Smartfon Huawei nova 9 i Huawei nova 8i

Na polski rynek trafiają właśnie nowe smartfony Huawei nova 9 i model Huawei nova 8i. Obydwa modele mają mocne aparaty fotograficzne, baterie o pojemności 4300 mAh i superszybkie ładowanie.

Huawei nova 9

Huawei nova 8i

Smartfon charakteryzuje się minimalistycznym designem i ultrasmukłą konstrukcją o szerokości 7,77 mm, waży 175 gramów. Uwagę zwraca również pierścieniowa konstrukcja modułu aparatów fotograficznych.Huawei nova 9 został wyposażony w ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który odwzorowuje paletę barw DCI-P3 (delta E < 1) i wyświetla ponad miliard kolorów. Nova 9 zapewnia też wydajną pracę, dzięki baterii o pojemności 4300 mAh oraz technologii Huawei SuperCharge 66W. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 778G 4G.W smartfonie zastosowano potężny system aparatów fotograficznych Ultra Vision wyposażony w cztery obiektywy, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 50 MP. Obiektyw ten wyróżnia się też zastosowaniem dużego sensora o rozmiarze 1/1,56” oraz filtrem w układzie RYYB, dzięki czemu rejestrowane jest o 40% więcej światła w porównaniu do tradycyjnego filtra RGGB. Dzięki temu zdjęcia i materiały wideo wyróżniają się najwyższą jakością i liczbą detali, również w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, technologia XD Fusion Engine gwarantuje ostrość obrazu, a inteligentna redukcja zniekształceń zapewnia wysokiej jakości zdjęcia wykonane z wykorzystaniem obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MP. Aparat główny nova 9 został wyposażony również w obiektyw makro oraz obiektyw do wykrywania głębi obrazu (2 MP).Aparat nowego smartfona Huawei obsługuje również nagrywanie filmów w jakości 4K i technologię stabilizacji obrazu. Dzięki trybowi Dual-View użytkownik może nagrywać materiały wideo z wykorzystaniem aparatu głównego oraz przedniego jednocześnie. Przedni aparat fotograficzny nova 9 został wyposażony w obiektyw o dużej rozdzielczości 32 MP.Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach – błękitnym, opalizującym pod wpływem światła oraz czarnym - w rekomendowanej cenie detalicznej 2 299 zł.Huawei nova 8i ma 6,67 cala, bezramkowy ekran i obsługuje kinową gamę kolorów DCI. Dodatkowo smartfon wyposażony został w technologię ochrony wzroku i redukcji niebieskiego światła, która otrzymała certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light.Nova 8i, podobnie jak nova 9, posiada wysokiej jakości aparat fotograficzny z systemem czterech obiektywów, z obiektywem głównym o rozdzielczości 64 MP z matrycą o rozmiarze wynoszącym 1/1,7”. Aparat oferuje też obiektyw ultraszerokokątny oraz makro. Dzięki obsłudze trybu Super Night Shot 2.0, użytkownicy mogą wykonywać wysokiej jakości zdjęcia nocne. Przedni aparat smartfona został wyposażony w obiektyw o rozdzielczości 16 MP, wspomagany przez algorytmy sztucznej inteligencji.Smartfon Huawei nova 8i został wyposażony w pojemną baterię 4300 mAh oraz obsługuje technologię Huawei SuperCharge 66W. Ponadto energooszczędne algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają optymalne zarządzanie wydajnością urządzenia.Huawei nova 8i dostępny jest w dwóch kolorach: srebrnym oraz czarnym. Rekomendowana cena detaliczna nova 8i to 1 499 zł.Smartfony są odstępne w ofercie przedsprzedażowej. Huawei nova 9 do 11 listopada można zamówić w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 4. Model Huawei nova 8i również do 11 listopada dostępny będzie w ofercie przedsprzedażowej, w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 4i. Dodatkowo, klienci, którzy zamówią w przedsprzedaży nova 9 lub nova 8i, otrzymają darmową dwunastomiesięczną ochronę ekranu. Aby skorzystać z tej promocji, klient musi posiadać konto Huawei ID zarejestrowane przed 21 października.Przedsprzedażowa oferta dla obu nowych smartfonów Huawei będzie dostępna w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik oraz u operatorów Play i Plus. Oferta może różnić się w zależności od sklepu – szczegóły znajdują się u partnerów. Regularna sprzedaż nowych telefonów ruszy 12 listopada.