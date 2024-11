Smartfon realme GT 7 Pro zadebiutuje w Polsce 26 listopada

26 listopada w Polsce zadebiutuje nowy smartfon realme GT 7 Pro. To model z procesorem Snapdragon 8 Elite i wyświetlaczem Samsung Eco² OLED.

Przeczytaj także: Premiera smartfona realme C63

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polska premiera realme GT 7 Pro już 26 listopada realme GT 7 Pro to smartfon napędzany przełomowym chipsetem Snapdragon 8 Elite.

Przeczytaj także: Smartfon realme 10 już w Polsce

Nowy smartfon realme GT 7 Pro ma 6,78-calowy wyświetlacz Samsung Eco² OLED, który oferuje żywe kolory i energooszczędność. Ekran, opracowany we współpracy z firmą Samsung, wyróżnia się częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz natychmiastową częstotliwością próbkowania dotyku 2600 Hz, co zapewnia płynne wizualizacje i ultra-reaktywny dotyk. Szczytowa jasność na poziomie 6500 nitów gwarantuje doskonałą widoczność nawet w bezpośrednim świetle słonecznym, a technologia 2160 Hz PWM zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.Ekran realme GT 7 Pro cechuje się o 120% szerszym gamutem DCI-P3. Dzięki temu prezentuje żywszą i bogatszą gamę kolorów. Dodatkowo, realme GT 7 Pro obsługuje HDR10+ i Dolby Vision, co podnosi jakość obrazu dzięki lepszemu kontrastowi i dokładności kolorów.realme GT 7 Pro napędzany jest przełomowym chipsetem Snapdragon 8 Elite. Dzięki szerokiej gamie zaawansowanych funkcji AI, model ten aspiruje do miana „Czarnego Konia AI”.realme GT 7 Pro integruje AI w obszarach efektywności, fotografii i gier, oferując innowacje funkcje takie jak Szkicownik AI, umożliwiającą przekształcanie szkiców w szczegółowe obrazy, AI Motion Deblur i AI Telephoto Ultra Clarity zapewniającą ostre i precyzyjne zdjęcia oraz AI Game Super Resolution, która podnosi jakość wizualną nawet do 1.5K i dostarcza wciągające doświadczenie podczas grania.realme GT 7 Pro debiutuje z realme UI 6.0, oferując harmonijne połączenie płynnego interface’u i zaawansowanych funkcji AI. Dzięki adaptacyjnym kolorom i żywym animacjom zapewnia bardziej dynamiczne i spersonalizowane wrażenia użytkownika. Nowa funkcja Flux Themes umożliwia głęboką personalizację ikon, ekranów blokady i tapet, a ulepszone Live Alerts dostarczają aktualizacje w czasie rzeczywistym bez potrzeby przełączania aplikacji.