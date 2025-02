Wartość transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć spadła w 2024 roku niemal o połowę i wyniosła 5 mld dolarów, wynika z raportu Global M&A Report 2025 przygotowanego przez firmę Bain & Company. Liczba dużych transakcji - o wartości powyżej 30 milionów dolarów - spadła o 44% r/r. Największych spadków doświadczyły sektory technologiczny oraz energii i zasobów naturalnych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak w roku 2024 wyglądała sytuacja na globalnym rynku M&A?

Jakie czynniki hamowały aktywność M&A?

Jaki wpływ na transakcje fuzji i przejęć będzie miała generatywna sztuczna inteligencja?

Jakie są prognozy dla rynku M&A?



W 2024 roku dynamika transakcji fuzji i przejęć w Polsce jest wyraźnie słabsza niż na rynkach globalnych – ocenia Paweł Szreder, partner w Bain & Company. – Podczas gdy na świecie rynek M&A powoli się odbudowuje, choć nadal pozostaje poniżej historycznych rekordów, w Polsce odnotowaliśmy istotny spadek wartości tych transakcji. Główną przyczyną była niepewność geopolityczna związana z sytuacją na Ukrainie, potęgowana obawami dotyczącymi wyborów w USA i niektórych krajach europejskich. Wpływ na gorszą dynamikę wartości transakcji w Polsce miały też czynniki lokalne, jak zmniejszona aktywność spółek Skarbu Państwa, w których nowe zarządy wciąż opracowują długoterminowe strategie, a także mniej optymistyczne oczekiwania co do obniżania stóp procentowych niż w krajach zachodnich. Szczególnie odczuwalny jest spadek liczby dużych transakcji, które zmniejszyły się o prawie połowę, natomiast liczba mniejszych transakcji zmalała o 5-20% (w zależności od źródła danych) w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kliknij, aby powiekszyć fot. g0d4ather - Fotolia.com Wartość fuzji i przejęć w Polsce spadła w 2024 roku o 49% Wartość transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć spadła w 2024 roku niemal o połowę i wyniosła 5 mld dolarów, wynika z raportu Global M&A Report 2025 przygotowanego przez firmę Bain & Company.

Generatywna AI w fuzjach i przejęciach

Generatywna sztuczna inteligencja będzie miała ogromny wpływ na sposób zawierania transakcji. Ci, którzy wdrażają tę technologię jako pierwsi, zyskują przewagę dzięki szybszemu dostępowi do lepszych informacji. Podmioty, które dołączą później, będą przepłacać za atrakcyjne transakcje i utkną w przedłużających się procesach dla mniej korzystnych ofert. Dobrą wiadomością jest to, że wciąż jeszcze nie jest za późno, aby wejść do gry – powiedział Paweł Szreder.

Czynniki napędzające ożywienie

Perspektywy branżowe – najważniejsze wnioski z raportu Bain & Company

Produkty konsumenckie: Mimo kilku dużych przejęć na globalnym rynku, wartość transakcji w tym sektorze spadła o 19% w 2024 roku. Wiele firm analizuje swoje portfolio i sprzedaje mniej dochodowe oraz mniej strategiczne części działalności. Według badania Bain, 60% dyrektorów odpowiedzialnych za produkty konsumenckie planuje sprzedaż aktywów w ciągu najbliższych trzech lat. Kluczowe czynniki wpływające na ich decyzje to wsparcie interesariuszy, konsekwencje podatkowe oraz dostępność potencjalnych nabywców.

