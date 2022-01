Huawei P50 Pro i Huawei P50 Pocket dostępne w Polsce

Od dziś w Polsce są dostępne smartfony Huawei P50 Pro, wyróżniający się zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi oraz składany Huawei P50 Pocket.

Huawei P50 Pro

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Huawei P50 Pro - tył Smartfon Huawei P50 Pro wyposażony został w podwójny moduł fotograficzny, optykę Huawei XD oraz technologię True-Chroma. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Huawei P50 Pocket

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Huawei P50 Pocket Huawei P50 Pocket to pierwszy smartfon Huawei, który można złożyć symetrycznie na pół w wygodną, smukłą, kieszonkową formę Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Huawei P50 Pro wyposażony jest w 6,6-calowy, zakrzywiony ekran OLED obsługujący pełną gamę kolorów P3. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia płynniejszy obraz, a częstotliwość próbkowania dotykowego 300 Hz – szybszy czas reakcji wyświetlacza. Ekran smartfona obsługuje 1,07 miliarda kolorów, a technologia True-Chroma pozwala na wyświelanie kolorów z dokładnością porównywalną z profesjonalnymi wyświetlaczami. Smartfon wyróżnia się również specjalną technologią przyciemniania ekranu, która jest zaprogramowana na 1440 Hz, co pozwala na uzyskanie ponad 10 tysięcy indywidualnych punktów regulacji jasności. Smartfon ma lekką, kompaktową konstrukcję – jego grubość to zaledwie 8,5 mm, a waga – ok. 195 gramów. W Huawei P50 Pro zmieściły się również głośniki z dźwiękiem przestrzennym i mocnym basem.Smartfon Huawei P50 Pro wyposażony został w podwójny moduł fotograficzny, optykę Huawei XD oraz technologię True-Chroma. Najnowszy system aparatów Dual-Matrix Camera składa się z aparatu głównego 50 MP, aparatu monochromatycznego 40 MP, aparatu 13 MP z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparatu 64 MP z teleobiektywem, a także laserowego czujnika odległości i diody doświetlającej.Optyka Huawei XD umożliwia rejestrowanie obrazu tak, jak ludzkie oko – konstrukcja optyczna została wyposażona w możliwości przetwarzania obrazu, aby stworzyć kompleksowy system korekcji niedoskonałości i przywracania szczegółów. Pozwala to wzmocnić rejestrowany sygnał nawet o 25%.W Huawei P50 Pro zastosowany został ulepszony procesor obrazu XD Fusion Pro z technologią True-Chroma, nowy system filtrów koloru oraz technologia Super HDR, dzięki czemu szczegóły są lepiej widoczne, detale uwypuklone, a kolory bardziej żywe.Technologia przetwarzania obrazu True-Chroma zapewnia również precyzję w odwzorowaniu rzeczywistych kolorów. System wykorzystuje 10-kanałowy czujnik multispektralny, który obsługuje kalibrację ponad 2000 kolorów z szerokiej gamy P3 i zwiększa dokładność rejestrowanego światła otoczenia o 50%, a odcieni barw o 20%, dzięki czemu kolory są bardziej zróżnicowane i dokładnie odwzorowane.Huawei P50 Pro wyposażony jest w nowy system filtrów Super Color, umożliwiający matrycy kolorowej i monochromatycznej przepuszczanie większej ilości światła. W warunkach słabego oświetlenia, szczegóły są bardziej widoczne, a obraz jaśniejszy. Technologia Super HDR rejestruje o 28% więcej zakresu dynamicznego, zapewniając lepszą wydajność podświetlenia, podczas gdy światło i cienie są zoptymalizowane, tworząc bogatsze tekstury i płynniejsze przejścia tonalne.Huawei P50 Pro obsługuje nawet 100-krotne przybliżenie fotografowanych obiektów oraz nagrywanie wideo 4K w pełnym zakresie ogniskowych. Nowe rozwiązanie stabilizacji obrazu AIS Pro ułatwia nagrywanie stabilnych filmów z ręki, nawet w powiększonym trybie poklatkowym 4K. Smartfon wyposażony jest również w przedni aparat do selfie 13 MP z ultraszerokim kątem.Huawei P50 Pro wspiera superszybkie ładowanie przewodowe (66 W SuperCharge) oraz bezprzewodowe (50 W SuperCharge). Zasilany pojemną baterią 4360 mAh i napędzany procesorem Snapdragon 888 w połączeniu z innowacyjnym oprogramowaniem EMUI 12, zapewnia jeszcze lepsze i płynniejsze działanie.Huawei P50 Pocket to pierwszy smartfon Huawei, który można złożyć symetrycznie na