wsparcie z Francji

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Kto zyska jesienią? Rekordowa ilość ofert pracy w sektorze usług medycznych, farmacji i biotechnologii

Kto zyska jesienią? Rekordowa ilość ofert pracy w sektorze usług medycznych, farmacji i biotechnologii

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: