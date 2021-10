Play rozszerza swoją ofertę o dostęp do światłowodu. Klienci będą mogli skorzystać z trzech wariantów szybkości: 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s. Nowa usługa dostępna jest przede wszystkim w województwach wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim.

Światłowód od Play – pakiety

Światłowód od Play – nawet 1 Gb/s Operator rozszerza ofertę rozwiązań dla domu o dostęp do światłowodu.

300 Mb/s od 25 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza;

600 Mb/s od 35 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza;

1 Gb/s od 50 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza.

Nowa usługa dostępna jest nie tylko w dużych miastach, ale i w wielu małych miejscowościach. Jej dostępność pod danym adresem można sprawdzić na stronie: play.pl.Play będzie korzystał do tego celu z sieci światłowodowej udostępnianej przez Fiberhost. Współpraca obejmie wszystkie otwarte sieci firmy budowane w ramach inwestycji własnych oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Klienci Play mogą skorzystać z nowej oferty światłowodu w najbardziej dogodnej dla siebie wersji. Operator umożliwia dwa rozwiązania – umowę na 24 miesiące lub na czas nieokreślony. Pierwsza opcja pozwala na połączenie z rabatami za korzystanie z abonamentu głosowego Play czy telewizji PLAY NOW TV, natomiast druga będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie wygodę oraz brak konieczności podpisywania umów terminowych.Usługa oferowana jest w trzech wariantach prędkości:Podana cena obowiązuje przy umowie dla klientów Play na czas określony, zawiera rabaty za korzystanie z abonamentu głosowego Play i telewizji PLAY NOW TV, zgody marketingowe i e-fakturę.Wygodny i stabilny dostęp do sieci zapewnią nowoczesne routery dostępne w ramach oferty, między innymi Huawei K562 oraz Tatung WAP7630. Dzięki wprowadzeniu najnowszych rozwiązań technologicznych świetnie sprawdzą się jako wyposażenie domu. Nowe routery obsługują Wi-Fi 6, dzięki czemu pozwalają na podłączenie nawet 64 urządzeń jednocześnie, poprawiają wydajność i stabilność łącza. Umożliwiają także korzystanie z Wi-Fi w dwóch zakresach: 2,4 GHz oraz 5 GHz.Profesjonalny technik, w wybranym przez klienta terminie, zainstaluje pod wskazanym adresem modem łączący ze światłowodem. Następnie klient w łatwy sposób może samodzielnie skonfigurować otrzymany na czas trwania umowy nowoczesny router oraz wybrać najbardziej odpowiadające ustawienia sieci bezprzewodowej.Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępna jest na stronie play.pl, w salonach operatora oraz pod numerem telefonu 790 500 500.