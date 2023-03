Polski rynek transakcji M&A: rośnie liczba fuzji i przejęć

Polski rynek transakcyjny z roku na rok staje się coraz bardziej dojrzały, co doskonale obrazują dane dotyczące liczby transakcji, które są prowadzone w naszym kraju. Liczba transakcji stale rośnie i w 2022 roku osiągnęła poziom 465. Wśród nich w 296 przypadkach przejmowane były polskie firmy, a liczba akwizycji dokonanych przez krajowych inwestorów wyniosła 169.

PKB Niderlandów jest o około 50% wyższe niż PKB Polski, wg oficjalnych danych za 2021 rok (1 013 mld USD konta 679 mld USD)

Liczba ludności Niderlandów jest ponad 2 razy mniejsza niż ludność Polski (17,6 mln kontra 37,8 mln)

Odnotowywany wzrost może być następstwem wpływu różnych czynników. Jako jeden z nich wyróżnia się konieczność sprzedaży firmy w przypadku podmiotów zakładanych przez właścicieli w latach 90. XX wieku, czy po prostu o chęci przekazania biznesu w inne, profesjonalne ręce i skupieniu się na innych przedsięwzięciach. Z kolei w przypadku transakcji, w których zakupu dokonywali polscy przedsiębiorcy, można uznać, że przejmowanie innych podmiotów jest coraz popularniejszym sposobem na ekspansję, zarówno krajową, jak i międzynarodową.Można również postawić tezę, iż. Rozumiem przez to traktowanie przedsiębiorstw jako projektów, w które właściciele angażują się przez kilkanaście, bądź kilkadziesiąt lat, po czym sprzedają firmę, aby zainwestować lub zaangażować się w rozwój kolejnych podmiotów. Takie myślenie i podejście do biznesu, odmiennie od podejścia polegającego na rozwoju firmy od rozpoczęcia jej działalności i ciągłym doskonaleniu przez całą karierę zawodową właściciela, jest o wiele częściej spotykane w Europie Zachodniej.Zanim do tego przejdziemy, warto zwrócić uwagę na podstawowe parametry charakteryzujące obie gospodarki:Jak na tle powyższych danych wygląda liczba transakcji przeprowadzanych w obu krajach?w ostatnim roku odnotowano, podczas gdybyło łącznie, czyli prawie czterokrotnie więcej.Warto również zwrócić uwagę na różnicę w udziale lokalnych inwestorów w całkowitej liczbie transakcji w tych dwóch krajach. W Niderlandach połowa wszystkich transakcji była prowadzona przez niderlandzkich inwestorów – 867 transakcji, natomiast w Polsce lokalni inwestorzy stanowili jedynie 36%. Pozostała liczba transakcji w naszym kraju dotyczyła zainteresowania polskimi podmiotami przez zagranicznych inwestorów.Warto się zastanowić, z czego wynika taki kontrast. Bez wątpienia pewnego związku należy upatrywać w dojrzałości obu gospodarek i wieku polskiego kapitalizmu. W naszym kraju przejęcia na szczęście przestają być tematem tabu, sformułowaniem o pejoratywnym nacechowaniu i synonimem porażki.Z perspektywy doradczej bardzo pozytywny jest fakt, że Polscy przedsiębiorcy coraz częściej myślą o poszukiwaniu celów przejęć i. Jeszcze ciekawszym trendem jest obserwowane przeze mnie coraz częstsze myślenie polskich „czempionów”, czyli firm z polskim kapitałem z sukcesem działających na międzynarodowych rynkach, o przejmowaniu spółek na innych rynkach., tzn. generacji właścicieli urodzonych w latach 70. i 80. XX wieku, nierzadko działających w branży IT, którą cechuje bardziej liberalne podejście do prowadzenia biznesu i nawiązywania relacji pomiędzy przedsiębiorcami. To właśnie wśród tych grup często można zaobserwować mniejsze przywiązywanie do własnego biznesu i większą otwartość nawiązywania różnych relacji kapitałowych, jak i podejście do swobodniejszego inwestowania środków w inne podmioty. W ciągu najbliższych lat udział tej grupy przedsiębiorców w rynku transakcyjnym może intensywnie wzrosnąć, bowiem sektor IT jest jednym z tych obszarów, które cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów.Pod koniec ubiegłego roku miałem przyjemność, wspólnie z zespołem doradztwa M&A, kompleksowo wspierać OptiBuy - firmę z branży IT specjalizującą się w zwiększaniu efektywności zakupowej przedsiębiorstw poprzez optymalizację procesów wewnętrznych – w procesie sprzedaży udziałów na rzecz WNS - lidera wśród firm świadczących globalne usługi outsourcingowe dla biznesu. Projekt ten doskonale pokazuje, jakie obecnie są tendencje na rynku transakcyjnym i jakie obszary wzbudzają największe zainteresowanie wśród zagranicznych inwestorów, nastawionych na rozwój na polskim rynku.Reasumując,, o czym świadczy rosnący odsetek liczby fuzji i przejęć. W ciągu najbliższych kilku lat prognozuje się duże zmiany w tym obszarze, związane przede wszystkim z nowym podejściem polskich przedsiębiorców do transakcji – zaczynają odbierać akwizycje jako szansę na rozwój biznesu i możliwość szybkiej ekspansji na rynki zagraniczne.Obszar ten jest dla nich bardzo atrakcyjny ze względu na duże możliwości szybkiego zwrotu z inwestycji, ale również w związku z bardzo dobrą rozpoznawalnością polskich firm na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony należy mieć na uwadze to, że rynek transakcyjny w Polsce nadal znacznie odstaje od innych rynków (np. w Europie czy Stanach Zjednoczonych) pod względem liczby prowadzonych transakcji.

Piotr Kucharczyk, Partner JP Weber, ekspert w zakresie fuzji, przejęć oraz projektów doradczych z zakresu finansów przedsiębiorstw.