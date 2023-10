Fuzje i przejęcia w Polsce w III kw. 2023

Lipiec, sierpień i wrzesień zaowocowały 94 fuzjami i przejęciami, co jest wynikiem niemal identycznym jak osiągnięty kwartał wcześniej (96) - wynika z najświeższej odsłony raportu M&A Index Poland FORDATA i Navigator Capital.

Przeczytaj także: Fuzje i przejęcia w Polsce. Na celowniku inwestorów firmy technologiczne

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które z transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w III kw. 2023 r. zasłużyły na wyróżnienie?

Które podmioty przejmowano najchętniej?

Jaka przyszłość czeka polski rynek M&A?



Mimo spadku w porównaniu do poprzedniego kwartału osiągnięty wzrost liczby transakcji rok do roku potwierdza przebijającą się z naszego poprzedniego raportu konkluzję o dobrej kondycji rynku M&A w Polsce w roku 2023. Inwestorzy reagują pozytywnie na sygnały z rynku takie jak obniżająca się inflacja oraz stabilizacja sytuacji gospodarczej po niespokojnym 2022 roku – komentuje Karol Szykowny, Head of M&A w Navigator Capital Group.

Mimo wciąż trwającej wojny na Ukrainie oraz wynikających z niej problemów ekonomicznych i geopolitycznych, polski rynek M&A pozostanie aktywny w nadchodzących miesiącach. Choć tempo transakcji może ulegać pewnym fluktuacjom, przewiduje się, że końcówka roku to czas inwestowania, szczególnie w branżę nowych technologii. Inwestorzy VC będą dążyć do wsparcia polskich startupów, a firmy będą musiały coraz bardziej uwzględniać zasady ESG w swojej strategii biznesowej – komentuje Marcin Rajewicz, Key Account Manager w Fordata.

Z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital wynika, iż w 3. kwartale 2023 roku na polskim rynku zrealizowano 94 transakcji fuzji i przejęć . W ujęciu branżowym, dominowały sektory Media/IT/Telecom (17%), Przemysł (14%) oraz FMCG (14%).Największą transakcją akwizycyjną w tym okresie było przejęcie studia Techland, wiodącej firmy z polskiej branży gamingowej, producenta serii gier komputerowych „Dying Light oraz „Dead Island”, przez chińską firmę Tencent. Wartość transakcji szacuje się na ok. 6,3 mld PLN i w dacie publikacji raportu, jest to transakcja o najwyższej ujawnionej wartości zawarta w 2023 roku.Nadal najchętniej przejmowano podmioty działające branży TMT, których udział w przejmowanych podmiotach spadł jednak w porównaniu do poprzedniego kwartału z ponad 26% do 17%. Na drugim miejscu w dalszym ciągu znajdowały się transakcje z branży przemysłowej, których udział kwartał do kwartału wzrósł z 11% do 14%. Miniony kwartał obfitował także w inwestycje zagraniczne dokonywane przez polskie firmy, zwłaszcza w rejonie Europy Zachodniej. Największą inwestycją tego typu był zakup Menzies Distribution przez polską firmę logistyczną InPost za 227 mln PLN.Interesująca była także akwizycja Imperalum, portugalskiego producenta produktów izolacji wodoodpornych przez polską spółkę Selena FM. Nabycie Menzies ma umożliwić InPostowi ekspansję na terenie Zjednoczonego Królestwa, a akwizycja Imperalum ma wspierać ekspansję Seleny na Półwyspie Iberyjskim.Wśród kupujących największą aktywnością ponownie wyróżnili się inwestorzy finansowi w postaci funduszy PE/VC, odpowiadający za 18% transakcji. Spośród sprzedających dominowali sprzedawcy prywatni, którzy stanowili 78%, natomiast sprzedaż znacznie zwiększyli inwestorzy finansowi, których udział zwiększył się do 10% w porównaniu do poprzedniego kwartału gdzie stanowili oni tylko 3% sprzedających.