GUS: ceny produktów rolnych w III 2025 wzrosły o 10% r/r

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w marcu 2025 roku wzrosły o 10% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 roku - podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 2,5%.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

Ceny ważniejszych produktów rolnych w marcu 2025 r.

W marcu 2025 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 6,14 zł za kg, tj. o 4,4% więcej niż przed miesiącem, lecz o 16,7% mniej niż przed rokiem.

W marcu 2025 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak również w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były wyższe. W skali miesiąca spadły ceny pszenicy i jęczmienia w skupie oraz żyta, kukurydzy i żywca wołowego na targowiskach. W skali roku tańszy był owies i żywiec wieprzowy w skupie, a także ziemniaki na targowiskach.W marcu 2025 r. za pszenicę w skupie płacono 90,27 zł za dt, tj. o 1,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 17,5% więcej niż przed rokiem. Na targowiskach cena pszenicy (114,98 zł za dt) wzrosła o 0,9% w stosunku do lutego br. i o 9,2% w porównaniu z marcem 2024 r.Cena żyta w skupie (72,39 zł za dt) była o 1,1% wyższa niż w lutym 2025 r. i o 21,3% – niż w marcu ub. roku. W obrocie targowiskowym cena żyta (86,71 zł za dt) spadła w skali miesiąca (o 0,2%), ale wzrosła w skali roku (o 5,2%).W marcu 2025 r. za ziemniaki w skupie płacono 138,58 zł za dt, tj. o 24,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 0,2% – niż w analogicznym okresie ub. roku. Na targowiskach cena ziemniaków (210,31 zł za dt) wzrosła o 0,3% w stosunku do lutego br., lecz spadła o 10,2% w porównaniu z marcem 2024.Cena żywca wołowego w skupie (13,95 zł za kg) była o 11,4% wyższa w skali miesiąca i o 38,4% – w skali roku. Na targowiskach żywiec wołowy (12,24 zł za kg) sprzedawano taniej w porównaniu z lutym br. (o 0,2%), ale drożej w stosunku do marca ub. roku (o 4,0%).W marcu 2025 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 6,14 zł za kg, tj. o 4,4% więcej niż przed miesiącem, lecz o 16,7% mniej niż przed rokiem.Cena skupu drobiu rzeźnego (6,05 zł za kg) wzrosła o 4,0% w stosunku do lutego br. i o 18,9% w porównaniu z marcem 2024 r.Za hl mleka płacono w skupie 227,83 zł, tj. o 0,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 11,1% – niż przed rokiem.