Limuzyna czy pickup? Z jakim autem kojarzą się Polakom kandydaci na prezydenta?

Kampania prezydencka wchodzi na ostatnią prostą. Kurczy się czas na podjęcie decyzji o wyborze kandydata. Tymczasem Agencja On Board Think Kong we współpracy z SW Research zapytała Polaków, z jakimi samochodami kojarzą się im kandydaci na prezydenta. Oto wyniki.

Przeczytaj także: Czy powrót inflacji wpłynął na wyniki wyborów?

Magdalena Biejat najczęściej kojarzona jest z miniaturowym autem miejskim (16%). Zdaniem badanych, jej wizerunek łączy w sobie zwinność, prostotę i niskie koszty eksploatacji.

Grzegorz Braun (15%), Marek Jakubiak (12%) i Adrian Zandberg (12%) najczęściej postrzegani są jako robocze pickupy – symbol praktyczności, ale także paliwożerności.

W przypadku Szymona Hołowni (12%) dominujące skojarzenie to rodzinne, hybrydowe kombi, łączące wygodę z ekologicznym podejściem.

Karol Nawrocki najczęściej przywodzi na myśl służbowe kombi z dieslem – praktyczne i niedrogie w utrzymaniu.

Sławomir Mentzen zdaniem respondentów najbardziej przypomina egzotyczną limuzynę (11%), wyróżniającą się efektownym wyglądem i komfortem.

Krzysztof Stanowski kojarzy się głównie z szybkim, sportowym coupe (11%), czyli autem dynamicznym, pełnym werwy i zadziorności.

Rafał Trzaskowski otrzymał najwięcej skojarzeń z luksusowym sedanem (12%), czyli prestiżem i elegancją na drodze.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Z jakim autem kojarzą się Polakom kandydaci na prezydenta? Rafał Trzaskowski otrzymał najwięcej skojarzeń z luksusowym sedanem (12%), czyli prestiżem i elegancją na drodze.

Na czym polegało badanie?

Dlaczego samochody?

Wybory prezydenckie to czas, w którym wyborcy poszukują cech bliskich ich priorytetom i wartościom. Porównanie kandydatów do konkretnych typów samochodów to nasz pomysł na nietypowe i angażujące zbadanie wizerunków, które funkcjonują w świadomości Polaków. Takie zestawienie ujawnia w skrócie kluczowe atrybuty kandydatów – od pragmatyzmu i dynamiki, aż po elegancję czy dbałość o środowisko – tłumaczy ekspert On Board Think Kong.

Przeczytaj także: Hakerzy mogą ingerować w wybory prezydenckie w Polsce

W przeprowadzonej ankiecie poproszono Polaków o wskazanie, z jakim typem auta najbardziej kojarzy im się każdy z kandydatów.Najważniejsze wnioski z badania:Uczestnikom zaprezentowano listę różnorodnych typów samochodów – od kompaktów i miniaturowych aut miejskich, przez sportowe coupe, aż po robocze pickupy i samochody elektryczne. Poproszono ich o przyporządkowanie kandydatów w wyborach prezydenckich do najbardziej pasujących kategorii aut. Metoda badawcza pozwoliła na uchwycenie pierwszych, najbardziej naturalnych skojarzeń.Samochody – podobnie jak politycy – budzą emocje, a jednocześnie mogą stanowić metaforę wartości i funkcji, które pełnią. Dzięki temu obrazowe porównania, takie jak „luksusowy sedan” czy „egzotyczna limuzyna”, w przystępny sposób pokazują wizerunkowe różnice między kandydatami.