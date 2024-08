Na zakończenie wakacji Play przygotował nową ofertę usług domowych. Klienci znajdą w niej światłowód w cenie od 35 zł na 9 miesięcy, a także SkyShowtime, Amazon Prime i Onet Premium w abonamencie.

Przeczytaj także: W Play sportowe kanały w prezencie w ofercie superszybkiego światłowodu z telewizją

Światłowód z umową na dziewięć miesięcy już od 35 zł

Światłowód z dostępem do Amazon Prime i Onetem Premium w cenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Domowa oferta Play z wysypem nowości Klienci znajdą w niej światłowód w cenie od 35 zł na 9 miesięcy, a także SkyShowtime, Amazon Prime i Onet Premium w abonamencie.

SkyShowtime tylko w ofercie Play

Światłowód z telewizją do 9 miesięcy bez opłat, a do tego bogaty pakiet serwisów premium

Play proponuje światłowód w cenie od 35 zł miesięcznie. Umowę można zawrzeć na krótki okres dziewięciu miesięcy. Jest to rozwiązanie skierowane do studentów, osób wynajmujących mieszkania czy wszystkich, którzy nie chcą wiązać się długoterminową umową.Z kolei klienci decydujący się podpisać umowę na 24 miesiące, mogą skorzystać z promocji, dzięki której – poza szybkim łączem – w cenie abonamentu zyskają także dostęp do programu Amazon Prime oraz treści Onetu Premium.Z Amazon Prime nadchodzące jesienne wieczory nie będą się dłużyć. Serwis posiada szeroką ofertę nagradzanych filmów i seriali, a już we wrześniu udostępni premierowo kolejną część legendarnej sagi „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”, będącej ucztą dla wszystkich wielbicieli fantastyki. W ramach programu Amazon Prime, oprócz bogatej biblioteki Prime Video, klient zyskuje m.in. dostęp do darmowej dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon, Prime Gaming czyli darmowych gier na komórkę i PC oraz kanału Twitch Prime.Natomiast pakiet Onet Premium to bogactwo materiałów dziennikarskich z wielu redakcji m.in. Forbes Polska, Przeglądu Sportowego, Auto Świata, Faktu czy Politico, przygotowywanych wyłącznie dla subskrybentów. Podcasty w aplikacji Onet Audio zapewnią użytkownikom rozrywkę, a bieżące i archiwalne wydania cyfrowe magazynów i gazet umożliwiają dostęp do treści również w trybie offline.Dodatkowo, wybierając światłowód w wariancie 600 Mb/s, 1Gb/s lub 5Gb/s klienci otrzymają dwa miesiące abonamentu bez opłat.Fioletowy operator regularnie rozwija portfolio usług, zapewniając najwyższej jakości rozrywkę. Teraz jako jedyny w Polsce oferuje abonentom dostęp do serwisu SkyShowtime znanego z szerokiego wyboru seriali na wyłączność, największych hitów kinowych czy produkcji oryginalnych. W bibliotece platformy znajdują się popularne filmy i seriale, m.in „Yellowstone” czy "Tulsa King", którego drugi sezon pojawi się 18 września. Klienci Play będą mogli cieszyć się dostępem do SkyShowtime w cenie abonamentu w wybranych pakietach telewizyjnych lub aktywować go dodatkowo, bez zobowiązań, za 25 zł miesięcznie.Operator przygotował także propozycję dla wszystkich, którzy chcą połączyć superszybki światłowód z nowoczesną telewizją Play. W zależności od wybranej opcji klienci mogą zyskać trzy, sześć albo nawet dziewięć miesięcy abonamentu za 0 zł, a do tego pakiet bogatej rozrywki filmowej i sportowej w cenie. W najwyższej opcji klienci otrzymają w cenie dostęp do serwisów premium: SkyShowtime, Onet Premium, Amazon Prime, Viaplay, CANAL+, Cinemax i Filmbox, a także do Polsat Sport Premium Super HD.Szczegóły oferty dostępne są na stronie play.pl, pod numerem 813 813 813 oraz w salonach Play.