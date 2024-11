Fuzje i przejęcia: polski rynek IT ma duży potencjał

Pojawił się raport "M&A Branża IT". Opracowanie zrealizowane przez firmę doradczą CMT Advisory oraz Fordata Virtual Data Room rzuca światło na fuzje i przejęcia w branży IT. Pod lupę wzięto okres od 1 stycznia 2019 do 30 września 2024. Okazuje się, że w badanym okresie na Polskę przypadło 231 transakcji, a najbardziej owocne były lata 2021-2022. Interesujących wniosków jest jednak znacznie więcej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. villorejo - Fotolia.com Polski rynek IT ma duży potencjał na rynku M&A W okresie od 1 stycznia 2019 do 30 września 2024 roku w Polsce przeprowadzono łącznie 231 transakcji dotyczących podmiotów z branży IT.

Branża IT od wielu lat pozostaje jednym z najważniejszych sektorów na rynku fuzji i przejęć (M&A). To właśnie technologia napędza innowacje, pozwala firmom na skalowanie działalności i optymalizację operacji. W dobie cyfryzacji niemal każdy sektor gospodarki potrzebuje rozwiązań IT, co sprawia, że ten segment rynku przyciąga uwagę inwestorów. Przejęcia firm IT oferują nie tylko dostęp do nowoczesnych technologii, ale także szansę na wzmocnienie pozycji rynkowej, przejęcie wykwalifikowanych pracowników i zdobycie przewagi konkurencyjnej. Dynamiczny rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa czy cyberbezpieczeństwo czyni sektor IT kluczowym elementem strategii rozwojowych wielu globalnych graczy. To sprawia, że sektor IT, pomimo spadku aktywności transakcyjnej względem rekordowych lat 2021-2022, nadal stanowi istotny segment rynku transakcyjnego. W pierwszych trzech kwartałach 2024 roku transakcje na spółkach IT stanowiły niemal 17,5% wszystkich transakcji M&A w Europie.” – komentuje Jakub Multański, Menedżer w CMT Advisory.

Obszary takie jak sztuczna inteligencja, oprogramowanie i usługi chmurowe pozostają na czele zainteresowania inwestorów, wpisując się w globalne trendy. Polska, z dynamicznie rozwijającym się rynkiem IT oraz wzrostem konsolidacji w segmencie telekomunikacyjnym, odgrywa coraz większą rolę na europejskiej scenie M&A. Wspierana przez wysoką płynność kapitałową private equity i korzystne warunki makroekonomiczne, branża TMT ma szansę utrzymać dynamikę rozwoju również w przyszłych latach.