pół w wygodną, smukłą, kieszonkową formę. Smartfon wyróżnia się na rynku nie tylko unikalnym designem, ale podobnie jak w przypadku Huawei P50 Pro, również innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i potężnym aparatem. Smartfon obsługuje zupełnie nowy poziom jakości obrazu i odwzorowania kolorów dzięki ulepszonemu rozwiązaniu Huawei XD Fusion Pro z technologią Ultra Spectrum Image. Mechanizm składania nowej generacji i konstrukcja Multi-Dimensional Lifting sprawia, że urządzenie jest smukłe, a ekran idealnie gładki po rozłożeniu. Ponadto technologia zawiasów wielowymiarowych zapewnia większą trwałość i wytrzymałość. Huawei P50 Pocket jest niezwykle kompaktowy – mierzy zaledwie 15,2 mm grubości po złożeniu i 7,2 mm grubości po rozłożeniu.Huawei P50 Pocket oferuje duży, 6,9-calowy wyświetlacz o proporcjach 21:9, a dzięki wyświetlaczowi HDR obsługującemu pełną gamę kolorów P2, zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantuje płynniejszy obraz, a częstotliwość próbkowania dotykowego 300 Hz – szybszy czas reakcji wyświetlacza. Ekran obsługuje 1,07 miliarda kolorów oraz technologię wyświetlania True Chroma. Mały, dotykowy ekran 60 Hz na obudowie zapewnia łatwy dostęp do wybranych usług, na przykład do odtwarzania muzyki, sprawdzania kalendarza, robienia zdjęć oraz zarządzania powiadomieniami. Smartfon wyposażony jest w tryb Super Privacy – po złożeniu Huawei P50 Pocket automatycznie wyłącza kamery, mikrofon i lokalizację, które są ponownie włączane dopiero po jego rozłożeniu.Huawei P50 Pocket wyposażony jest w pojemną baterię 4000 mAh i obsługuje ładowanie Huawei SuperCharge 40 W, co z w połączeniu z procesorem Snapdragon 888 zapewnia szybkie i płynne działanie smartfona.Huawei P50 Pocket wyposażony jest w moduł fotograficzny Ultra Spectrum Camera Matrix – składa się z aparatu True-Chroma 40 MP, 13 MP obiektywu ultraszerokokątnego, aparatu Ultra Spectrum o rozdzielczości 32 MP oraz 10-kanałowego czujnika wielozakresowego i lampy błyskowej. Aparat ma wbudowany procesor obrazu Huawei XD Fusion Pro, wspierany przez technologię przetwarzania obrazu True-Chroma. System ten wykorzystuje 10-kanałowy czujnik multispektralny, który obsługuje kalibrację ponad 2000 kolorów z szerokiej gamy P3 i zwiększa dokładność rejestrowania światła otoczenia o 50%, a odcieni barw o 20%. Obiektyw szerokokątny ma pole widzenia 120 stopni, co pozwala uwiecznić pejzaże, widoki oraz zapewnia klarowność makrofotografii.Innowacyjna funkcja Ultra Spectrum Fluorescence Photography pozwala uchwycić na zdjęciach elementy niewidoczne dla ludzkiego oka. Huawei P50 Pocket obsługuje nagrywanie wideo 4K w pełnym zakresie ogniskowych. Nowe rozwiązanie stabilizacji obrazu AIS Pro umożliwia również nagrywanie stabilnych ujęć z ręki, nawet w powiększonym trybie poklatkowym.Huawei P50 Pro dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – złotej i czarnej, a Huawei P50 Pocket – w kolorze białym.Od dziś do 8 lutego trwa oferta przedsprzedażowa. Huawei P50 Pro, którego cena regularna wynosi 5 499 zł, w przedsprzedaży można kupić w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4 wykorzystując przy tym kupon rabatowy o wartości 500 zł. Z kolei Huawei P50 Pocket, którego regularna cena wynosi 6 499 zł, dostępny jest w zestawie ze słuchawkami FreeBuds Lipstick i również z możliwością wykorzystania kuponu rabatowego o wartości 500 zł.Najnowsze smartfony w ofercie przedsprzedażowej ze słuchawkami dostępne są w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, w strefie marki na Allegro oraz w sieci Plus. W sieci Play klienci w okresie promocyjnym mogą kupić smartfony w prezencie ze smartwatchem Huawei Watch GT 3 (46 mm) Active albo Huawei Watch GT 3 (42 mm) Active. Oferta przedsprzedażowa może różnić się w zależności od partnerów – szczegóły dostępne są w sklepach, również na temat sposobu skorzystania z kuponu rabatowego o wartości 500 zł.Dodatkowo wszyscy, którzy od dnia premiery do 30 marca zdecydują się na zakup Huawei P50 Pro lub Huawei P50 Pocket, otrzymają darmową, półroczną ochronę ekranu. Oferta obejmuje jednorazowe skorzystanie z bezpłatnej naprawy stłuczonego lub uszkodzonego wyświetlacza.