Smartfon realme C25Y trafił do Polski

Od 27 października jest dostępny w sprzedaży nowy smartfon realme C25Y. Jest wyposażony w procesor Unisoc T618 z dużą ilością pamięci oraz aparat główny 50 MP, a także baterię o pojemności 5000 mAh.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfon realme C25Y Smartfon realme C25Y ma duży ekran 6,5” (LCD IPS) z notchem kryjącym aparat do selfie oraz obudowę z grawerowanego tworzywa. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Cena oraz dostępność

realme C25Y ma 6,5” ekran (LCD IPS) z notchem kryjącym aparat do selfie oraz obudowę z grawerowanego tworzywa, w przypadku której zadbano w pierwszej kolejności o aspekt praktyczny, a nie wizualny. Ma zapewniać pewny chwyt, tak aby ze smartfonu można było korzystać wygodnie bez konieczności korzystania z etui. Czytnik linii papilarnych umieszczony został na pleckach, gdzie jest bardzo łatwo dostępny.Smartfon realme C25Y ma ośmiordzeniowy procesor Unisoc T618. Wydajność zapewniają ją dwa potężne rdzenie Cortex A75 wspierane przez sześć rdzeni A55. Ich taktowanie sięga 2 GHz.Układ graficzny Mali-G52 MP2 bez problemu poradzi się z popularnymi grami mobilnymi. Smartfon został wyposażony w 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, co nie jest konfiguracją często spotykaną wśród urządzeń z niższej półki. Całość uzupełnia bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W oraz obsługa dwóch kart SIM, w wygodnym układzie z dedykowanym slotem na kartę pamięci (2+1).W realme C25Y znajdziemy potrójny moduł aparatu głównego oparty na matrycy 50 MP. Jest ona wspierana przez dwa dodatkowe obiektywy: 2 MP makro oraz 2 MP B&W. Pod tym względem smartfon jest liderem serii C, gdzie do tej pory dominowały urządzenia z aparatami 13 MP.Możliwości C25Y w dziedzinie amatorskiej fotografii dopełnia oczko do selfie 8 MP, a także zestaw dedykowanych trybów oraz filtrów w aplikacji aparatu. Wśród nich można znaleźć między innymi: wsparcie AI, HDR, Timelapse, a także tryb ekspercki.realme C25Y debiutuje w Polsce z Androidem 11 i dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim (Glacier Blue) oraz szarym (Metal Grey).Smartfon występuje w pojedynczej wersji pojemnościowej 4/128 GB i został wyceniony na 799 złotych. Trafi do większości sieci sklepów z elektroniką użytkową (tzw. open market) oraz oficjalnych internetowych sklepów marki: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. Dla osób preferujących ofertę abonamentową swoją propozycję z realme C25Y przygotowała sieć T-Mobile.