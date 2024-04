Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2024

95 transakcji fuzji i przejęć zrealizowano na polskim rynku w I kwartale 2024 roku - wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital. Dominowały sektory Media/IT/Telecom (20%), Przemysł (13%) oraz Healthcare (12%).

Przeczytaj także: Fuzje i przejęcia 2023: Wschodząca Europa odporna na wyzwania

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które z transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w I kw. 2024 r. zasłużyły na wyróżnienie?

Które sektory były najbardziej aktywne na rynku fuzji i przejęć?

Jakie wyzwania stoją przed polskim rynkiem M&A?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba transakcji M&A w Polsce 2016-I kw. 2024 Z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital wynika, że w 1. kwartale 2024 roku na polskim rynku zrealizowano 95 transakcji fuzji i przejęć. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

W dalszym ciągu podtrzymujemy optymistyczne nastawienie do polskiego rynku M&A w roku 2024. Mimo doświadczeń z ostatnich lat, które udowodniły, że w obecnej rzeczywistości gospodarczej nic nie jest pewne, sygnały płynące z rynku sugerują, że rok 2024 powinien utrzymać poziom aktywności zaobserwowany w roku 2023. – komentuje Karol Szykowny, Head of M&A w Navigator Capital Group

Polski rynek M&A stoi przed wyzwaniami takimi jak konieczność adaptacji do niepewnych warunków geopolitycznych czy wciąż względnie niski poziom innowacyjności. Jednak prognozowany umiarkowany wzrost PKB w nadchodzących latach i finansowa stabilizacja mogą stworzyć korzystne warunki dla inwestycji. Sektor energetyczny, mimo opóźnień w osiągnięciu neutralności klimatycznej, nadal oferuje możliwości wzrostu, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii, podobnie sektor healthcare, który w naszym kraju wciąż podlega konsolidacji.” - komentuje Marcin Rajewicz, Key Account Manager w Fordata

Największą transakcją akwizycyjną w I kw. 2024 było przejęcie powstałego w wyniku restrukturyzacji Getin Banku przez Bankowy Fundusz Gwaracyjny, VeloBanku. Podmiot ten znalazł nabywcę w postaci amerykańskiego funduszu private equity – Cerberus Capital Management. Wartość transakcji szacuje się na ok. 1,1 mld PLN i w dacie publikacji raportu, jest to transakcja o najwyższej ujawnionej wartości zawarta w 2024 roku.Ponownie po stronie przejmowanych podmiotów dominowały przedsiębiorstwa działające branży TMT. Na drugim miejscu uplasowały się transakcje z branży przemysłowej. Na trzecim miejscu z kolei znalazły się podmioty działające w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii.Podobnie jak w poprzednich kwartałach zaobserwowano postępującą konsolidację wybranych sektorów polskiego rynku. W tym kwartale doszło do nasilenia przejęć konsolidacyjnych dotyczących sektorów medycznego, a także IT, beauty czy automotive. Coraz bardziej aktywny w tym zakresie jest także sektor materiałów budowlanych.Wśród kupujących największą aktywnością wyróżnili się inwestorzy z sektora TMT odpowiadający za 19 % wszystkich transakcji. Dużą aktywnością w tym kwartale cechowali się także inwestorzy finansowi w postaci funduszy PE/VC, odpowiadający za 15% transakcji. Spośród sprzedających dominowali sprzedawcy prywatni, którzy stanowili 92% wszystkich kupujących, natomiast udział inwestorów finansowych po stronie sprzedających spadł do poziomu 5%.