Coface: w I połowie 2021 roku niewypłacalności w górę o 160 proc. r/r

W I półroczu 2021 roku statystyki niewypłacalności poszybowały mocno w górę. Z raportu Coface wynika, że w tym okresie liczba niewypłacalności wzrosła aż o 160 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosty dotyczyły wszystkich branż, choć najgorzej było w usługach. 2/3 przypadków stanowią uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile niewypłacalności odnotowano w I połowie 2021 roku?

Ile niewypłacalności odnotowano w poszczególnych branżach?

Jakich postępowań sądowych ogłoszono najwięcej?



Niewypłacalności i i restrukturyzacje w skrócie

Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I półroczu 2021 r. wyniosła 1175 przypadków i jest wyższa aż o 160 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, kiedy nie funkcjonowały jeszcze uproszczone postępowania pozasądowe. Na tę liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe: w ciągu 6 miesięcy 2021 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 380 polskich firm (wg danych na koniec czerwca 2021), czyli o 16 proc. mniej niż rok temu. dodatkowo w tym samym okresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło 795 podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 2/3 wszystkich przypadków zawartych w niniejszym raporcie.

Wśród postępowań sądowych: najwięcej ogłoszono upadłości likwidacyjnych – 192. To jednak aż o ¼ mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Nowa procedura spowodowała także spadek popularności przyspieszonych postępowań układowych i postępowań sanacyjnych, których liczba wyraźnie się zmniejszyła. Zdecydowanie więcej niż rok temu ogłoszono postępowań o zatwierdzenie układu. W I połowie 2020 roku ogłoszono jedynie 2 takie postępowania, a w okresie od stycznia do czerwca br. aż 81.

Statystyki branżowe potwierdzają wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach. Skala wzrostu odzwierciedla sytuację rynkową związaną z obostrzeniami i kolejnymi lockdown’ami, w różny sposób dotykającymi poszczególne sektory gospodarki. Najlepiej radzi sobie produkcja ze wzrostem o 61 proc. Najwyższy wzrost przypadków niewypłacalności zanotowały usługi (o 245 proc.!), a następnie transport (o 159 proc.), handel (o 127 proc.) i budownictwo (o 114 proc.). Obserwujemy ciągły wzrost niewypłacalności w rolnictwie (o 360 proc.) powodowany coraz częstszym wykorzystywaniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do zakończenia działalności.

Jeśli chodzi o formy prawne, w pierwszej połowie 2021 roku sytuacja pogorszyła się prawie we wszystkich grupach. Wiodącą grupę (57 proc. wszystkich przypadków) stanowią Przedsiębiorcy, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę strukturę postępowań (przeważnie z uproszczonych form pozasądowych korzystają małe podmioty).

Postanowienia upadłościowe (A) i restrukturyzacyjne (B) w Polsce w I półroczach lat 2008-2021 Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I półroczu 2021 r. wyniosła 1175 przypadków.

Obroty i wiek w upadających i restrukturyzowanych firmach

Jak wspomniano we wstępie, najnowszy raport Coface obejmujący I półrocze 2021 roku, mówi o 160 proc. wzroście liczby niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. To aż 1175 przypadków.Należy jednak zwrócić uwagę na specyfikę tego raportu, gdzie porównywane są dwa okresy, w których obowiązywały zupełnie inne możliwości prawne. 19 czerwca 2020 r. zostały wprowadzone ustawą covidową, z założeniem, że rozwiązanie to ma charakter tymczasowy i obowiązywać będzie przez rok. Ogłoszenie otwarcia tej formy postępowania restrukturyzacyjnego następuje wyłącznie poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie jest rejestrowane przez sąd. W ciągu roku stały się one wiodącą formą ogłaszania niewypłacalności i w I połowie 2021 r. stanowią 2/3 wszystkich przypadków. W okresie porównawczym, czyli I półroczu 2020 r., prawo nie dawało jeszcze takich możliwości i wszystkie przypadki były rezultatem przeprowadzonych spraw sądowych.Od III kwartału 2020 r., odkąd pojawiły się uproszczone postępowania pozasądowe, aby zachować rzetelność w ocenie bieżącej sytuacji dotyczącej niewypłacalności firm – w raporcie Coface dane te są dodawane do statystyk przedstawiających postępowania ogłoszone przez sądy.30 czerwca 2021 roku ustawodawca przedłużył do 30 listopada 2021 możliwość korzystania z tej formy i obwieszczania otwarcia postępowania układowego w Monitorze. Rozważane jest także zaimplementowanie tego rozwiązania na stałe do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.W pierwszej połowie 2021 roku sytuacja pogorszyła się prawie we wszystkich grupach form prawnych. Wiodącą grupę (57 proc. wszystkich przypadków) stanowią Przedsiębiorcy. Kolejną bardzo dużą grupę wśród firm upadających lub objętych restrukturyzacją są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,5 proc. wszystkich postępowań). Spadek widzimy tylko wśród spółek akcyjnych i spółdzielni.Największy pod względem obrotów przypadek (roczny obrót powyżej 50 mln PLN) to toczące się postępowanie o zatwierdzenie układu wobec firmy Rafako S.A., która świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. W tej samej grupie obrotów (pow. 50 mln PLN) znalazły się także m.in. stocznia CRIST S.A. (uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu), firma restauracyjna Sfinks Polska S.A. (postępowanie o zatwierdzenie układu) oraz firmy odzieżowe TOP SECRET Sp. z o.o. (postępowanie o zatwierdzenie układu) i CAMAIEU POLSKA (upadłość w celu likwidacji majątku).Na liście postanowień z pierwszego półrocza 2021 r. z grupy z obrotami pomiędzy 5 a 50 mln PLN znajdziemy m.in. firmę z branży meblowej VINOTTI Sp. z o.o. (uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu), polską spółkę wydawniczą Marquard Media Polska (upadłość likwidacyjna), oraz firmę z branży odzieżowej COCCODRILLO Concepts Sp. z o.o. (uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu).Zgodnie z analizą wieku upadających i objętych postępowaniami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw firmy ze stażem do 10 lat stanowią 44 proc., zaś firmy działające od 10 do 31 lat to 53 proc. wszystkich na liście. Przedsiębiorstwa założone przed i w 1989 roku stanowią jedynie około 3 proc. Najstarszą firmą na liście, która objęta została uproszczonym postępowaniem o zatwierdzenie układu jest firma Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. Firma powstała w 1945 roku jako Warsztaty Mechaniczne METAL.