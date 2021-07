Fuzje i przejęcia w Polsce w II kw. 2021 r.

Rynek M&A w Polsce rośnie pomimo pandemii - wynika z najnowszego raportu M&A Index Poland przygotowanego przez FORDATA i Navigator Capital. W ciągu drugiego kwartału 2021 roku przeprowadzono 30 transakcji więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego, pandemicznego roku. Ponownie dominowała branża Media/IT/Telecom oraz inwestorzy prywatni. Największą transakcją było przejęcie Trinseo przez Synthos.

Przeczytaj także: Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2021 r.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Która z transakcji na polskim rynku M&A zasługuje na największą uwagę?

Jaki był udział zagranicznych kupujących w polskich fuzjach i przejęciach?

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek M&A w Polsce?



Udział zagranicznych kupujących w drugim kwartale wzrósł z 25 do 30 podmiotów, co stanowi ok. 36% wszystkich transakcji. Spółki te w ostatnich trzech miesiącach były najbardziej zainteresowane sektorem TMT (7 przejęć) oraz przemysłowym (6 przejęć). Dla przykładu, amerykańska Zebra Technologies Corporation przejęła Adaptive Vision, dzięki czemu otworzył się nowy rynek dla polskiego dostawcy oprogramowania do systemów wizyjnych, natomiast szwajcarskie Schweiter Technologies nabyły mniejszościowy pakiet w JMB Wind Engineering, tworząc zaplecze do produkcji pianek PET w Polsce.



Jak i w poprzednim kwartale, najczęściej inwestowały u nas spółki niemieckie (8 przejęć wobec 7 w ub. kw.). na drugim miejscu znalazły się podmioty z Luksemburga (4 transakcje), które, co rzadkie, były zupełnie nieobecne na polskim rynku w pierwszym kwartale roku – komentuje Dorota Wójtowicz, New Business Manager w FORDATA.

Tak jak przewidywaliśmy pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na rynek M&A, a digitalizacja usług publicznych oraz rozpowszechnienie rozwiązań cyfrowych napędzało rynek, w dalszym ciągu stawiając na piedestale przedsiębiorstwa z sektora Media/IT/Telecom. W drugim kwartale bieżącego roku warto zwrócić uwagę na działania funduszy Private Equity, które postawiły głównie na branżę FMCG, odpowiadając za połowę akwizycji w tym sektorze. Na podium znalazł się również rynek energetyczny, który transformacją powoduje dużą ilość transakcji w branży odnawialnych źródeł energii, w tym wiatrowy offshore i fotowoltaikę - komentuje Karol Szykowny, Dyrektor w Navigator Capital Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe M&A Index Poland Wzrost znaczenia spółek technologicznych, które przodują w sektorze Media/IT/Telecom spowodował trwałą dominację tego sektora na polskim rynku fuzji i przejęć. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Największą transakcją w II kwartale 2021 r. było przejęcie biznesu kauczukowego Trinseo, przedsiębiorstwa notowanego na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Synthos, który dzięki transakcji może dołączyć do globalnych liderów branży kauczuków syntetycznych, rozszerzy ofertę o zaawansowane kauczuki SSBR oraz lepiej dostosuje się do światowych trendów i możliwości.Połączenie w obszarze technologicznym oraz badawczo-rozwojowym pomoże w wykorzystaniu zielonej mobilności, gospodarki obiegu zamkniętego oraz pozwoli kontrolować i ograniczyć emisję dwutlenku węgla.Zakład produkcyjny w Schkopau, który przejdzie na własność Synthos, może osiągnąć wynik EBITDA na rocznym poziomie 50-60 milionów euro. Spółka zakłada również realizację szeregu efektów synergii wynikających z połączenia zakładu w Schkopau z dotychczasową działalnością.Wzrost znaczenia spółek technologicznych, które przodują w sektorze Media/IT/Telecom spowodował trwałą dominację tego sektora na polskim rynku fuzji i przejęć. Na drugim miejscu wśród przejmowanych przedsiębiorstw znalazły się spółki z sektora FMCG, gdzie wysoką aktywnością wykazały się fundusze Private Equity. W ostatnim kwartale mieliśmy do czynienia z dużą aktywnością funduszu Resource Partners, który włączyłdo swojego portfela cztery spółki, stanowiące dobre platformy do ekspansji na inne rynki.Fundusz Tar Heel Capital kontynuował strategię konsolidacji branży usług stomatologicznych, dokonując kolejnej inwestycji w obszarze. TDJ natomiast postawił na dywersyfikację portfela przejmując spółkę kosmetyczną Miya oraz inwestując w Edina Vetcare, sieć klinik weterynaryjnych.Wśród sprzedających podmiotów największą aktywnością niezmiennie wykazali się inwestorzy prywatni, odpowiadając za blisko 48% transakcji.W drugim kwartale 2021 roku mieliśmy do czynienia z rekordowo wysoką liczbą odnotowanych transakcji w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich. Znacząco, bo aż o 30 transakcji rok do roku, wzrosła liczba odnotowanych inwestycji. Jest to spowodowane efektem niskiej bazy w drugim kwartale 2020 roku, w którym obostrzenia w związku z COVID-19 wstrzymały zamknięcia części procesów transakcyjnych.Największą grupę sprzedających w pierwszym kwartale 2021 roku stanowili inwestorzy prywatni, którzy odpowiadali za blisko 48% wszystkich transakcji. Po stronie kupującej najbardziej aktywne były podmioty z sektora TMT – 23%, fundusze PE – 12% oraz podmioty z branży usług finansowych – 11%.