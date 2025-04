Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2025

78 transakcji fuzji i przejęć zrealizowano na polskim rynku w I kwartale 2025 roku - wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital. To o 18% mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Dominowały sektory Media/IT/Telecom (19%), FMCG (13%), usług finansowych (10%) oraz usług (10%).

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie były największe transakcje na rynku fuzji i przejęć w Polsce w I kw. 2025?

Które sektory były najbardziej aktywne na rynku fuzji i przejęć w I kw. 2025?

Czy Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów?



Największą aktywność na rynku M&A odnotowano w branżach Media/IT/Telecom (19% wszystkich celów transakcyjnych), FMCG (13%), usług finansowych (10%) oraz usług (10%).

Inwestorzy działają dziś w bardziej wymagającym otoczeniu – rosnąca niepewność geopolityczna i wątpliwości co do kierunku polityki gospodarczej USA mają realny wpływ na tempo decyzji transakcyjnych. Mimo to, zainteresowanie przejęciami utrzymuje się w tych sektorach i projektach, które dają szansę na budowę przewagi konkurencyjnej. Kluczowe pozostają dobre przygotowanie procesu oraz elastyczność po obu stronach transakcji. – komentuje Artur Witan, Manager w Navigator Capital Group.

Indeks PMI wykazuje umiarkowany wzrost, a analitycy przewidują dalszy spadek inflacji, co sprzyja poprawie nastrojów inwestorów. Choć nadzieje na znaczącą obniżkę stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski mogą nie zostać w pełni zrealizowane, rynek liczy na mniejsze, ale wciąż istotne redukcje, które pozytywnie wpłyną na sytuację gospodarczą. Dodatkowo wyniki ankiety makroekonomicznej przeprowadzonej przez NBP wskazują na stabilizację oraz sprzyjający klimat do dalszego rozwoju rynku M&A w Polsce. – podsumowuje nadchodzące miesiące Marcin Rajewicz, Key Account Manager w Fordata

Z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez FORDATA i Navigator Capital wynika, że w I kwartale 2025 roku przeprowadzono w Polsce łącznie 78 transakcji fuzji i przejęć.

Z raportu Fordata i Navigator Capital wynika, że największą transakcją I kwartału było ogłoszone przez Benefit Systems przejęcie 100% udziałów w tureckiej sieci klubów fitness MAC Group za 380 mln EUR. MAC Group to lider rynku fitness w Turcji, posiadający 121 klubów pod markami MAC Fit, MAC One i MAC Studio oraz sieć spa Nuspa. Transakcja wpisuje się w strategię ekspansji zagranicznej Grupy i pozwoli na umocnienie pozycji na dynamicznie rozwijającym się rynku tureckim.Pod względem sektorowym, największą aktywność na rynku M&A odnotowano w branżach Media/IT/Telecom (19% wszystkich celów transakcyjnych), FMCG (13%), usług finansowych (10%) oraz usług (10%). Znaczącą rolę odegrały również firmy z sektorów ochrony zdrowia i biotechnologii (9%) oraz przemysłu (9%). Po stronie nabywców największy udział mieli inwestorzy z branż Media/IT/Telecom (10%), biotechnologii i ochrony zdrowia (10%), fundusze private equity i venture capital (9%) oraz FMCG (9%). Sprzedającymi najczęściej byli inwestorzy prywatni – odpowiadający za aż 83% wszystkich transakcji – oraz fundusze PE/VC (5%).Wśród istotnych transakcji warto wymienić przejęcie 51% udziałów w Neonet przez X-kom. Transakcja została sfinalizowana w ramach procesu sanacyjnego rozpoczętego pod koniec 2023 roku. W sektorze finansowym ogłoszono połączenie BEST i Kredyt Inkaso, które ma zostać sfinalizowane w II kwartale 2025 roku. Warto również zwrócić uwagę na przejęcie przez Grupę Ptak francuskiego parku tematycznego Le Parc du Petit Prince.