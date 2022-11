Smartfon realme 10 już w Polsce

realme wprowadza na polski rynek swój najnowszy smartfon - realme 10 z 16 GB dynamicznej pamięci RAM i wydajnym procesorem MediaTek Helio G99. Smartfon ma baterię 5000 mAh oraz aparat z obiektywem głównym 50 MP i kamerą selfie 16 MP.

Smartfon realme 10 ma 7,95 mm grubości, a lekka waga (179 g) zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długich sesji gier.realme 10 ma ekran Super AMOLED 90Hz, który pozwala cieszyć się wyświetlanymi treściami z żywymi kolorami i 1000 nitami szczytowej jasności. Dzięki temu, użytkownicy z łatwością mogą korzystać z telefonu nawet w intensywnym świetle dziennym. Wyświetlacz jest również chroniony przez Gorilla Glass 5.Dzięki mocnemu procesorowi Helio G99, realme 10 oferuje 40% wyższą wydajność energetyczną w stosunku do swoich poprzedników z serii 9, zapewniając płynne działanie systemu z mniejszymi opóźnieniami. Wydajność CPU wzrosła o 25%, wydajność GPU wzrosła o 78%, a dzięki technologii 6nm ogólny pobór mocy został zmniejszony o 20%. Test AnTuTu w wariancie 8+128 GB osiągnął 400 084 punktów - najwyższy wśród wszystkich smartfonów z procesorem G99.Nowy smartfon realme jest efektywnym narzędziem dla entuzjastów gier mobilnych. Np.: gra PUBG działa na stałym poziomie 40 klatek na sekundę (w trybie zrównoważonym). Gracz może cieszyć się tym tytułem nieprzerwanie przez prawie 10 godzin, nie doświadczając przy tym żadnych zacięć czy opóźnień.realme 10 został wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 33W SUPERVOOC. Użytkownik może naładować telefon od 0 do 50% w 28 minut.realme 10, we wprowadzonej do Polski wersji, oferuje 128 GB pamięci ROM, a także 8 GB pamięci RAM, która jest wspierana przez dodatkowe 8 GB wirtualnej pamięci RAM. Dzięki 16 GB dynamicznego RAM telefon działa szybko i płynnie.Smartfon został w całości zoptymalizowany pod procesor G99 i jest jedynym produktem z tego segmentu, który otrzymał certyfikat 36-miesięcznej płynności TÜV SÜD. realme 10 przyznano ocenę „A”, czyli najwyższą w tym standardzie.Bezwyspowy realme 10 posiada solidny aparat z obiektywem głównym 50 MP i kamerą selfie 16 MP. Telefon oferuje ulepszony tryb nocny. Dzięki technologii ProLight, w znacznym stopniu redukuje szumy, a szybkość migawki, również za sprawą wydajnego procesora, została poprawiona o 121%. Tryb Street Photography 2.0 zawiera filtr, który nadaje zdjęciom charakter wprost z lat 90., a także funkcję Peak and Zoom, dzięki której użytkownicy mogą ręcznie kontrolować strefy ostrości oraz swobodnie przybliżać i oddalać zdjęcia.Telefon dostępny jest w dwóch kolorach: białym i czarnym.realme 10 (8/128) będzie dostępny w cenie 1299 zł. Smartfon można nabyć w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także na Allegro, w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.