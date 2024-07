Fuzje i przejęcia w Polsce w II kw. 2024

82 transakcje fuzji i przejęć zrealizowano na polskim rynku w II kwartale 2024 roku - wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital. Dominowały sektory Technology/Media/Telecom (20%), Biotechnologia i ochrona zdrowia (15%) oraz FCMG (12%).

82 transakcje fuzji i przejęć zrealizowano na polskim rynku w II kwartale 2024 roku - wynika z raportu M&A Index Poland.

Niższa liczba transakcji odnotowana w 2 kwartale 2024 roku może być zaskakująca, biorąc pod uwagę dotychczasowe trendy na rynku. Oceniamy, iż spadek ten jest chwilowy i wynika z czynników, które w ostatnim czasie wpływały na ocenę sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Oprócz wyborów europarlamentarnych, od których w dużej mierze zależy kierunek rozwoju gospodarczego w UE należy wymienić również wybory lokalne we Francji czy UK, które mogły mieć wpływ na zmianę polityki tych krajów w zakresie wsparcia Ukrainy, co może być istotnym czynnikiem w przypadku rozważania inwestycji w tej części Europy. Dodatkowo, obserwujemy wzrost oczekiwań cenowych po stronie właścicieli, którzy dzięki niższej inflacji pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju swoich przedsiębiorstw. Zestawiając ten fakt z ciągle wysokim kosztem finansowania, może przejściowo dochodzić do różnicy w oczekiwaniach stron w zakresie ceny transakcyjnej a przez to do niższej liczby transakcji. Nie widzimy jednak przesłanek świadczących o trwałym odwróceniu trendów na rynku M&A. – komentuje Artur Wilk, M&A Manager w Navigator Capital Group.

Wzrost indeksu PMI oraz oczekiwania dotyczące PKB w strefie euro sugerują, że mimo obecnych wyzwań rynek M&A może się ożywić w drugiej połowie obecnego roku. Jeśli istniejące trudności ze znalezieniem cen równowagi rynkowej, dot. wyceny spółek zostaną uregulowane przez mechanizmy rynkowe, zostanie osiągnięty konsensus pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi, co może być istotnym katalizatorem dla wolumenu transakcji. – komentuje Marcin Rajewicz, Key Account Manager w Fordata.

W II kwartale największą wśród transakcji o ujawnionej wartości, była inwestycja Grupy Kęty w Selt. Transakcja umożliwi Grupie Kęty wydłużenie łańcucha wartości i poszerzy jej portfolio produktowe o systemy osłon przeciwsłonecznych. Strony czekają na zgodę UOKIK, a wartość transakcji szacowana jest na ok. 380 mln PLN.Największym zainteresowaniem inwestorów, podobnie jak w poprzednich kwartałach, cieszyły się spółki reprezentujące sektor TMT oraz ochrony zdrowia. W tym drugim przypadku, wpływ ma kontynuowana konsolidacja usług ochrony zdrowia. Wśród transakcji wartych uwagi należy wymienić wejście na polski rynek jednego z liderów włoskiego rynku dealerów samochodowych – Autotorino, który przejął działalność Mercedes Benz Warszawa czy inwestycję funduszu MCI w Profitroom, największego regionalnego dostawcę systemów rezerwacji on-line dla hoteli.Liczba 82 transakcji zrealizowanych w ciągu kwartału jest istotnie niższa od średniej obserwowanej w ostatnich kwartałach. Jest to też pierwszy odczyt wyłamujący się z trendu wzrostowego, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.Wśród sprzedających w 2 kwartale 2024 r. dominowali inwestorzy prywatni, odpowiadając za 73% wszystkich transakcji. Po stronie kupującej znaczącą aktywność wykazywały podmioty z branży biotechnologii i ochrony zdrowia (15% ogłoszonych transakcji) oraz podmioty działające w obszarze usług finansowych i TMT (po 10%). Znaczący udział wśród sprzedających odnotowano także w przypadku Funduszy PE/VC, które odpowiadały za ok. 9% transakcji po stronie sprzedającej.