TRANSAKCJE W POLSCE

Jak pokazują dane zawarte w raporcie od 2023 roku liczba transakcji M&A w sektorze IT, zarówno w Europie, jak i w Polsce, spadła do poziomów sprzed pandemii, a od 5 kwartałów liczba przeprowadzanych transakcji utrzymuje się na stabilnym poziomie między 460 a 485. Stabilizacja na rynku transakcyjnym koresponduje z okresem stabilizacji makroekonomicznej. Jednocześnie zauważalny jest wzrost wycen firm technologicznych, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących medianach mnożników EV/S oraz EV/EBITDA.Pomimo trudniejszych warunków rynkowych w 2023 i pierwszej części 2024 roku branża IT pozostaje strategicznie ważna, a dobrze prosperujące firmy technologiczne wciąż przyciągają kapitał i są dobrze wyceniane. Może to być również jedną z przesłanek nadchodzącego ożywienia na rynku transakcyjnym. Spadek inflacji w Europie, nadal duży potencjał konsolidacyjny rynku IT, rosnące znaczenie transformacji cyfrowej i rozwój algorytmów sztucznej inteligencji mogą stanowić czynniki pobudzające aktywność transakcyjną w przyszłości.2023 rok był trudny nie tylko dla rynku M&A, ale również dla samej branży IT. Nastąpiły wtedy gwałtowne zmiany na rynku pracy. Duże, globalne spółki technologiczne takie jak Amazon, Alphabet, Microsoft i Meta przeprowadziły w tym czasie proces masowych zwolnień. Jednak w ostatnim czasie obserwowane są sygnały zapowiadające poprawę koniunktury w branży IT na świecie. Rośnie liczba oferowanych stanowisk w amerykańskich spółkach Big Tech, również w tych, które zwalniały w 2023 roku. Poprawa koniunktury na amerykańskim rynku z czasem wpłynie pozytywnie na rynki oparte o outsourcing usług IT, w tym na rynek polski.Uwagę inwestorów w ostatnim czasie przyciągają produkty wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji. Poszukiwanie efektywności i produktywności napędza popyt na oprogramowanie AI, a duży potencjał rozwoju tego sektora przekłada się na wysokie wyceny. Inwestorzy cenią również powtarzalność przychodów, nabywając spółki oferujące oprogramowanie SaaS, na co wskazuje analiza transakcji na rynku polskim i największych transakcji na rynku europejskim.W kwietniu Darktrace oferujący oprogramowanie wykorzystujące AI w modelu SaaS został zakupiony przez fundusz Thoma Bravo za kwotę 4,67 mld EUR, co czyni tę transakcję największą w Europie w 2024 roku. Wraz z rozwojem rynku AI możemy być świadkami większej liczby tego typu transakcji.Marcin Rajewicz, Key Account Manager, ekspert ds. rynków finansowych w Fordata, dodaje:W okresie od 1 stycznia 2019 do 30 września 2024 roku w Polsce przeprowadzono łącznie 231 transakcji dotyczących podmiotów z branży IT.Polski rynek do pewnego stopnia odzwierciedlał trendy zaobserwowane na rynku europejskim. Największa aktywność transakcyjna miała miejsce w latach 2021-2022, kiedy przeprowadzono po 52 transakcje w każdym roku. Przy czym trend spadkowy na polskim rynku rozpoczął się wcześniej niż na rynku europejskim, bo już w drugiej połowie 2022 roku. Wpływ na to mógł mieć wzrost niepewności spowodowany bliskością konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wysoką inflacją i pogarszającą się koniunkturą gospodarczą.Od 2023 roku liczba transakcji zakupu polskich spółek technologicznych pozostaje na stabilnym poziomie. Od 1 stycznia do 30 września 2024 roku na polskim rynku zrealizowano 21 transakcji na pakietach udziałów lub akcji spółek z branży IT, dokładnie tyle samo, co w analogicznym okresie 2023 roku. 17 transakcji przeprowadzono na pakietach większościowych, z czego w 11 przypadkach inwestor nabywał 100% udziałów/akcji w spółce. 1 transakcja została przeprowadzona na pakiecie mniejszościowym - 25,00%.Na te 21 transakcji M&A, które zakończyły się w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku w Polsce, 12 dotyczyło spółek oferujących oprogramowanie w modelu SaaS. Jak widać model SaaS jest atrakcyjny dla inwestorów z uwagi na zdolność do uzyskiwania wysokich, powtarzalnych przychodów i wysoką skalowalność przy niskich kosztach stałych.Te cechy prawdopodobnie wpłynęły na fakt, że inwestorzy w Polsce w 2024 roku byli w pierwszych trzech kwartałach zainteresowani spółkami oferującymi oprogramowanie chmurowe. W 7 przypadkach kupowana spółka oferowała szerszy zakres usług.Przeanalizowano również strukturę geograficzną nabywców. W 9 przypadkach inwestorem była zagraniczna spółka, z czego 7 transakcji przeprowadzał podmiot z Europy. Pomimo bliskości wojny polskie spółki technologiczne nadal przyciągają zagraniczny kapitał.Przyczyn stabilizacji polskiego rynku M&A można doszukiwać się w tych samych czynnikach, które wpłynęły na obserwacje z rynku europejskiego. Polski rynek IT cechuje nadal duży potencjał konsolidacyjny. To pozwala przypuszczać, że wzrost aktywności akwizycyjnej w Europie pociągnie za sobą również wzrost aktywności na naszym rodzimym rynku IT.