Mimo kilku dużych przejęć na globalnym rynku, wartość transakcji w tym sektorze spadła o 19% w 2024 roku. Wiele firm analizuje swoje portfolio i sprzedaje mniej dochodowe oraz mniej strategiczne części działalności. Według badania Bain, 60% dyrektorów odpowiedzialnych za produkty konsumenckie planuje sprzedaż aktywów w ciągu najbliższych trzech lat. Kluczowe czynniki wpływające na ich decyzje to wsparcie interesariuszy, konsekwencje podatkowe oraz dostępność potencjalnych nabywców. Energia i zasoby naturalne: Firmy naftowe i gazowe w 2024 r. doświadczyły fali konsolidacji, a firmy chemiczne intensywnie reorganizowały swoje portfolio. Globalnie sektor energetyczny zrealizował transakcje o łącznej wartości ponad 400 miliardów dolarów – najwięcej od trzech lat. Obecnie przedsiębiorstwa w całej branży starają się jak najszybciej osiągać korzyści z przejęć, ponieważ wartość synergii nadal rośnie, a ich wdrażanie przebiega coraz szybciej.

Firmy naftowe i gazowe w 2024 r. doświadczyły fali konsolidacji, a firmy chemiczne intensywnie reorganizowały swoje portfolio. Globalnie sektor energetyczny zrealizował transakcje o łącznej wartości ponad 400 miliardów dolarów – najwięcej od trzech lat. Obecnie przedsiębiorstwa w całej branży starają się jak najszybciej osiągać korzyści z przejęć, ponieważ wartość synergii nadal rośnie, a ich wdrażanie przebiega coraz szybciej. Usługi finansowe: Postęp technologiczny, zmiany regulacyjne i rosnące oczekiwania klientów sprawiły, że sektor usług finansowych w 2024 roku ponownie ożywił się na rynku fuzji i przejęć. Wartość transakcji w tej branży wzrosła do 309 miliardów dolarów, w czym największy udział miały bankowość i finanse, a najszybszy wzrost odnotowano w obszarze kart i płatności. Bain przewiduje, że ten trend się utrzyma – banki będą dążyć do zwiększania skali, ubezpieczyciele skoncentrują się na swoich kluczowych obszarach działalności, a zapobieganie oszustwom i weryfikacja tożsamości staną się jednymi z najgorętszych kierunków przejęć w sektorze płatności.

Postęp technologiczny, zmiany regulacyjne i rosnące oczekiwania klientów sprawiły, że sektor usług finansowych w 2024 roku ponownie ożywił się na rynku fuzji i przejęć. Wartość transakcji w tej branży wzrosła do 309 miliardów dolarów, w czym największy udział miały bankowość i finanse, a najszybszy wzrost odnotowano w obszarze kart i płatności. Bain przewiduje, że ten trend się utrzyma – banki będą dążyć do zwiększania skali, ubezpieczyciele skoncentrują się na swoich kluczowych obszarach działalności, a zapobieganie oszustwom i weryfikacja tożsamości staną się jednymi z najgorętszych kierunków przejęć w sektorze płatności. Media i rozrywka: Rosnąca dominacja gigantów technologicznych w sektorze mediów i gier skłoniła tradycyjne firmy medialne do konsolidacji, aby zwiększyć skalę swojej działalności i skuteczniej konkurować. Coraz częściej sięgają także po transakcje wykraczające poza ich główną branżę, rozszerzając działalność na nowe sektory. W 2024 roku ponad połowa fuzji i przejęć w obszarze mediów i rozrywki obejmowała firmy spoza tego rynku – zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających.

Rosnąca dominacja gigantów technologicznych w sektorze mediów i gier skłoniła tradycyjne firmy medialne do konsolidacji, aby zwiększyć skalę swojej działalności i skuteczniej konkurować. Coraz częściej sięgają także po transakcje wykraczające poza ich główną branżę, rozszerzając działalność na nowe sektory. W 2024 roku ponad połowa fuzji i przejęć w obszarze mediów i rozrywki obejmowała firmy spoza tego rynku – zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Handel detaliczny: Pomimo zwiększonego nadzoru regulacyjnego, branża detaliczna odnotowała odbicie w wartości i wolumenie fuzji i przejęć w 2024 r., a nagłówki zdominowały megatransakcje. Praktycy handlu detalicznego nie wykazują żadnych oznak rezygnacji z zawierania transakcji – badania Bain pokazują, że 75% spodziewa się kontynuacji zarówno tej samej liczby, jak i wielkości transakcji w 2025 roku.

