mPTech zaprezentował nowy smartfon z eSIM i NFC. myPhone Now eSIM ma 6 cali, dobry aparat i baterię o pojemności 4000 mAh. Smartfon kosztuje 749 zł.

Przeczytaj także: Smartfon C-Smart Pix firmy myPhone w Biedronce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfon myPhone Now eSIM Smartfon myPhone Now eSIM ma 6 cali, dobry aparat i baterię o pojemności 4000 mAh.

myPhone z eSIM

Przeczytaj także: Smartfon myPhone Prime 18x9 LTE

myPhone Now eSIM jest elegancki, ma ekran HD+ IPS, a jego wyświetlacz z wcięciem w kształcie kropli wypełnia znaczną część przedniego panelu (STBR 80%). Smartfon w kolorze Sapphire blue jest smukły, ma gładkie, zaokrąglone brzegi 2.5D.Smartfon myPhone Now eSIM ma ośmiordzeniowy procesor Helio P22 oraz 4 GB pamięci RAM. Jest wyposażony w aparat główny z trzema obiektywami, w tym 13 Mpx wspierany przez software aparatu i sztuczną inteligencję ulepszającą zdjęcia. Przedni aparat z kolei oferuje matrycę 8 Mpx. Model dysponuje NFC, Bluetooth 5.0, czytnika linii papilarnych, Wi-Fi, USB-C, oraz Face Unlock i eSIM.Dzięki eSIM – tj. specjalnemu chipowi z odpowiednim oprogramowaniem możliwe jest korzystanie z podstawowego numeru telefonu jak ze zwykłej karty SIM i z wielu innych możliwości. eSIM pozwala bowiem m.in. na korzystanie z jednego numeru telefonu na różnych urządzeniach jednocześnie (multisim - usługa zależna od operatora), swobodne przełączanie się między sieciami telekomunikacyjnymi i na lepszy dobór usług na miarę swoich potrzeb. Z tego powodu Klient ma możliwość chociażby na szybkie, samodzielne, w dowolnym czasie i w sposób zdalny wykupienie pakietu usług od dowolnego operatora oferującego pakiet na eSIM i utworzenie jego profilu na smartfonie. Pozwala to zaoszczędzić czas (nie musimy iść do salonu operatora po fizyczną kartę SIM – teraz wystarczy zrobić to zdalnie - zwykle przez serwisy internetowe lub aplikacje na smartfonach od operatorów) i ograniczyć wydatki (w przypadku korzystania w podróży z usług lokalnych operatorów oferujących korzystniejsze oferty). Ponadto, dzięki eSIM Klient może jednocześnie aktywować kilka profili na eSIM od różnych operatorów (operatora stacjonarnego jak i wirtualnego, lokalnego i zagranicznego) i swobodne przełączanie się między nimi według uznania.myPhone Now eSIM oferuje również niezależny slot dla obsługi fizycznej karty SIM. Do tego 64 GB pamięci wewnętrznej na multimedia z możliwością rozszerzenia jej o dodatkowe 256 GB dzięki karcie microSD. Oferuje gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm i złącze type-C OTG. Za jego długi czas działania na jednym cyklu ładowania odpowiada akumulator o pojemności 4000 mAh. Model pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z GMS.Smartfon kosztuje 749 zł.