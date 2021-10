Smartfon myPhone Fun 9

myPhone Fun 9 to nowy, elegancki smartfon z 5,5-calowym ekranem IPS oraz LTE, z systemem Android 11 (Go edition), dostępny w cenie 329 zł.

Smartfon Fun 9 ma obudowę w kolorze metalicznego granatu, a jego 5,45" ekran jest zabezpieczony naklejoną fabrycznie folią ochronną.Smartfon oferuje LTE umożliwiające stały dostęp do internetu. Posiada także dwa aparaty fotograficzne: główny – 8 Mpx z autofocusem i dodatkowym obiektywem VGA oraz doświetlającą diodą LED, a także przedni – 2 Mpx – do robienia selfie.Pod względem wydajności jest to model dla mniej wymagających użytkowników, którzy od smartfona oczekują przede wszystkim stabilnego działania w podstawowym zakresie. Sercem modelu Fun 9 jest bowiem czterordzeniowy procesor wspierany przez 2 GB pamięci RAM oraz co ważne – Android 11 w wersji Go edition. Ten ostatni fakt nie jest bez znaczenia, ponieważ system w wersji Go edition ma znacznie lżejszy interfejs od tradycyjnego systemu, dzięki czemu pracuje bardziej płynnie w modelach z niższą specyfikacją. Dzięki temu zabiegowi, każdy może korzystać z najnowszych funkcji systemu od Google, nawet na sprzęcie wyposażonym w mniej niż 1 GB pamięci RAM (FUN 9 ma 2 GB RAM). Do dyspozycji użytkowników są lekkie wersje aplikacji Google, takie jak: Gmail GO, Google Maps GO, YouTube GO i inne, które są zoptymalizowane pod kątem Androida i specyfikacji telefonu. W grę wchodzą też mniej zasobożerne aplikacje takie jak Facebook Lite czy Instagram Lite, mimo to, inne popularne aplikacje dedykowane bardziej zaawansowanym modelom, również można zainstalować.myPhone Fun 9 został wyposażony w akumulator o pojemności 2800 mAh i 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 128 GB dzięki karcie pamięci microSD. Oferuje też: Dual SIM (dual standby), Wi-Fi, Bluetooth 4.2 gwarantujący szybką i bezprzewodową łączność telefonu z innymi urządzeniami oraz transfer danych, a także gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm.Nowy myPhone został wyceniony przez firmę mPTech na 329 zł.