Z raportu Bain & Company wynika, że w pierwszej dwudziestce największych przejęć w Polsce dominowały transakcje transgraniczne: 14 z 20 największych transakcji dotyczyło inwestorów zagranicznych przejmujących polskie aktywa. Jedynym segmentem rynku, który utrzymał stabilny poziom, był sektor produkcji i usług, w którym największą wartość miały przejęcia portfeli nieruchomości. Żaden inny sektor nie odnotował wystarczająco silnego wzrostu, aby zrównoważyć spadek w sektorze technologicznym oraz energii i zasobów naturalnych.Na globalnym rynku M&A sytuacja wyglądała inaczej – w 2024 roku wartość transakcji sięgnęła 3,6 biliona dolarów, co oznacza wzrost o 13% r/r, a liczba transakcji zwiększyła się o 9%. To znaczący krok naprzód, który może zwiastować przełom po trzech latach spowolnienia. W regionie EMEA wzrost był umiarkowany - wartość transakcji wyniosła 595 miliardów dolarów (wzrost o 11% r/r), a liczba transakcji wzrosła o 8%. Po trzech latach zastoju 2025 rok może przynieść długo wyczekiwane ożywienie. Według Bain & Company, kluczowe bariery, które hamowały aktywność M&A – wysokie stopy procentowe i wyzwania regulacyjne – mogą wreszcie ustąpić, torując drogę do większej liczby transakcji.Rosnące znaczenie generatywnej sztucznej inteligencji w procesie fuzji i przejęć jest kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na odbicie na rynku. Badanie Bain, przeprowadzone wśród ponad 300 praktyków M&A, wykazało, że 21% z nich korzysta obecnie z generatywnej sztucznej inteligencji w procesie fuzji i przejęć – to wzrost o 5 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku. Z kolei jedna trzecia respondentów spodziewa się, że zacznie z niej korzystać do końca tego roku. Wyniki badań Bain wskazują na jeszcze wyższy poziom wdrożenia tej technologii wśród najbardziej aktywnych korporacji i firm private equity.Według Bain & Company, mimo że liczba transakcji jest wciąż niewielka, na rynku nadal jest duże zapotrzebowanie na fuzje i przejęcia. Dzieje się tak, ponieważ firmy szukają sposobów na rozwój i zwiększenie zysków, starając się jednocześnie unikać ryzyka w niepewnych warunkach gospodarczych. Wpływają na to zmienne prognozy ekonomiczne, problemy z łańcuchami dostaw i napięcia geopolityczne. Z kolei fundusze inwestycyjne nadal chętnie angażują swój kapitał i są gotowe do działania, gdy tylko pojawią się atrakcyjne okazje rynkowe.Co więcej, liczba dostępnych transakcji stale rośnie. Duże firmy, które dostosowują swoje strategie, oraz fundusze private equity i venture capital, szukają sposobów na utrzymanie płynności finansowej. Wiele z nich ma już na sprzedaż określone aktywa, czekając na lepsze warunki rynkowe i wyższe wyceny, które mogą pojawić się wraz z ożywieniem rynku.Choć polski rynek fuzji i przejęć zmaga się ze spowolnieniem, globalne trendy w M&A pokazują bardziej zróżnicowany obraz. Raport Bain & Company analizuje sytuację w 12 sektorach i 10 regionach, wskazując, które branże przyciągały kapitał, a które zmagały się ze spadkiem wartości transakcji. Dane te pomagają lepiej zrozumieć, w jakich obszarach inwestorzy dostrzegają potencjał wzrostu, a gdzie koncentrują się na sprzedaży aktywów. Oto najważniejsze wnioski z raportu: