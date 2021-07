Usługi transportowe: pandemia popsuła rynek, co dalej?

Pandemia wstrząsnęła niemal wszystkimi dziedzinami życia i gospodarki, nie oszczędzając przy tym usług transportowych. Miniony rok przyniósł temu rynkowi wyraźne wyhamowanie. A jak jest teraz? Czy sytuacja zdołała się już unormować? Raport Oferteo.pl wskazuje na pewną poprawę - w marcu 2021 roku popyt na usługi przewozowe wzrósł względem analogicznego okresu poprzedniego roku o pokaźne 40%.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki rodzaj nadwozia najczęściej oferują przewoźnicy?

Jak na przestrzeni ostatnich miesięcy prezentowało się zapotrzebowanie na usługi transportowe ?

W jakim stopniu branża transportowa ucierpiała przez pandemię?

Do których krajów najczęściej jadą ładunki?



Branża transportowa ofiarą pandemii

Przewozimy do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji

Jakie samochody?

Uderzenie pandemii i wprowadzone restrykcje chwilowo wstrzymały zapotrzebowanie na usługi przewozowe, jednak po poluzowaniu obostrzeń rynek ten powrócił na tor dynamicznego rozwoju. Walka przedsiębiorców o klienta może być bardzo korzystna dla zleceniodawców – zauważa Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Wybierając przewoźnika, któremu chcemy zlecić wykonanie usługi, warto zapoznać się z ofertami możliwie dużej liczby firm. Pod uwagę poza ceną i dostępnym terminem, dobrze jest wziąć też stan floty, doświadczenie kierowców oraz opinie poprzednich klientów.

Transport to branża, która bardzo dotkliwie odczuła skutki pandemii. W badaniu przeprowadzonym przez Oferteo.pl, największy polski serwis łączący poszukujących usług z ich dostawcami, do zwolnień pracowników przyznała się połowa właścicieli firm przewozowych pracujących międzynarodowo oraz 42% przedsiębiorców zajmujących się transportem krajowym.Przyglądając się danym zgromadzonym przez serwis, widać, że popyt na usługi transportowe zmniejszył się znacząco na samym początku pandemii w 2020 roku. Wpływ na to miały w dużej mierze przepisy ograniczające przemieszczanie się między granicami, a tym samym utrudniające transport międzynarodowy.Sytuacja zmieniła się w czerwcu, kiedy obostrzenia zaczęto stopniowo znosić – wysokie zapotrzebowanie na usługi transportowe utrzymywało się od czerwca do października i zmniejszyło się dopiero jesienią. W tym roku już od marca możemy obserwować duże zainteresowanie na rynku przewozów – w marcu 2021 było one aż o 40% większe niż w tym samym miesiącu 2020 roku.Biorąc pod uwagę cały okres od początku stycznia do końca kwietnia 2021, Oferteo odnotowało o 20% więcej zapytań niż w 2020.Większość, bo aż 87% ładunków odbieranych w Polsce, pozostaje w kraju, a ich transport odbywa się jedynie między miastami lub województwami. Wśród tych, które przekraczały granice od początku 2020 roku, najpopularniejszymi kierunkami eksportu były Niemcy (41%), Wielka Brytania (16%) oraz Holandia i Francja (po 6%). Na kolejnych miejscach znalazły się kraje takie jak: Szwecja, Belgia, Włochy, Austria i Czechy.Czołówka wygląda podobnie w przypadku importu. Najczęściej sprowadzano towary z Niemiec (53%), Wielkiej Brytanii (20%) i Francji (5%).Najpopularniejszymi pojazdami wykorzystywanymi w transporcie są od lat samochody typu plandeka / firanka / mega. W tym roku stanowiły one 35% wszystkich wybieranych przez zleceniodawców. W 29% przypadków towary przewożono w busach, 9% – w meblowozach, a 7% badanych wykorzystało lawetę.