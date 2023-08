Światłowód Play z umową na 9 miesięcy już od 30 zł miesięcznie

Na koniec wakacji Play przygotował nowe oferty, a w nich światłowód z umową na 9 miesięcy w cenie już od 30 zł miesięcznie, a do tego Netflix na 2 miesiące w prezencie.

Wolność wyboru przy krótkiej umowie – jedyne 9 miesięcy

Od 300 Mb/s aż do 5 Gb/s – dla najbardziej wymagających

Netflix na 2 miesiące w prezencie

Atrakcyjna cena – już od 30 zł dla klientów Play

Operator proponuje kontrakt na 9 miesięcy, a po tym czasie można go przedłużyć na atrakcyjnych warunkach lub korzystać z usługi z umową na czas nieokreślony.Dodatkowo fioletowa sieć przygotowała kilka wariantów prędkości swojej usługi, aby każdy mógł wybrać opcję najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy z internetu w domu będzie korzystać jedna osoba do przeglądania internetu, czy też cała rodzina korzystając z cyfrowej rozrywki Play jest przygotowany, aby zapewnić płynny dostęp do sieci. Na najbardziej wymagających użytkowników na wybranych obszarach czeka prędkość aż do 5 Gb/s z 2 miesiącami gratis w umowie na 12 miesięcy, co pozwoli na komfortowe korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie, pobieranie dużych plików, granie online czy obsługę systemów smart home.Aby umilić początek nowego roku szkolnego, akademickiego czy powrót do pracy po letnim urlopie wszyscy klienci Play wybierający nowe oferty światłowodu mogą otrzymać, aż 2 miesiące dostępu do Netflix w prezencie. Początek jesieni to idealny moment, aby nadrobić zaległe filmy, seriale czy programy dokumentalne.Dzięki rabatowi dla klientów usług komórkowych Play Światłowód jest dostępny już od 30 zł miesięcznie.Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię operatora pod numerem 790 500 500 oraz na stronie play.pl.