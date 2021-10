Najszybszy internet mobilny we IX 2021. Orange wraca na pozycję lidera

We wrześniu 2021 Orange wraca na pozycję lidera w kategorii szybkości wysyłania danych. W pozostałych kategoriach zestawienia przygotowanego przez portal RFBenchmark.pl, czyli średniej szybkości pobierania danych i najniższej wartości ping liderem jest wciąż T-Mobile.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w Polsce we wrześniu 2021?

Który operator oferował najszybsze wysyłanie danych?

Kto we wrześniu 2021 roku gwarantował najszybsze pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentowały się wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Wrześniowy ranking RFBenchmark.pl powstał w oparciu o 288108 pomiarów.Badani korzystali najczęściej z sieci Play (33,7%) i Orange (32,8%). Na kolejnych miejscach uplasował się Plus (18,6%) oraz T-Mobile (14,9%). T-Mobile we wrześniu zajął ponownie pierwsze miejsce w klasyfikacji średniej szybkości pobierania danych. Osiągnięty rezultat 45,9 Mb/s jest wyższy o 0,5 Mb/s w porównaniu do sierpniowych wyników. Orange, które zajęło drugą pozycję w tabeli, także odnotowało lepszy rezultat niż w ubiegłym miesiącu. Tym razem Pomarańczowy operator osiągnął 42 Mb/s. Z kolei spory spadek wyników zanotował Play (z 37,8 Mb/s w sierpniu do 35,8 Mb/s we wrześniu) i Plus (z 30,5 Mb/s do 29,2 Mb/s).Po przerwie na pozycję lidera klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych wróciło Orange. Pozwolił na to wynik 18,7 Mb/s. Po raz ostatni na pierwszym miejscu w tej kategorii Orange był w lutym 2021. Warto zauważyć, że w międzyczasie zdarzyło się, że zajęli nawet ostatnie miejsce w tym zestawieniu.Wiceliderem został Play (18,3 Mb/s), a tym razem w dolnej połowie zestawienia znalazł się T-Mobile (16,9 Mb/s) i Plus (16,6 Mb/s).Bez niespodzianek obyło się w kategorii dotyczącej najniższej wartości ping. Tutaj na czele utrzymał się T-Mobile (30,1 ms), choć tuż za nim uplasowało się Orange (30,5 ms). Wygląda na to, że Pomarańczowy operator rozochocił się powrotem na szczyt w kategorii wysyłania danych i liczył na coś więcej. Na trzecim miejscu znalazł się Play (33,3 Mb/s), a zestawienie zamknął Plus (39,5 ms).