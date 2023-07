Ile kosztuje wysłanie listu? Ceny usług pocztowych w Polsce relatywnie wysokie

Badanie zrealizowane przez Deutsche Post dowodzi, że nominalny koszt wysłania listu w naszym kraju to 1,02 euro, czyli o 31 centimów mniej niż średnia europejska. Taki wynik plasuje nas w czołówce krajów z najwyższymi cenami usług pocztowych. Jednocześnie okazuje się, że uwzględniając koszty pracy i siłę nabywczą, cena znaczka jest dwukrotnie wyższa niż widniejący na nim nominał.

Przeczytaj także: Ile kosztuje wysłanie listu?

Z tego tekstu do wiesz się m.in.:

Ile kosztuje wysłanie listu w Polsce i innych krajach europejskich?

W których krajach ceny usług pocztowych rosną najbardziej dynamicznie?

Ile musi pracować na wysłanie listu przeciętny Polak?

Ceny usług pocztowych rosną w całej Europie

Chociaż tempo wzrostu cen w przypadku Polski nie jest galopujące na tle reszty Europy, to uwzględniając czynniki makroekonomiczne, cena przesyłek pocztowych relatywnie pozostaje bardzo wysoka. Wprowadzane przez operatora wyznaczonego podwyżki oraz czynnik inflacyjny, który w ostatnim roku odczuwamy wszyscy, sprawia że na tle Europy nasz kraj wypada bardzo przeciętnie. O ile dla prywatnych nadawców zmiany w cenach rokrocznie mogą nie być zauważalne, to dla dużych podmiotów, takich jak instytucje samorządowe, banki, firmy windykacyjne czy ubezpieczeniowe, stanowi to znaczące obciążenie finansowe.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny listu uwzględniające koszty pracy Jeżeli uwzględnić koszty pracy, ceny usług pocztowych są pokaźnie wyższe Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Od października ubiegłego roku o 30 gr. więcej trzeba zapłacić za wysyłkę listów nierejestrowanych oraz kartek pocztowych, a także listów poleconych. Koszt paczki pocztowej wzrósł o złotówkę lub dwa złote, w zależności od masy i formatu. W obliczu tych wyzwań przedsiębiorcy muszą być bardziej elastyczni w zarządzaniu swoimi przesyłkami pocztowymi. Firmy chętniej sięgają więc po alternatywnych operatorów pocztowych, po to by uzyskać lepsze warunki cenowe czy wprowadzić innowacyjne rozwiązania skutkujące sprawniejszą realizacją – mówi Janusz Konopka, prezes firmy Speedmail, która jest największym w Polsce niezależnym operatorem pocztowym.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny listów uwzględniające różnice w sile nabywczej Różnice w sile nabywczej sprawiają, że znajdujemy się w górnej stawce zestawienia najdroższych państw, zajmując 8 miejsce Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Ile pracy kosztuje wysłanie listu? Polak musi pracować ponad 7 minut, Szwajcar niecałe 2

Opublikowany po raz dwudziesty drugi raport Deutsche Post porównuje koszty nadania standardowego listu w 31 europejskich krajach. Biorąc pod uwagę ceny nominalne, Polska z kwotą 1,02 euro znajduje się poniżej średniej europejskiej i podobnie, jak rok temu zajmuje 17 miejsce.Jeśli jednak uwzględnimy koszty pracy, to rzeczywista kwota za nadanie przesyłki wzrasta do 2,13 euro, co plasuje nas na 10 miejscu rankingu. Dodając do tego różnice w sile nabywczej , znajdujemy się w górnej stawce zestawienia najdroższych państw, zajmując 8 miejsce.Jak podaje najnowszy raport Deutsche Post, cena standardowego listu krajowego w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła w niemal całej Europie - średnio o ponad 57 proc. Na czele listy krajów o najbardziej dynamicznym wzroście znajduje się Rumunia, gdzie koszt wysłania listu krajowego od 2018 r. wzrósł o 250 proc. Tuż za nią plasują się Łotwa ze wzrostem o ponad 189 proc. i Grecja z 164 proc. wzrostem.W Polsce ceny także rosły, ale nie była to aż tak dramatyczna skala. W ciągu ostatnich pięciu lat koszt wysłania listu w naszym kraju zwiększył się o połowę, co plasuje nas na 13. miejscu. Cena nominalna pozostała niezmieniona tylko w trzech europejskich krajach: we Włoszech, w Chorwacji i na Cyprze. Jedyny spadek ceny (-51 proc.) w porównaniu z 2018 rokiem występuje na Islandii, jednak jest to skutek wycofania szybkiej przesyłki listowej standardowej dla Europy i wprowadzenia w jej miejsce wolniejszej i tańszej usługi.Według ostatniego raportu Deutsche Post, średni czas pracy potrzebny Europejczykowi do wysłania jednego listu wynosi 4,7 minuty. W Polsce musimy przeznaczyć na to ponad 7 minut, co umieszcza nas na 7 miejscu na 31 krajów. Najlepszą sytuację mają mieszkańcy Szwajcarii oraz Niemiec, gdzie czas ten wynosi ok. 1,5 minuty. Najdłużej trzeba pracować na Łotwie (12,22 min.), w Rumunii (9,21 min.) i w Estonii (9,06 min.).