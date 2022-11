W Play kolejne świąteczne promocje. Tym razem klienci, którzy zdecydują się na wybór internetu światłowodowego z telewizją od UPC, w pakiecie otrzymają dostęp do Netflix w prezencie na cały okres zobowiązania.

Moc rozrywki z telewizją i internetem

300 Mb/s z telewizją Select za 55 zł miesięcznie;

600 Mb/s z telewizją Max za 75 zł miesięcznie;

1 Gbps z telewizją Max Premium za 100 zł miesięcznie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Play z Mikołajem rozdaje prezenty

Binge-watching z internetem Play i Netflix

Internet Światłowodowy 300 Mb/s z Netflix za 40 zł miesięcznie przez 4 miesiące, później 69 zł

Internet Światłowodowy 600 Mb/s z Netflix za 50 zł miesięcznie przez 4 miesiące, później 79 zł

Internet Światłowodowy 300 Mb/s z Netflix za 70 zł miesięcznie przez 4 miesiące, później 99 zł

Telewizja od Play z Netflix w prezencie

Telewizor LG 4K 55” z rabatem 600 zł

W tym roku pod fioletową choinką klienci znajdą specjalną ofertę, a w niej pakiet internetu światłowodowego i telewizji od UPC aż o 30 zł taniej dla klientów Play w umowie na 12 miesięcy w trzech wariantach taryfowych do wyboru:Na klientów, którzy zdecydują się podpisać umowę w czasie trwania promocji czeka specjalny prezent – dostęp do serwisu Netflix w Planie Podstawowym na rok! Za dodatkowe 10 zł miesięcznie mogą otrzymać dostęp do Viaplay z transmisjami popularnych europejskich lig piłkarskich.Klienci zainteresowani wyłącznie internetem, bez telewizji, mogą wybrać internet światłowodowy od UPC lub Play w umowie na 12 miesięcy z Netflix w Planie Podstawowym na 4 miesiące w prezencie. W ofercie dostępne trzy prędkości Internetu Światłowodowego:Podane ceny zawierają rabat 10 zł dla klientów Play w wybranych ofertach abonamentowych.Dla klientów zainteresowanych tylko ofertą telewizyjną operator proponuje Netflix nawet na 6 miesięcy w prezencie.Już od 50 zł/mies. klienci mogą zyskać dostęp do ponad 110 atrakcyjnych kanałów telewizyjnych z różnych kategorii tematycznych, Viaplay w cenie abonamentu z najlepszymi sportowymi rozgrywkami piłkarskimi na żywo m.in. Premier League czy Bundesliga oraz walk KSW, a do tego Netflix na 6 miesięcy w prezencie. Po okresie promocyjnym Klient może zrezygnować z Netflix lub dalej cieszyć się dostępem do ulubionych filmów i seriali i doliczyć opłatę za dostęp do serwisu do swojego rachunku w Play. W najniższej opcji Telewizja od Play jest już od 30 zł/mies. z ponad 55 kanałami telewizyjnymi, Viaplay w cenie abonamentu, Klient otrzymuje Netflix na 3 miesiące w prezencie bez zobowiązań.Świąteczna gorączka prezentów w Play to także możliwość skorzystania z super okazji na nowy telewizor 4K od LG! Każda osoba wybierająca internet lub telewizję może zdecydować się na zakup telewizora LG 55UQ751Cz aż o 600 zł taniej! Co więcej cena telewizora 1899 zł jest rozkładana na raty 0%, a ich liczbę określa sam klient.Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię pod numerem 790 500 500 oraz na stronie play.pl.