Smartfon Kruger&Matz LIVE 9S ma ekran IPS o przekątnej 6,67” i rozdzielczości Full HD+, 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80 wspierany 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Kruger&Matz LIVE 9S ma smukłą obudowę w kolorze mieniącej się szarości. Posiada ekran IPS o przekątnej 6,67" i rozdzielczości 1080x2400 px. Wyświetlacz wyróżnia się wysoką jasnością oraz szeroką przestrzenią barwową, dzięki czemu prezentowane na ekranie treści są czytelne, z odpowiednio odwzorowanymi kolorami obrazu nawet w słoneczne dni. Smartfon ma dwa sloty na karty nanoSIM dla osób, które w jednym urządzeniu korzystają z dwóch numerów telefonu oraz slot microSD umożliwiający rozszerzenie pamięci urządzenia o kolejne 256 GB. Jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh. Co więcej Kruger&Matz LIVE 9S jest ładowany mocą 18 W, dlatego pełne naładowanie akumulatora zajmuje znacznie mniej czasu.Smartfon LIVE 9S sprawdzi się w rękach tych, którzy potrzebują do pracy porządnego narzędzia o stałej wydajności, ale też tych, którzy korzystają z telefonu głównie do celów rozrywkowych, np. do dłuższej rozgrywki w najpopularniejsze gry. Wszytko za sprawą wspieranego 4 GB pamięci RAM ośmiordzeniowego procesora MT6769T, stworzonego z myślą o graczach mobilnych. Całość dopełnia intuicyjny system Android 11, który gwarantuje dostęp do tysięcy aplikacji i gier ze sklepu Play.LIVE 9S ma cztery aparaty. Główny 48 Mpx z przysłoną f/1.8 sprawi, że wszystkie zdjęcia, nawet te wykonane w słabych warunkach oświetleniowych, będą zawsze doskonałej jakości. Obok niego znalazło się miejsce na kamerę 5 Mpx zapewniającą szerokie pole widzenia, aparat makro, który pozwoli na uchwycenie drobnych detali oraz aparat do pomiaru głębi ostrości umożliwiający dostosowanie stopnia rozmycia tła. Co więcej, miłośnicy selfie mają do dyspozycji przednią kamerę 16 Mpx, która sprawdzi się także do prowadzenia rozmów przez komunikatory internetowe.Tak, jak w przypadku poprzednika, LIVE 9S wyposażony został w szereg zabezpieczeń chroniących prywatność użytkownika. Dostęp do telefonu można zabezpieczyć PINem, wzorem oraz odciskiem palca, a także poprzez Face ID. Bezprzewodowa łączność możliwa jest dzięki Bluetooth 5.0. Z kolei moduł NFC pozwala dokonywać płatności bezgotówkowych oraz łatwo parować ze sobą urządzenia.Wraz za smartfonem Kruger&Matz LIVE 9S użytkownik otrzymuje w zestawie słuchawki, ładowarkę z kablem USB C oraz silikonowe etui i szkło ochronne.Premiera smartfona Kruger&Matz LIVE 9S ma miejsce w ponad 70 sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w całej Polsce oraz na oficjalnej stronie internetowej producenta www.krugermatz.com.Sugerowana cena urządzenia to 779 zł.