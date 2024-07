Usługi kurierskie zwiększają przewagę nad przesyłkami listowymi

Najnowszy raport o stanie rynku pocztowego, tworzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, kolejny raz pokazał, jak dynamicznie rozwija się segment usług kurierskich. Ich wolumen już drugi rok z rzędu wyprzedził liczbę nadań listowych. Przesyłki kurierskie w większości odpowiadają także za wartość całego rynku pocztowego, która sięga obecnie 16,51 mld zł i rok do roku zwiększyła się o 13,6 proc. Jak zauważa Janusz Konopka - prezes Speedmail, największego alternatywnego operatora pocztowego w Polsce, segment listowy wciąż stanowi jednak dużą część pocztowego tortu. Jego wartość to ponad 3,5 mld zł, a dynamika przychodów pozostaje na nieznacznym plusie.

Przeczytaj także: Ile kosztuje wysłanie listu?

Przesyłki kurierskie powiększają przewagę, listy na drugim miejscu

Spadki wolumenu listów nie są dla nas nowością, warto jednak zwrócić uwagę, że tradycyjne przesyłki listowe to wciąż ponad 40 proc. całego wolumenu usług pocztowych, a ich liczba sięgnęła w 2023 roku niemal 840 mln sztuk. Stanowią one jednocześnie ponad 20 proc. wartości całego rynku, co pokazuje, że wysyłanie listów nadal ma sens. Nie tylko biznesowy. Przeprowadzone przez nas niedawno badania pokazały, że Polacy chcą nadal otrzymywać korespondencję w wersji papierowej. Blisko 80 proc. respondentów uważa, że niektóre rodzaje przesyłek, takie jak pisma z urzędu czy umowy, powinny być doręczane do skrzynki pocztowej lub listem poleconym, choć te oczekiwania maleją wraz z malejącym wiekiem badanych – zauważa prezes Speedmail, Janusz Konopka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przesyłki kurierskie powiększają przewagę Jak wynika z raportu UKE, najliczniej realizowaną usługę pocztową w 2023 roku stanowiły przesyłki kurierskie, których liczba przekroczyła granicę 1 mld sztuk (wzrost o 16,8 proc. r/r).

Koncentracja w segmencie usług wchodzących w zakres usług powszechnych

Tendencje spadkowe postępują na polskim rynku podobnie, jak w wielu innych krajach, co związane jest m.in. z cyfryzacją i przechodzeniem na elektroniczną wymianę dokumentów. Skala korespondencji listowej w tym obszarze wciąż jest jednak duża, a listy stanowią niemal 97 proc. wolumenu usług wchodzących w zakres usług powszechnych – dodaje prezes Speedmail.

Raport o stanie rynku pocztowego w Polsce od lat pokazuje sukcesywny rozwój tego obszaru gospodarki. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Za dobre wyniki, zarówno pod względem wolumenu, jak i przychodów odpowiada przede wszystkim segment przesyłek kurierskich, pozostałe obszary najczęściej notują ujemną dynamikę. Ogólny wolumen usług pocztowych zrealizowanych w 2023 roku był rok do roku o 3,6 proc. wyższy i osiągnął liczbę ponad 2 mld sztuk. Już ponad połowę tej liczby stanowiły jednak przesyłki kurierskie.Jak wynika z raportu UKE, najliczniej realizowaną usługę pocztową w 2023 roku stanowiły przesyłki kurierskie, których liczba przekroczyła granicę 1 mld sztuk (wzrost o 16,8 proc. r/r). Segment ten od lat sukcesywnie się rozwija, a w roku 2022 liczba nadań kurierskich po raz pierwszy była większa od przesyłek listowych. W roku 2023 różnica wynosiła już ponad 10 proc. Segment kurierski, z przychodami sięgającymi niemal 12 mld zł odpowiada jednocześnie za ponad 70 proc. wartości całego rynku pocztowego. Coraz bardziej w tyle pozostają przesyłki listowe, które wolumenowo zaliczyły w ubiegłym roku ponad 6-procentowy spadek, a wartość rynku listów wzrosła jedynie o 0,1 proc.Raport UKE tradycyjnie analizuje także segment przesyłek listowych i paczek pocztowych o rodzaju, wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, które nie są świadczone przez operatora wyznaczonego w ramach jego urzędowego obowiązku. Działalność w tym obszarze prowadzi w Polsce 41 operatorów pocztowych, ale rynek w ok. 99 proc. zdominowany jest przez dwóch największych graczy: Pocztę Polską oraz Speedmail. Choć segment ten notuje spadki, to pod względem wolumenu i przychodów, również pokazuje wysoką wciąż pozycję przesyłek listowych.Według raportu UKE, usługi powszechne, a więc nadania listowe i paczki realizowane przez operatora wyznaczonego, stanowiły w 2023 r. 20 proc. całego wolumenu usług pocztowych i odpowiadały za 17,6 proc. przychodów.