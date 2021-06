Smartfon realme GT już w Polsce

Najnowszy smartfon realme GT jest już dostępny w Polsce. Wyposażony w procesor Snapdragon 888 5G model z 6,4 calowym ekranem sAMOLED kosztuje 2499 złotych.

Tryb GT podnoszący wydajność smartfonu w najbardziej wymagających grach oraz aplikacjach;

Potrójny aparat główny z sensorem 64 MP (Sony IMX 682), wspierany przez obiektyw ultraszerokokątny 8 MP oraz 2 MP makro;

Aparat do selfie 16 MP (Sony IMX471);

Wsparcie dla technologii 5G w standardzie DSDS (Dual Sim Dual Standby), najszybszego dostępnego na rynku standardu komunikacji Wi-Fi (6E), Bluetooth 5.2 oraz NFC;

Głośniki Dolby Atmos Dual Stereo oraz wyjście jack 3,5 mm dla osób preferujących klasyczne słuchawki przewodowe;

Smartfon realme GT nawiązuje stylistyką do samochodów sportowych grand tourer (GT). Inspirację tę widać w czarno-żółtym wariancie kolorystycznym Racing Yellow, wykończonym żółtą skórą wegańską Pinatex. Została ona stworzona na bazie włókien roślinnych pozyskanych z liści ananasa. Edycja Racing Yellow wykorzystuje nowatorską technologię łączenia skóry z tworzywami sztucznymi, aby osiągnąć charakterystyczny układ wyraźnego kontrastu kolorów. Plecki ze skóry Pinatex nie zbierają odcisków palców, zapewniają komfortowy chwyt i dobrze chronią smartfon przed porysowaniem. realme GT w Polsce dostępny będzie również w klasycznym, niebieskim wariancie Speed Blue z motywem strzały, w którym tył urządzenia chroniony jest twardym szkłem 3D.Procesor Snapdragon 888 5G współpracuje z pamięcią RAM LPDDR5 3200 MHz oraz pamięcią masową w topowym standardzie UFS 3.1. realme GT posiada również autorski system chłodzenia Stainless Steel Vapour Cooling, który skutecznie odprowadza ciepło. Dzięki temu smartfon może w pełni wykorzystać moc obliczeniową flagowego układu firmy Qualcomm, co docenią szczególnie entuzjaści gier mobilnych.realme GT ma ekran sAMOLED 6,4” firmy Samsung odświeżany z częstotliwością 120 Hz z czytnikiem linii papilarnych. Jest wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh wspierającą standard SuperDart Charge 65 W. Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z nakładką realme UI 2.0. Dzięki udziałowi realme w programie Android 12 Developer Preview Program już wkrótce posiadacze realme GT będą mogli testować najnowszą wersję systemu - Android 12 Beta 1.Specyfikację realme GT uzupełniają:Wariant kolorystyczny Racing Yellow o pojemności 12/256 GB trafi do sprzedaży już 22 czerwca w cenie 2499 złotych. W ramach przedsprzedażowej promocji klienci, którzy zamówią smartfon między 15 a 21 czerwca, otrzymają słuchawki realme Buds Air Pro (kolor biały) o wartości 349 złotych. Smartfon w tej wersji można będzie zakupić w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, X-KOM, Komputronik, Neonet oraz w sklepach partnerskich realmeshop.pl i sklep-realme.pl. Pojawi się również w ofercie operatora T-Mobile.realme GT w wariancie kolorystycznym Speed Blue o pojemności 8/128 GB trafi do sprzedaży 22 czerwca i będzie dostępny w Polsce wyłącznie w ofercie Allegro. Jego cena została ustalona na poziomie 2299 złotych, jednak w dniu startu sprzedaży planowana jest bardzo atrakcyjna promocja.